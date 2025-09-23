ワンオペ育児から脱したい！　パートナーと”モメない”話し合いをするコツ

国内外のいろいろな家族への取材から、「実用的なヒント」をギュギュッと詰めた、ワンオペ育児本の決定版『ワンオペ育児モヤモヤ脱出ガイド 「つかれない家族」になるための31のヒント』より、ワンオペ育児の簡単ヒントをご紹介！

話し合いは「大きな話」から始めるとモメない

不満がたまっていると、ついケンカ口調でパートナーにそれをぶつけてしまうことも。ますます険悪にならないために、知っておきたい作戦があります。

【モメない話し合いの仕方を漫画で読む】

たとえば、山で遭難しそうなときに考えたほうがいいのは「どうやって生き残るか」で、そんなときに「君の荷物の詰め方は」「君が忘れ物をしたせいで」みたいな細かいことを言い合っても、仲間割れするだけで問題解決にならないですよね。

同じように、家庭でも細かい指摘の応酬でいつまでたっても問題解決しないパターンがよくあります（私もむっちゃたくさんやってきました……涙）。なので、大事なことは急がば回れ。ちょっと手間でも、自分が今ムカついているトピックよりも、それに関連する大きな話から入るほうがスムーズに会話が進むことが多いからです。

そのほかにも、家事育児分担の話し合いが成功しやすいポイントは、

・二人だけで話す（子どもに話をさえぎられると話が進まないし、内容によっては子どもにケンカを見せることになってしまうから）

・家以外で話す（すぐカッとして話し合いにならない性格の場合、人目があることで冷静になれることもある。また、わざわざ場所を変えようということで、相手に自分の本気度が伝わる）

・「怒り」はどこかで先に出しておく（「怒り」があると冷静に話し合うことが難しくなるから。怒りを書き出す、友人にグチる、などの方法で先に怒りやイライラを吐き出してから話し合いに挑むのがオススメ）

ストレスがたまった状態で冷静に話し合うのは本当に! 難しいものです。だからこそ、準備万全で挑むほうが成功率が上がると思うのです。

自分のイライラをパートナーにぶつけない

誰でも、行き場のないイライラを抱えることはあるもの。それをパートナーにぶつけ、相手を傷つけてしまう前にできることはないか、考えてみてください。

★こんな家族に聞きました 茨城県在住／ 2023年取材

ともに東京都中野区出身。農業や田舎暮らしの夢をそれぞれ抱き、茨城で出会う。のんさんは初めてまぶさんに出会ったときに「この人とパートナーになるかも！」と直感、2011年に結婚。家族農園「そよかぜ農園」、米粉のお菓子屋「イツモノ」を営む。自宅もお菓子工房もセルフビルド、味噌や醬油も手作り。自然栽培の野菜セット通販も大好評。

【イライラをぶつけられた妻が取った行動とは？ 漫画で読む】

農家の家事育児分担はいろいろで、「夫婦ともに同じくらい農作業をして、同じくらい家事育児もする」というパターンもあれば、「夫が農作業、妻が家事育児」と完全に分けているパターンもあるそうです。「夫婦二人で農業を始めたけど、途中から片方が働きに出る」という家庭も多いそう。これは、農家が労力のわりに儲からず、収入が災害や天候などに左右されてしまい不安定、ということから途中でやり方を変える家庭も多いからなのだとか。

このお二人の場合は、現在は、まぶさんが外での農作業、のんさんが出荷作業とお菓子製作販売、という分担です。のんさんのお菓子屋「イツモノ」は好評で、マルシェなどで販売するといつも完売。売り上げを立てられるようになったそうです。

さらに、そのマルシェが彼らの仲間を増やすことにもつながりました。

つまり、結婚後に始めた仕事は、なにかと趣味扱いされて軽くあしらわれたり、仕事扱いされなかったりしがちですが、パートナーが失敗すると決めつけず、応援することによって、家庭の幸せが増えることもあるということ。

そんなお二人にお互いの好きなところを聞くと、のんさんは「自宅からお菓子工房までセルフビルドするとか、やり抜く力がすごい」と言い、まぶさんは「妻の直感力はすごいし、芯が強い。ふわふわ女子のようで、芯は本当にぶれない」と言います。不安定な職種である農家の妻には強さが必要ですが、のんさんはまさに「農家の妻」なのかも、と感じたインタビューでした。

