2025年9月21日から同月30日まで「秋の全国交通安全運動」の実施期間です。日没が早まる秋は、夕暮れ時に歩行者の道路横断中の交通事故が多く発生するといわれています。夕方以降の時間帯の事故のリスクを減らすために、車を運転する際は速度を抑え、早めにライトを点灯するとともに、ハイビームを効果的に活用するよう、警察が呼び掛けています。

ところで、夜間に車を運転する際、暗い道路を通るときでも室内灯（ルームランプ）をつけない人は多いと思います。SNS上では「車の走行中に室内灯をつけっ放しにすると違反になる」という内容の声が上がっていますが、もしも室内灯をつけたまま車を運転した場合、道路交通法違反に該当する可能性はあるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

危険行為と見なされる可能性も

Q.そもそも、夜間に無灯火で車を運転した場合、どのような罰則を科される可能性があるのでしょうか。

牧野さん「無灯火で車を運転すると、道路交通法52条に違反する形となり、違反点数1点と、反則金が科せられます。同法52条では、日没時から日の出までの時間帯に車を運転する際は前照灯、車幅灯、尾灯などをつけるよう義務付けられているからです。反則金は大型車が7000円、普通車、二輪車が6000円、小型特殊車、原付車が5000円です。もし無灯火で車を運転して事故を起こした場合、過失割合が大きくなるでしょう」

Q.夜間に室内灯をつけたまま車を運転する人をあまり見掛けませんが、どのような理由が考えられますか。もし室内灯をつけっ放しにしたまま車を運転した場合、道路交通法違反に該当する可能性はあるのでしょうか。

牧野さん「夜間に室内灯をつけたまま車を運転することは、道路交通法で禁止されていませんが、同法70条で定められている安全運転義務に違反する可能性があります。なぜなら、室内灯の明るさにより窓ガラスへの映り込みや外の視界不良を招き、視認性が低下して事故のリスクを高める危険行為と見なされるからです。夜間に室内灯をつけたまま走行する車をあまり見掛けないのは、このような理由が考えられます。

室内灯をつけたまま、車を運転する行為が危険と判断された場合、安全運転義務違反として違反点数2点と反則金が科せられる可能性があります。反則金は大型車が1万2000円、普通車が9000円、二輪車が7000円、小型特殊車、原付車が6000円です。

ただ、室内灯をつけた状態で車を運転する行為については、警察に注意されることはあるようですが、違反切符が切られる可能性は低いです」