Í¦µ¤¤¢¤ëÃæ¹ñ¤Î±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤¬·ãÇò¡Ä¡Ö¡Ø731¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤³¤½Ì±Â²¤Îºá¿Í¤À¡ª¡×

1931Ç¯9·î18Æü¤Î»ö·ï
ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¥â¡¼¥É°ì¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Àè½µ9·î18Æü¤ËÃæ¹ñÂ¾¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿°ìËÜ¤Î±Ç²è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¡ÖÂæÉ÷¡×¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø731¡Ù¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢1931Ç¯¤ËËþ½£»öÊÑ¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Ìø¾ò¸Ð»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤«¤é94Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢µÇ°Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÊªÁû¤Ê±Ç²è¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤«¤é½Ò¤Ù¤¿¤¤¡£½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤ÏºòÇ¯¤Î¸µÆü¤Ë¡¢5¾Ï40¾ò¤«¤é¤Ê¤ë°¦¹ñ¼çµÁ¶µ°éË¡¤ò»Ü¹Ô¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂè28¾ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦Äê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÃæ¹ñ¿ÍÌ±¹³ÆüÀïÁè¾¡ÍøµÇ°Æü¡¢Îõ»ÎµÇ°Æü¡¢ÆîµþÂçµÔ»¦µ¾À·¼Ô¹ñ²ÈÄÉÅéµÇ°Æü¡¢µÚ¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î½ÅÍ×¤ÊµÇ°Æü¤Ë¤Ï¡¢¸©µé°Ê¾å¤Î¿ÍÌ±À¯ÉÜ¤ÏµÇ°³èÆ°¤òÁÈ¿¥¤·¡¢¸¥²Ö¡¢µÇ°»ÜÀß¤Î»²ÇÒ¡¢Îõ»Î¤ÎÊè¤Î»²ÇÒ¡¢¸ø³«ÄÉÅé¼°¤Ê¤É¤ÎµÇ°¼°Åµ¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡ä
Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¹³ÆüÀïÁè¾¡ÍøµÇ°Æü¤È¤Ï9·î3Æü¤Ç¡¢80¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤òËÌµþ¤Çµó¹Ô¡£½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡Ë¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Å·°ÂÌç¤ÎÏ°Âæ¤Ë¾å¤Ã¤Æ±ÜÊ¼¤·¤¿¸÷·Ê¤Ï¡¢¤Þ¤Àµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
±Ç²è¸ø³«Æü¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿
Îõ»ÎµÇ°Æü¤Ï¡¢Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤Î·ú¹ñµÇ°ÆüÁ°Æü¤Î9·î30Æü¡£¤ä¤Ï¤ê½¬¶áÊ¿À¯¸¢²¼¤Î2014Ç¯8·î¤ËÄê¤á¡¢¹³ÆüÀïÁè¤Ê¤É¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿°¦¹ñ¼Ô¤òÄ¤¤¦Æü¤À¡£½¬¶áÊ¿Áí½ñµ°Ê²¼¡¢¶¦»ºÅÞ¤Î¾ïÌ³°Ñ°÷¡Ê¥È¥Ã¥×7¡Ë¥×¥é¥¹¹ñ²ÈÉû¼çÀÊ¤¬Å·°ÂÌç¹¾ì¤Ë½¸¹ç¤·¡¢¸·¤«¤ËÄÉÅé¼°¤ò¹Ô¤¦¡£
ÆîµþÂçµÔ»¦µ¾À·¼Ô¹ñ²ÈÄÉÅéµÇ°Æü¤Ï¡¢12·î13Æü¤Ç¡¢1937Ç¯¤Î¤³¤ÎÆü¤Ë¡¢ÆüËÜ·³¤è¤Ã¤ÆÃæ²ÚÌ±¹ñ¤Î¼óÅÔ¡¦Æîµþ¤¬´ÙÍî¡£½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ·³¤ÎÆîµþÂçµÔ»¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ30Ëü¿Í¤â¤ÎÌµíã¡Ê¤à¤³¡Ë¤Î»ÔÌ±¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤Î½ÅÍ×¤ÊµÇ°Æü¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤¬¡¢Èó¸ø¼°¤Ë¡Ö¹ñÃÑÆü¡×¡Ê¤³¤¯¤Á¤Ó¡á¹ñ¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤á¤é¤ì¤¿Æü¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë3Æü¤À¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢1915Ç¯¤ËêÏÀ¤³®À¯¸¢¤¬ÆüËÜ¤«¤é¤Î¶þ¿«Åª¤Ê¡ÖÂÐ²Ú21¥õ¾ò¤ÎÍ×µá¡×¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿5·î9Æü¡£
