「今まで見た中で、このセーターは最高です」ユニクロを支持する海外ファンのリアルな口コミ

9月に入っても厳しい残暑が続き、10月も30℃を超える日があるだろうと予想されています。これは日本に限った現象ではなく、世界各地で熱波や猛暑日が観測されています。

猛暑の夏と厳寒の冬が長期化し、春と秋が短くなり、2季化が進行しています。ファッション業界は、春夏と秋冬という従来の4シーズン展開から、夏物と冬物の2大区分へシフトしてきています。

例えば、ユニクロの9月ヒット商品を見ると、春夏コレクションの商品が上位を占めています。2025秋冬コレクションの新作もランクインしていますが、ニットやコートといった防寒着ではなく、見た目は秋だけど、機能的には夏服に近い商品の売れ行きが好調です。

今回は、世界各地のユニクロで売れている晩夏〜初秋におすすめの2025秋冬シーズンの商品を見ていきましょう。

世界的なヒット商品「UNIQLO : C ワイドスウェットパンツ」

世界各国で上位にランクしている「UNIQLO : C ワイドスウェットパンツ（男女兼用）」（3,990円）は、裏起毛ではなく比較的薄手なので、秋ファッションにぴったりのアイテム。

ワイドストレートでストンと落ちる形で、太めながらだらしなく見えず、きれい目にもカジュアルにも合わせやすいシルエット。股上深め、ヒップや腿にゆとりがあり、リラックス感のある穿き心地です。裾のドローコードでシルエットの調整が可能。靴にかかる丈にしたり、足首を見せるスタイルにも対応できます。

ポリエステル67％／コットン33％という混紡素材。洗濯しやすさ、乾きやすさ、光沢感や滑らかさがあり、スウェットでありながら部屋着以上の見栄えが高評価を得ています。

カラーバリエーションは、グレー2色、ブラック、ワイン、ブラウン、ダークグリーン、ネイビーの全7色。

公式サイトの口コミの一部を紹介します。

生地がしっかりしていてスウェットでもおしゃれに何通りにも着こなせます。一着あると便利なアイテムです。（S・ブラック・日本・女性・50代）

普段使いにぴったり。すごく快適。毎日履いていて、彼氏にも買いました。（S・ブラック・アメリカ・女性・25〜34歳）

ぴったりフィット、サイズも良く、透けず、品質も良く、最高の快適さ。（M・ボルドー・フランス・女性・25〜34歳）

丈も程よくフィットがとてもきれいです。太さがある程度あり丈夫。ポケットも可愛い。真夏を除いて着られると思います。

（S・ブラック・韓国・女性・20代）

トレンド感のあるシルエットが人気「バギーカーブジーンズ」

2025秋冬のジーンズは、ストレート、セミフレア、ワイド、バギーなど、シルエットのバリエーションが豊富。最も人気が高いのは、「バギーカーブジーンズ」（4,990円）です。

バギーカーブとは、膝あたりから外側にふくらみを持たせたラインのこと。ハイウエストで股上もゆったりしているので、腰からヒップ周りをしっかり包み込みます。特に下半身を気にする人には、体型カバー力もあると好評です。

コットンと再生繊維（セルロース）混紡のデニムで、柔らかくて軽い履き心地。通常のデニムと比べると軽いので、秋デニムとして使いやすい点が支持されているようです。

カラーバリエーションは、ブルー2色、ダークグレー、ネイビーの全4色。レーザーやエイジド加工で、90年代リバイバルの古着っぽさを取り入れています。

公式サイトの口コミの一部を紹介します。

バズっていてずっと気になっていたので店舗で試着して購入。 同じサイズでも個体差が結構あります。 好みの色合い、サイズを探して購入しました。 足がとても綺麗に見え、サンダルでもスニーカーでも合わせやすいのでヘビロテです！（25インチ・ブルー・日本・女性・30代）

生地が柔らかくて、スタイルもとても良くて、ウエストとヒップラインをすっきりと見せてくれます。2色購入しましたが、とても気に入っています！（32インチ・台湾・女性）

品質とデザインが気に入っています。フィット感も完璧です。少し大きめなので、他の色を注文するなら小さめのサイズを選びますが、それでも気に入っています。（27インチ・ブルー・スペイン・女性・35〜44歳）

このジーンズには本当に満足しています。形も良く、生地のドレープ感も良く、適度な重さで、脚の長さが選べるのも嬉しいです。（27インチ・ダークグレー・イギリス・女性）

もっちりした肌触りが魅力「UNIQLO : C スムースコットンクルーネックセーター」

「UNIQLO : C スムースコットンクルーネックセーター」（3,990円）は、綿100％の肌ざわりの良さが魅力。スウェット風のニットなので、ウールに比べると保温性は劣りますが、秋ファッションにぴったり。

着丈が短めなので、ハイウエストボトムとのバランスは◎。ゆったりした肩周り、袖丈は長め。襟ぐりはつまり過ぎないので、レイヤードのしやすさも高評価です。

カラーバリエーションは、オフホワイト、グレー、ブラック、ベージュ、ダークブラウン、ネイビーのベーシックカラー6色に加えて、レッド、ワイン、オレンジ、グリーン、ブルーのアクセントカラー5色。

