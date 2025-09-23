11年一緒に暮らした仲間を失くした犬。その時見せた「異常な行動」とその胸の内

11年連れ添った仲間を失くした犬

FRaU web 編集のスタッフから、飼い犬について、こんな相談を受けた。

「3年ほど前に、実家で飼っていたキャバリアのロコ（メス14歳）が亡くなり、一緒に飼っていたトイプードルのチョコ（オス当時12歳）の行動に変化が見られました。

ペットシートをぐちゃぐちゃに噛み切ったり、クンクンと啜り泣いてみたり。

以前、2匹一緒に散歩させていた時は、チョコは飼い主の顔を見上げながら、ぽわぽわと歩くことが多かったのですが、1匹になってからは、散歩中に何かのにおいを辿るようにしたかと思うと、猪突猛進的にグイグイと引っ張るように走り歩きして、飼い主を見ることもなくなって……。

これまで2匹はずっと一緒に暮らしてきたので、いなくなった寂しさからなのだと思うのですが、飼い主としてはどうしてあげればよかったのでしょう？

ちなみに最近では、年齢（15歳になりました）のせいもあるのか、家族の中でもメインの飼い主である兄への依存が激しくなった気がしています。以前は誰に対しても人懐っこかったのに、最近では名前を呼んでもスルーされ気味です」

東京大学、および大学院で獣医学を学び、在学中にカリフォルニア大学デービス校付属動物病院にて行動治療学の研究をされた高倉はるか先生がペットのお悩み相談に答える連載。

今回はFRaU web編集者の実家で飼う高齢の犬の行動の変化に、どんな意味があるのかについてうかがった。はるか先生のインタビューでお伝えする。

加齢とストレスで犬がボケることも

犬にとって、同居する家族は群れの仲間です。ご家族が心配されているとおり、チョコちゃんはロコちゃんの姿が見えなくなって、不安になったのだと思います。

2匹の年齢が近く、そして11年も一緒に暮らしていれば、互いに一緒にいることが当たり前になっていたはず。なぜロコちゃんの姿が見えなくなってしまったのか、理解できないのでしょう。

チョコちゃんのそうした行動は、ロコちゃんの死後数週間経ってからとあるので、いつもの風景、いつもの関係性とは異なる「変化」を感じているのだと思います。

一方で、亡くなった当時、チョコちゃんが12歳と高齢であったことも気になります。

人間同様、犬も年をとると、環境の変化がストレスになり、対応しきれずに異常な行動をとったり、ボケてしまうことがあります。

加齢によって起きること

加齢による変化は、例えば散歩に行きたがらなくなったり、歩いている時にどうしていいかわからなくなって、飼い主に助けを求めたり、新しい道を怖がったり、散歩が楽しめなくなってしまう、というのが、多かったりします。

ただ、活発な子が大人しくなったり、元気がなくなったように見えるケースが多いので、チョコちゃんのように散歩中に急に走り出したり、シートをぐちゃぐちゃに噛み切ったりするのは、ちょっと違う気もしますね。

ペットシートを噛み切ったのは、加齢で嗅覚が鈍くなった可能性もあります。犬も年を取ると、耳が遠くなったり、嗅覚が落ちたりしますが、自分で「年を取ったから嗅覚が落ちたな」などとはわかりません。なぜこれまでのように匂いが感じられないのか、不安になったり、違和感を持ちます。

こうした時に、どんな行動に出るかは、その子次第。嗅覚以外からも情報を吸収しようと、口に入れようとするかもしれないし、しつこくクンクン嗅ぐ子もいます。戸惑って立ちすくんでしまう、不安感から興奮したように走り回ってしまう、本当に様々です。

ただ、「体の機能が落ちた」のは、体調不良の可能性もあるので、異常な行動だと感じたら、できるだけ早い段階で病院で診てもらうといいと思います。

チョコちゃんの順列が低かった？

活発になった理由として、他に考えられるのは、もしかすると亡くなったロコちゃんのほうがチョコちゃんより優位な立場にあったのかも。

犬の世界では、優劣があるからと言って、虐げられているとか、争っているというわけではないのですが、たとえば餌はどちらが先に食べるとか、飼い主さんに呼ばれた時に、どっちが先に出てもいいとか、そうした順序に影響します。

「順位の上から」と決まっている方が、集団生活は秩序よく、争いが起きにくくなるからです。なので、複数飼いしている家では、優劣があるのが普通です。

もしロコちゃんが上だったとすると、チョコちゃんは本来の活発な性格が抑えられていた可能性があります。散歩のときも、ロコちゃんの前には出られないので、飛び出したくても我慢したり、飼い主の「お兄さん」に甘えるのを控えたり。

自分だけになって、自由に行動できるようになった、ということも可能性としては、考えられます。

仲間の死が与える影響の大きさは、急な別れかどうかでも変わります。

昨日まで一緒に過ごしていた相手が、もし急に消えてしまっても、何が起きたのか理解できません。忠犬ハチのように、ずっと待ち続けることもあるし、戸惑いが大きく、パニックや不安になることもあります。

うちの飼い犬のオレオは、同居犬のみかんが病気で弱っていくのを察知し、みかんとの順位を入れ替えました。人間からは、病気の犬、しかも先住で先輩の犬をないがしろにしているように見えて、「ひどい」「可哀そう」と感じられるかもしれませんが、群れの世界では、これはごく当たり前のことです。

私から撫でられる順番や、餌のところに行く順番が変わりつつある段階で、私も順位のチェンジを積極的に受け入れました。ここで、「可哀そうだから」とみかんをずっと優先してしまうと、犬たちの戸惑いが大きくなって、かえって関係性がおかしくなってしまうからです。

これもまた、「これまでとは違う」変化に慣らしていくことになるのです。

犬には、「死＝一生の別れ」ということは教えられないので、変化にはできるだけゆっくりと慣れさせてあげられたらと思います。

◇仲間の死が永遠の別れだということを理解できなくても、いつもいるはずの家族がいないことは、犬にとっても大きなストレスになる。予測できない未来は、人間だけでなく、犬にも不安なのだ。

だからはるか先生は、留守をする時なども、犬にきちんと言葉で帰ってくることを伝えてほしいと話す。そのために犬には小さい頃からコマンドを教え、たくさん話しかけるといいという。

ただ、ペットシートを噛んだり、食欲がなくなったり、散歩に行きたがらなかったりするなど、一見「行動や嗜好の変化」に見えても、本当の原因は嗅覚が落ちたり、体調不良だったり、体のどこかが痛むなど、体の不調が原因であることも多い。行動が変わったと感じたら、できるだけ早く、医者にも見せてほしいと話す。

後編「『呼んでも来ない犬』11年一緒に暮らした同居犬の死で変わった老犬に飼い主のできること」では、チョコちゃんのようにストレスから行動が変わった飼い犬に対して、飼い主は何がしてあげられるのか。くわしくお伝えする。

【後編を読む】「呼んでも来ない犬」11年一緒に暮らした同居犬の死で変わった老犬に飼い主のできること