1937Ç¯¤ËËÌµþÀ¾¹Ù¤Îâº¹Â¶¶¤ÇÆüÃæ¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢°Ê¸å8Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÆüËÜ¤Î¿¯Î¬ÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿7·î7Æü¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾å½Ò¤ÎÌø¾ò¸Ð»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿9·î18Æü¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿6Æü¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤·¤«¤âÆüËÜ¤Ï¡Ö°Ìò¡×¤À¡£Ê¿¶Ñ¤¹¤ë¤È2¥õ·î¤Ë°ìÅÙ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÈ¿Æü¤ËÞø¡Ê¤¿¤®¡Ë¤ëÆü¡×¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤ÏÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¡£
½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤ÎÎ©¾ì¤ò×ÖÅÙ¡Ê¤½¤ó¤¿¤¯¡Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÌÓÂôÅì¼çÀÊ¤äûç¾®Ê¿·³»ö°Ñ¼çÀÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñ¶¦ÆâÀï¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ·ú¹ñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤Ï¤Ê¤¤¡£¹¾ÂôÌ±¼çÀÊ¤ä¸Õ¶ÓÞ¹¼çÀÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÈôÌöÅª¤Ê·ÐºÑÈ¯Å¸¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤â¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÁÄ¹ñ¤ò¿¯Î¬¤·¤¿°¤ÎÆüËÜ¤ò·â¤ÁÇË¤Ã¤Æ·ú¹ñ¤·¤¿Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¡×¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¥ì¥¸¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¡ÊÀµÅýÀ¡Ë¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ï¡¢ÆüËÜ·³¤¬Àï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¤ËÃæ¹ñ¹ñÌ±ÅÞ·³¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ë¤è¤ë14Ç¯¤Î¿¯Î¬ÀïÁè¤Î²Ð¤Ö¤¿¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ëÌø¾ò¸Ð»ö·ï¤«¤é94¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À¤³¦¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¡ÖÀ¤³¦¸ø³«¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¹ñºö±Ç²è¡Ø731¡Ù¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£ËÜÍè¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç7·î31Æü¤Î¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢9·î18Æü¤Ë±ä¤Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦¸ø³«¡×¤È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡»9·î18Æü¡Ä¡ÄÃæ¹ñÂçÎ¦¡¢¹á¹Á¡¢¥Þ¥«¥ª¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É
¡»9·î19Æü¡Ä¡Ä¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À
¡»11·î¡Ä¡Ä´Ú¹ñ
¡»¸ø³«¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¸ø³«Æü¤ÏÌ¤Äê¡Ä¡Ä¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø³«Í½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤ÇìäÎÓ»³´ÆÆÄ¤¬½Ð±é¤·¤¿¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¶¦»ºÅÞ·Ï¤Î¹ñºÝ»æ¡Ø´Äµå»þÊó¡Ù¤Î½÷Àµ¼Ô¤¬Ê¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ÄÆüËÜ¤Ç¤â¾å±Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤¹¤ë¤Èìä´ÆÆÄ¤¬Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ÏÅöÁ³¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤â¹Ô¤¯¤À¤í¤¦¡£¸þ¤³¤¦¤Î°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤À¡×
¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Î¿ô¡¹
¡Ö731¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö731ÉôÂâ¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡¢ÆüËÜÄë¹ñ´ØÅì·³ËÉ±Öµë¿åÉô¡ÊÀÐ°æÉôÂâ¡Ë¡£
