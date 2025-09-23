87歳の糖尿病患者に「砂糖たっぷりのお菓子」を差し入れ…!?　ドイツ人女医が「高齢者こそ”今”を楽しむことが大事」と語る理由

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 連載第67回

『「認知症の友達をそっとしておく」は間違い？…孤独な人が多い日本人が“情に篤い”ドイツ人から学ぶべき友情の「哲学」とは』より続く。

身体にいい食事より「今おいしい食事」

医師のアンナさんは「生きる楽しさを優先する話」をしてくれました。

「私の親戚のおじさんは87歳で、介護施設に入っていたのね。心臓病と糖尿病の持病があって、食べてはいけない食材がたくさんあるのよ。ただそのおじさんは昔からマリレンクネーデル（Marillenknödel）〔註：アンズを包んだ団子に砂糖をまぶした菓子〕が大好物でね、私が親戚と一緒に施設に行くたびに、おじさんは食べたいって話すのよ。

あまりにもおじさんがマリレンクネーデルの話をするものだから、親戚とも話し合って差し入れることにしたの。そりゃ私も医者だから、糖尿の人に砂糖たっぷりのお菓子が良くないことは知っているけど、これはもう『人生の質』の問題よね。87歳の人に『健康に悪いから』と、食事制限を強制するのは良くないと思うの。だって、先はもう長くないのよ！ 『好きな物を食べて幸せな気持ちで半年生きるのと、夢にまで出てくる好物を我慢して1年生きるのとどっちがいいと思う？』と聞かれたら、絶対に前者だと思うわ。子どもには『将来』がある。でも高齢者には『将来』なんてぶっちゃけないのよ。高齢者にあるのは『今』だけ。高齢者こそ、『今』を楽しむことが大事なんじゃないかしら」

かつての激務があるから、「今」を楽しむ

子どもの頃から医師になるという夢を抱いていたアンナさんにとって、小児科医として働いた数十年は充実した日々でした。もちろん大変な激務で、大病院に勤めていた時代はまともに食事もとれず、仕事中にトイレの窓から顔をつき出してサンドイッチを口に入れることもあったのだとか。

「その後、学習して白衣のポケットにハリボー（HARIBO）のグミを沢山入れておくようになったの！ ところで、30年ぐらい前までは医者が『時短で働きたい』なんて申し出るのは『あり得ないこと』だったのよね」

そんなアンナさんが最近感じているのが「世代間ギャップ」。かつての自分が全力で働いてきたという自負があるため、最初から「時短で働きたい」と語る若い医師に驚くのだそうです。ドイツの若い医師は急な呼び出しのある救急医もやりたがらない人が多いのだとか。日本もそうですが、ドイツでも「働く」ということに対するスタンスは、世代によってだいぶギャップがあります。

「50代までは、医師の仕事をして家族の面倒を見て、本当に時間がなくて大変だったけど、すべてをやり遂げて良かったと思える。経済的にも、一軒家のローンを私の収入だけで返し終えた時はものすごい達成感だったわよ。『やったー！』と叫びたいぐらい。すべての思い出が今の私の力になっている」

そんなアンナさんに「あなたの人生にとって一番大事なことは？」と聞くと「やりたい！ と思っていることを、今実行すること」という答えが返ってきました。

「日本に行きたい！ と思っていて、夫も一緒に旅行ができたのは本当に良かった。夫も私も60代前半でしょう。やりたいことは絶対に今、やるべきだと思うの。私は救急医もやってきたから、昨日まで元気だった人の健康状態が急激に悪化したり、もっと言うと『昨日まで元気だった人が次の日に死んでしまう』というケースをたくさん見てきているのよね。人の健康、そして人の命は永遠ではない。何の保証もないから、やっぱりやりたいことは早くやるのが勝ち！ そう思っているの」

