【食物アレルギー】加工食品の罠！　原材料表示にすべてが記載されているわけではない

近年、アレルギー全体の患者数が増えています。それとともに、食物アレルギーとアナフィラキシーも大きく増えています。

食事、栄養が偏らないように指導を受ける

原因となる食物を除去した食生活は、患者さんだけでなく家族の負担にもなります。

誤食の心配、献立の行き詰まり、食品表示の見方、外食はできるのか。あふれる情報のなかで何が正しいのか、ひとり悩みを抱えている人も少なくありません。

わからないことは、管理栄養士や専門医に相談しましょう。正しい知識を与えてくれるはずです。

■食物アレルギーと言われたら

今後の食生活をどのように進めていくか、迷うこともあるはず。管理栄養士や専門医の食事・栄養指導を受けましょう。

1.具体的に知る

除去する物、しなくていい物を具体的に。アレルゲンがどのような食品に含まれているかを管理栄養士・専門医に確認。加工食品の表示の見方も知っておきたい

2.調理方法や代替食品を知る

原因食物を使わないでつくるレシピや、調理上の工夫点を知る。簡単に入手できる代替品があるかを確認する

3.栄養バランスを守る

除去する結果、不足する栄養素と、それを補う方法を知る。主食・主菜・副菜のバランスを意識した食事を摂ることが大切

■代替食品を利用する

牛乳が原因ならば、魚や海藻などほかの食物でカルシウムを補うなどの工夫が必要になります。ほかの食物で補いきれないときは、アレルギーの成分を分解、除去している低アレルゲン食品が利用できます。

加工食品は表示をよく見てから食べさせる

加工食品を購入する際は、原材料表示に注目します。

気をつけたいのが、原因食物として表示する義務があるのは「特定原材料」の８品目だけということです。表示が推奨されている物は20品目あります。しかし８品目以外は原材料欄から省略されている可能性があります。

また、特定原材料の８品目でも、表示義務があるのは容器包装された加工食品と添加物として使用している場合のみです。外食や対面販売の惣菜は、表示の義務はないので注意が必要です。厳密な除去をしている場合には、製造会社に確認します。

■表示の義務

原材料には、表示を義務づけられているものが８品目あります。表示が推奨されているものが20品目です。

■表示に関する注意

加工食品にはすべての原材料が表示されているわけではありません。そのほかにも注意したい点があります。

・外食のメニューや対面販売の惣菜

アレルギー表示の対象は、容器包装された加工食品だけ。その場で調理して販売されるような食品の場合、特定原材料でも表示の義務はない

・別の名前で表記されることがある

卵→エッグ、イクラ→スジコのように、特定原材料等であることを常識的に理解できる場合（代替表記）や、小麦→こむぎ胚芽のように、特定原材料等の名称や代替表記の名称を含む場合（拡大表記）がある

・表示推奨は表示されない場合もある

「表示推奨」の20品目は、特定原材料に準ずるものとして、表示が推奨されているが、表示されない場合がある。必要なら製造・販売会社に問い合わせる

・原材料の一部に〇〇を含む

原材料に特定原材料が含まれているという意味。どの原材料にどのくらい含まれているかはわからず、特定原材料の量も少量という意味ではない

・〇〇と同じ工場で

原材料に特定原材料が使用されていない食品で、製造工程で意図せず混入する可能性を想定した注意喚起表示。義務表示でないため表示がないから特定原材料を使わない製造現場であると判断はできない。最重症の患者でなければ基本的に摂取可能

・まぎらわしい表示

特定原材料名を含み誤認しやすいが、下記の原材料食品添加物については、除去は不要である

卵？→ 焼成・未焼成卵殻カルシウム

牛乳？→乳酸菌＊1、乳酸カルシウム、乳酸ナトリウム、乳化剤＊２、カカオバター、ココナッツミルクなど

小麦？→麦芽糖、麦芽＊3

＊1 乳酸菌飲料は乳成分を含む

＊2 一部乳由来あり

＊3 一部小麦由来あり