ÆüÃæÀïÁè³«ÀïÁ°Ç¯¤Î1936Ç¯¡¢Åö»þ¤ÎËþ½£¹ñ¤Î¥Ï¥ë¥Ó¥ó¹Ù³°¤Ë¡¢ÆüËÜÄë¹ñÎ¦·³¡Ê´ØÅì·³¡Ë¤Î731ÉôÂâ¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£Ëþ½£¹ñ¤Ï¡¢Ëþ½£»öÊÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤¬Ëþ½£°ìÂÓ¤òÀ©°µ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤ÎÐúÑ´¡Ê¤«¤¤¤é¤¤¡Ë¹ñ²È¤È¤·¤Æ1932Ç¯¤Ë·ú¹ñ¤ì¤¿¡£731ÉôÂâ¤Ï¡¢¸å¤ËÃæ¾¤È¤Ê¤ëÀÐ°æ»ÍÏºÉôÄ¹¤ò¥È¥Ã¥×¤Ë¡¢1945Ç¯¤Î½ªÀï»þ¤Ë¤Ï¡¢·³¿Í¡¦·³Â°·×3552¿Í¤â¤ÎÂçÉôÂâ¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤³¤Ç±£Ì©Î¢¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²½³Ø¡¦ºÙ¶ÝÊ¼´ï¤Î¸¦µæ¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÇÎôÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ºÙ¶ÝÊ¼´ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÈ¯µÕÅ¾¤òÌ´ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢¼Â¸³Âæ¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤ÌÃæ¹ñ¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï¡ÖÌÚºà¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¡×¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢±£¸ì¤Ç¡Ö´ÝÂÀ(¤Þ¤ë¤¿)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¹ñ¸ìÌõ¤¬¡ÖÇÏÏ©Âç¡×¡Ê¥Þ¡½¥ë¡¼¥À¡¼¡Ë¤Ç¡¢±Ç²è¡Ø731¡Ù¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤Ï13Ê¬¤¢¤Þ¤ê¤Î¡ÖÍ½¹ðÊÔ¡×¤ò´Ñ¤¿¤À¤±¤À¤¬¡¢ÆüËÜ·³¤¬¡ÖÇÏÏ©Âç¡×¤¿¤Á¤Ë¹Ô¤Ê¤¦¶Ë°ÈóÆ»¤Ê¼Â¸³¤Î¿ô¡¹¤¬¡¢À¸¡¹¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¸¤¤¿ÀÖ»Ò¤òÀã¾å¤Ë·êËä¤á¤·¤ÆÉ¸ËÜ²½¡×¡Ö¼ã¤¤½÷À¤òÎí²¼40ÅÙ¤Î¸Í³°¤ËÄ¥¤ê¤Ä¤±¤ÆÅà½ý¼Â¸³¡×¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹196ÅÙ¤ÎµÞÂ®Åà½ý¼Â¸³¡×¡ÖÂ¿¼ï¤Î¥Ú¥¹¥È¶Ý¤òÃíÆþ¤·¤¿¼Â¸³¡×¡ÖÆÇµ¤¤òÅö¤ÆÂ³¤±¤ë¸ÆµÛº¤Æñ¼Â¸³¡×¡ÖÀ¸¤¤¿»Ò¶¡¤ÎÇ¾¤äÂ¡´ï¤òÅ¦½Ð¡×¡Ä¡Ä¡£
ÆÃ¤ËÀÐ°æÉôÄ¹¤Ï¡Ö¶¸µ¤¤Î¾·³¡×¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¡¢±ã²ñ»þ¤Ë¼«¤éÈ¯ÌÀ¤·¤¿ßÉ²á(¤í¤«)µ¡¤Ë¼«Ê¬¤ÎÇ¢¤òÆþ¤ì¤Æ°û¤à¥·¡¼¥ó¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£²¿¤È¤â¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤±Ç²è¤À¡£
ËÉ±Öµë¿åÉô¤Ï¡¢1945Ç¯8·î9Æü¤Î¥½Ï¢»²Àï¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö´ÝÂÀ¡×¤ò»¦³²¤·¤Æ·úÊª¤òÇúÇË¡¢¾Úµò±£ÌÇ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Ââ°÷¤¿¤Á¤Ë¤â¤¤Ä¤¯åÈ¸ýÎá¤¬Éß¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Àï¸å¤âÄ¹¤¯¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ÏÈëÆ¿¤µ¤ì¤¿¡£
1985Ç¯¤Ë¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤Ë·ú¤Ã¤¿ÄÄÎó´Û
ÆüËÜ¤Ç¤Ï1970Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬½ù¡¹¤Ë¼è¤ê¾å¤²»Ï¤á¤¿¡£1981Ç¯¤Ë¤Ïºî²È¡¦¿¹Â¼À¿°ì¤¬¡¢731ÉôÂâ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ø°Ëâ¤ÎË°¿©¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤Æ¡¢¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÆüËÜ¤Ç¤ÎÆ°¤¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï1985Ç¯¤Ë¡¢731ÉôÂâ¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë¡Ö¿¯²ÚÆü·³Âè¼·»°°ìÉôÂâºá¾ÚÄÄÎó´Û¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿¡£»ä¤âË¬¤ì¤¿¤¬¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÎÙ¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤È·ú¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»²´ÑµÒ¤Ï»ä°ì¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢Å¸¼¨¤·¤Æ¤¢¤ëÂ¿¤¯¤Î»ñÎÁ¤¬¡¢¿¹Â¼À¿°ì¤ÎÃø½ñ¤ÎÈ´¿è¤Ê¤ÉÆüËÜ¸ì¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Æþ¤ê¸ýÁ°¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦Âç¼ù¤¬¡¢ÝµÁó(¤¦¤Ã¤½¤¦)¤ÈÌÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢²¿¤È¤âÉÔµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤¬µ¤Íî¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ç¤â¤½¤Î¸å¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¥½Ï¢·³¤ÎÈÚ¹Ô¤ÎÊý¤¬¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¸ÅÏ·¤¬¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢½¬¶áÊ¿»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÄÄÎó´Û¤ÏÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î±Ç²è¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥«¥Ê¥À¤ÎÈ¿±þ