デニムやスカート、レイヤードインナー、アウター下など、さまざまな組み合わせで活躍しそうなアイテムです。

公式サイトの口コミの一部を紹介します。

絶妙な丈感と襟のつまり具合で、レイヤードしやすいです。ブルーはネットで見た時は全然気になってない色だったのですが、実物を見るととってもかわいくて驚きました。（S・ブルー・日本・女性・20代）

このセーター、フィット感、袖、色、どれも本当に気に入っています。（S・オレンジ・アメリカ・女性・45〜54歳）

今まで見た中で、このセーターは最高です。品質も色も豊富で、価格も完璧です。この冬は4色買って、交互に着たいと思っています。（S・ネイビー・フランス・女性・25〜34歳）

このセーターは2色買いました。2回洗濯してもふわふわとした風合いが残っています。記載されている通り、少しオーバーサイズで、袖は少しゆったりめです。個人的には、セーターが大きすぎる感じはしません。素敵に見えます。今では私のお気に入りの1着です。（XS・ネイビー・ドイツ・女性）

軽く羽織れる「ジップアップショートジャケット」

「ジップアップショートジャケット」（4,990円）は、ショート丈で腰回りを重く見せないので、ワイドパンツやロングスカートと好相性。

コットンとポリウレタンの混紡でハリがあるのに、柔らかさもある素材。胸ポケットだけでなく、サイドポケットもあるので、実用的です。

カラーバリエーションは、ブラック、ナチュラル、ベージュ、ネイビーの4色。ベーシックカラーなので、コーディネートに取り入れやすく、襟・袖口のコーデュロイの切替がアクセントになっている点も高評価です。

公式サイトの口コミの一部を紹介します。

最初はベージュ系の明るい色を購入しようと思っていたのですが、私が着ると作業着にしか見えなくてガッカリしてしまいましたが、デザインや着丈感が可愛かったので、迷って黒をはおってみると自分にはしっくりきたので購入を決めました。（M・ブラック・日本・女性）

このデザインにこのクオリティにこんな価格で購入できるのですぐ購入しました。しっかりと若干の身幅もあり、とてもきれいです！（S・ブラック・韓国・女性・30代）

とてもスタイリッシュなコート。厚すぎず、春や秋に着るのに十分暖かいです。（L・台湾・女性・35〜44歳）

上質な生地で、サイズもぴったりです。柔らかな素材で、ディテールと職人技が気に入っています。（S・ベージュ・アメリカ・女性・55〜64歳）

スカート見えするフレアライン「UNIQLO : C キュロット」

ユニクロのボトムスはパンツが多く、特に2025秋冬はシルエットも素材もバリエーションが豊富です。「UNIQLO : C キュロット」（3,990円）は、シルエットが美しく、モード感のあるファッションアイテムとして評価されています。

後ろゴムウエストとゆとりのある裾幅、2WAYストレッチ素材などのおかげで、座ったり動いたりしてもストレスフリー。

Tシャツにもブラウスにも合わせやすく、スニーカーやブーツとのコーディネートも楽しめる、大人カジュアルときれいめの中間のどちらにも使えるアイテムです。

ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン混紡なので、滑らかで落ち感があります。カラーバリエーションは、ダークグレー、ブラック、ダークブラウンの3色。

公式サイトの口コミの一部を紹介します。

丈を短めか標準か、購入を迷いましたが、身長158cmで丁度いい感じでした。 チェック柄のシャツ、チェルシーブーツと組み合わせて、秋のトラッドスタイルを楽しんでいます。（M・ダークグレー・日本・女性・50代）

和風デザインと快適なサポート力を兼ね備えた、超スタイリッシュなキュロット。マストハブアイテム！（L・ブラック・フランス・女性・35〜44歳）

スーツパンツのような素材感で、ハリがありながらも柔らかなシルエットです。夏に着ると、室温が低い時でも暑苦しく感じません。トップスにはリネンの半袖シャツを合わせていますが、着心地も抜群です。メンズバージョンもあったらもっと嬉しいです。彼氏も欲しいと言っています。（L・台湾・女性）

グレーと黒のキュロットパンツを購入しました。カジュアルにもフォーマルにも、仕事着として着られます。とても着心地の良い素材で、ポケットも付いています。どんなシーンにも、どんな場所でも着て行けます。とても気に入っています。（M・グレー・ブラック・タイ・女性・45〜54歳）

晩夏から初秋は、コットン素材を主軸に軽やかな素材が人気です。カラーバリーションはダークカラーや深みのある色が多く、季節の移ろいは見た目の印象に左右されることがわかります。

ヨーロッパなど日本よりも寒い地域では、フリース、ウールやカシミアのニットなどがランクインしています。日本でも気温が下がるにつれて、同じような商品がランクインしてくると予想されます。

国内外の口コミは、ユニクロのリピーターによるものが多く、評価の内容も大差ないように見受けられます。ファッションのグローバルブランドとして、価格だけでなく、品質・機能・哲学（LifeWear） を売りにできる点が、ZARAやH&Mなどとの差別化につながっているようです。

