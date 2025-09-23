

自民党総裁選に立候補した小泉進次郎農林水産相、高市早苗元総務相、林芳正官房長官、小林鷹之元経済安全保障担当相、茂木敏充前幹事長（写真：共同、左上から右下へ順に）

石破茂首相（自民党総裁）の退陣表明を受けた自民党総裁選挙が9月22日に告示された。10月4日の投開票で新総裁が選出される。

政策課題や連立相手をめぐる論戦が繰り広げられることになるが、衆参両院で少数与党に転落した中で、自民党の方針が実現する保証はない。自民党の政策や人材に対して、有権者は冷めた視線を向けている。「解党的出直し」ができないようだと、自民党は凋落の道をたどり、この総裁選は自民党政治の“終わりの始まり”となるだろう。

「『石破票』が誰に流れるか」が焦点に

立候補したのは、届け出順に小林鷹之元経済安全保障担当相、茂木敏充前幹事長、林芳正官房長官、高市早苗元総務相、小泉進次郎農林水産相の5人。

衆参両院の国会議員295人と約91万人の党員票を295票分にドント配分する票の合計で争われる。1回目の投票で過半数を得る候補がいない場合は、上位2人が国会議員（295人）と都道府県連代表（47人）の投票で争う。

関係者の話をまとめると、告示時点の情勢は、党員に浸透している小泉、高市両氏が先行。閣僚経験豊富な林氏が国会議員への支持を広げて追い上げている。茂木、小林両氏は支持拡大に懸命だ。

5人とも1年前の総裁選に立候補し、石破氏に敗れている。その石破氏が集めたリベラル系の党員票や議員票がどの候補に流れるかが焦点となる。保守派の高市氏が、これまで明言してきた靖国神社参拝についてトーンダウンさせていることや、小泉氏が石破氏の持論である「防災庁新設」を重点政策に掲げたのも、「石破票」狙いだろう。

テレビやネットを通じて総裁選の討論やニュースが大々的に流され、自民党への注目度が増しているが、今の自民党が抱える本質的な問題を見失ってはいけない。

5月配信の記事（7月参院選は大きな試練に！「結党70年」を前に行き詰まる自民党、原因は"GPS"にあり）では、自民党が抱える問題点として「GPS」と指摘した。すなわち、⓵裏金問題で露呈した党組織のガバナンス（G）の欠如、⓶物価高や格差拡大に対処すべき政策＝ポリシー（P）が時代遅れになっている、⓷小泉純一郎氏から石破茂氏まで21世紀の総裁・首相7人のうち6人が世襲（S）という現象に見られる人材不足、である。

昨年の衆院選と今夏の参院選では、こうした自民党の抱える問題が有権者から批判を浴び、衆参両院で少数与党に転落したのである。

ところが、今回の総裁選では裏金事件の真相解明や再発防止策などに正面から取り組む姿勢は示されず、自民党のガバナンス問題は「喉元過ぎれば熱さ忘れる」という状況だ。世襲議員の増加が自民党の活力を弱めていることも、ほとんど議論されていない。

置き去りにされた「物価高」と「格差拡大」

そして、自民党の政策が行き詰まっている現状が直視されていないことが深刻だ。具体的には、物価高と格差拡大への有効な対策が示されていない。

今夏の参院選で石破自民党は物価高対策として一律2万円の給付金を配ることなどを提案したが、多くの有権者からには「選挙目当てのバラマキ」と映った。これに対して、「年収の壁の大幅引き上げ」を唱えた国民民主党や、「消費税の段階的廃止」などを公約に掲げた参政党が大幅に議席を増やした。

都市部では、食料などの物価高騰が家計を圧迫。地方では少子高齢化が進んで、医療や教育などの公共サービスにも支障が出ている。そうした「不安」が政権与党への批判につながり、国政選挙での自民党の退潮となって表れたのである。

株の配当や売却益などで潤う富裕層と低賃金にあえぐ非正規労働者との格差は、かつてないほど拡大しているが、自民党は是正に向けて有効な対策を打てないままだ。金融資産への課税強化や相続税の増税などを財源にして、低所得者への支援を拡大するのが格差縮小への近道だが、自民党は経済界への配慮などから、具体策には踏み込めていない。

仮に自民党内で新たな政策がまとまったとしても、衆参両院ともに少数与党という現状では、自民党の案が実現する保証はない。野党の賛同を得なければならないからだ。

日本維新の会や国民民主党と個別に政策協議を進めて、過半数を確保するのか。野党第一党の立憲民主党との歩み寄りを進めるのか。各野党には、国政選挙での公約や支持団体との関係もあり、妥協は容易ではない。自民党にとって「野党の壁」は厚い。



総裁選で選ばれた新総裁は臨時国会での首相指名を受けて、組閣・党役員人事を進める。臨時国会で物価高対策を盛り込んだ補正予算案などが審議されるのは10月下旬となる。参院選の投開票（7月20日）から3カ月間の政治空白を招いた自民党混迷の責任は、厳しく問われなければならない。

さらに、新内閣に対しては、野党側から「自民党内で選ばれたにすぎない。国民の信を問え」といった要求が強まるだろう。年明けの2026年1月からは通常国会が始まる。与野党が対決を強める中で、衆院の解散・総選挙のタイミングが焦点となる。

参院選で躍進した参政党が、多くの衆院の小選挙区で候補者擁立に動き、自民党の支持層を奪う可能性が高い。自民党の苦戦は必至だ。

さらに自民党にとって深刻なのが「2028年の崖」だ。今夏の参院選（改選議席124）で、石破首相は自民、公明両党の獲得議席目標を「50」と明言した。50議席を得れば参院で過半数を維持できるからだ。だが、結果は自公の獲得議席は47（自民39、公明8）。石破首相の責任が問われ、結局は退陣を余儀なくされた。

一方、3年後の2028年夏の参院選で改選を迎える自民党議員は62人（会派離脱の議長を含む）、公明党議員は13人もいる。2022年の参院選で自公が大勝したときの改選だからだ。

すでに過半数を割り込んでいる自公が、2028年の参院選でさらに勢力を減らす可能性は極めて高い。自民党が党運営や政策づくりで再生できなければ、3年後には崖から転落する。少数与党状況はいっそう深刻になるのだ。

「解党的出直し」は本当に可能なのか

自民党は今夏の参院選での敗北を総括する中で、「解党的出直しが必要」という見解を示した。だが、その「解党的出直し」の中身は明確ではない。

党組織のガバナンスの確立を進めようとすれば、政治資金の透明化や企業・団体献金の規制が必要になるが、これまでに示されたガバナンス改革は中途半端な内容にとどまっている。政策の抜本的な練り直しは、業界団体の抵抗もあって進みそうにないのが実情だ。

饒舌な5人で争われる総裁選は、討論会や街頭演説などが各地で開催され、表向きはにぎやかに繰り広げられるはずだ。だが、自民党が置かれた苦境は変わらない。「解党的出直し」がかけ声倒れに終わるようだと、自民党政治は終焉に向かうだろう。

（星 浩 ： 政治ジャーナリスト）