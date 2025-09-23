急性虫垂炎で緊急入院していたロックバンド「DEEN」のボーカル・池森秀一（55）が22日、自身のインスタグラムを更新し、退院したことを報告した。池森の緊急入院については、19日に池森がプロデュースするそばブランド「池森そば」の公式Xなどで発表されていた。



【写真】退院した池森 元気そうな表情にホッ

池森は「皆さん、ご心配をおかけしました。急性虫垂炎で入院していましたが、無事に退院することができました」と報告。「また、温かい励ましのメッセージも本当にありがとうございました」と感謝をつづった。今後については「少し静養させていただいて、この先も歌に蕎麦にゴルフに全力投球できるように、しっかり準備をして戻ってきます」と意気込んだ。



バンドスタッフの公式Xでも退院が報告され「今後は医師の指導のもと、体調の回復を最優先にしながら少しずつ活動を再開してまいります」としている。



同バンドは1993年にデビューし、1stシングル「このまま君だけを奪い去りたい」がいきなりミリオンヒットを記録。「瞳そらさないで」「Memories」「翼を広げて」など数々のヒット曲で90年代の音楽シーンを彩った。また、池森は芸能界きってのそば好きで知られ、好きが高じてそば店「SOBA CAFE IKEMORI」をオープンさせるなど実業家としても活躍している。



（よろず～ニュース編集部）