±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ3ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë9·î20Æü¡¢CCTV¡ÊÃæ¹ñÃæ±û¹ÇÅÅÅ»ëÁíÂæ¡Ë¤¬¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬Áá¤¯¤â9²¯¸µ¡ÊÌó190²¯±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢CCTV¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ø¿·Ê¹Ä¾ÇÅ´Ö¡Ù¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÎÆÃ½¸¤òÊü±Ç¤·¤¿¡£
¥«¥Ê¥À¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤â¾å±Ç¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢½éÆü¤Î½é²ó¾å±Ç¤Ë¡¢Ìó200¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£°§»¢¤ËÎ©¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÁ¾ÃÒÃó¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼ÁíÎÎ»ö¤¬°§»¢¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿¯Î¬¼Ô¤ÎÎß¡¹¤¿¤ëÈÈºá¹Ô°Ù¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¹ñÌ±¤Î·ø¶¯ÉÔ¶þ¤ÎÀº¿ÀÎÏ¤ò¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤Î´Ñ¾Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Ç¤âÎò»Ë¤òÀµ»ë¤·¡¢Îò»Ë¤ò´Õ¡Ê¤«¤¬¤ß¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
Á¾ÁíÎÎ»ö¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢´ÑµÒ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ãæ¹ñ·Ï¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
´Ñ¾Þ¤·¤¿²ì¤È¤¤¤¦À«¤ÎÃæ¹ñ·Ï¤ÎÏ·¿Í¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ÆÃæ¹ñ¸ì¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÁÄÀè¤Ï³§¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤À¡£Êì¿Æ¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ë¤È¡¢¡ØÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤Ï¤â¤¦Ëº¤ì¤¿¡Ù¤È¸À¤¦¡£¡Ø³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ØÆñ¤òÆ¨¤ì¤¿¤³¤È¤À¤±¤À¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¤¬Ãæ¹ñ¤ò¿¯Î¬¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¡ÊÃæ¹ñ¤Î¡Ë½»Ì±¤ÏÏ·¿Í¤ä»Ò¶¡¤ò°ú¤Ï¢¤ì¡¢Êª¤òÊú¤¨¤ÆÇÀÂ¼¤ËÈòÆñ¤·¤¿¤Î¤À¡£¤À¤«¤é°ì¿Í¤ÎÃæ¹ñ·Ï¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎÎò»Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¡Ø731¡Ù¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥«¥Ê¥À¿Í¤¿¤Á
Â³¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ê¥ÀÅìËÌ¡ÊÃæ¹ñ¤ÎÅìËÌÃÏÊý¡ËÆ±¶¿Áí²ñ¤Î¸âÆ¼²ñÄ¹¤¬¡¢¥Þ¥¤¥¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¼ã¼Ô¤ä¡¢Â¿¤¯¤Î¤â¤Ã¤È¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Îò»Ë¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÈó¾ï¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡×
ÄÁ¤·¤¯¡¢Çò¿Í¤ÎÏ·¿Í¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Ê¿ÏÂÍý»ö²ñ¤Î¥¸¥ó¥Ð¡¼¡¦¥«¥ê¥¦²ñÄ¹¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤À¡£
¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ÎÀëÅÁ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¡¢731ÉôÂâ¤Ê¤ë¤â¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤¬Ãæ¹ñ¤ò¿¯Î¬¤·¤¿Îò»Ë¤Ï¡¢Âç¤Þ¤«¤Ë¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤ó¤Ê¡Ø¼Â¸³¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï¼ÂºÝ¡¢½ÅÂç¤Ê¿Í¸¢¿¯³²¤À¡£¤¢¤é¤æ¤ë¹ñºÝË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤ÏÂçÊÑ½ÅÍ×¤À¡£Îò»Ë¤ò¾Ü¤é¤«¤Ë¤·¡¢Ãæ¹ñ¹ñÌ±¤¬¡ÊÀ¤³¦È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥à¡ËÆ®Áè¤ÎÃæ¤Ç¥«¥®¤È¤Ê¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£Èà¤é¤ÏÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥·¥º¥à¡¢¿¯Î¬¤ÎÈï³²¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÎÏ¶¯¤¯Äñ¹³¤·¡¢ÆüËÜ·³¹ñ¼çµÁ¤òÂÇ¤ÁÉé¤«¤¹¤Î¤ËÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ÎÅÀ¤ò¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ïµ²±¤¹¤Ù¤¤À¡×
¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÇò¿Í¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥«¥Ê¥Àºß½»¤ÎÆüËÜ¤Î¥·¥Ë¥¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¡¦¾è¾¾Áï»Ò¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¹âÇ¯¤ÎÆüËÜ¿Í½÷À¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤ÏÎ®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤ÇÅú¤¨¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Î»úËë¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÈÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¤Ï¡¢²æ¤¬¿È¤ò¾Ê¤ß¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤¿¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤Ë¸¶Çú¤¬Íî¤È¤µ¤ì¤¿Îò»Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ë¶õ½±¤µ¤ì¤¿Îò»Ë¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¸¶»ÒÇúÃÆ¤òÍî¤È¤µ¤ì¤¿Îò»Ë¤òµ²±¤Ë»Ä¤¹¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î³èÆ°¤ä±Ç²è¾å±Ç²ñ¡¢½¸²ñ¤Ê¤É¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡¢Æîµþ¤Î¿Í¤äÃæ¹ñ¡¢Ä«Á¯È¾Åç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¤½¤ì¤ËÆüËÜ¤Î¿¯Î¬¤ËÁø¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¤Î¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡ÆüËÜ°Ê³°¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¡ØÈ¿Æü¡Ù¤È·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤³¤½¥À¥Ö¥ë¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
ÆüËÜ¤Ï¤½¤í¤½¤í¡¢Ì±Â²¼çµÁ¤Î»×ÁÛ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¡¢ÆüËÜ°Ê³°¤Î¿Í¡¹¤Î¶ìÆñ¤Ë¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¡×
Èà½÷¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤ÎÏÈ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¶¯Îõ¤À¤Ã¤¿¡£¤ªÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤Ï°ìÉô¡¢»ä¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢TPO¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñÂ¦¤Ë´°Á´¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¿ÆÃæÇÉ¤ÎÈ¿±þ
¤µ¤é¤Ë¡¢±ÇÁü¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥·¥É¥Ë¡¼¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥·¥É¥Ë¡¼¤Î±Ç²è´Û¤Ë¤â¡¢½é²ó¤Î¾å±Ç¤ò´Ñ¤è¤¦¤È¡¢Ìó200¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¸øÌ±ÅÞ¤Î¥Ï¥Á¥à¡¦¥¬¥¤¥·¥ã¥×ÃÏ°èÏ¢Íí´É¤Ê¤ëÇòÈ±¤ÎÇò¿ÍÃËÀ¤¬¡¢´Ñ¾Þ¸å¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï»ä¤Ë¡¢¿¼¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¡£Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤«¤éÍ¯¤½Ð¤ë¿Í´ÖÀ¡¢È¿¹³Àº¿À¡¢ÃÄ·ëÀº¿À¡¢½õ¤±¹ç¤¤¤ÎÀº¿À¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï´Ñ¤ë¿Í¤Î¿´¤òÄË¤Þ¤»¡¢¸«¤ë¤Ë´®¤¨¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤±¤ì¤É¤â¤À¡×
Â³¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êÇò¿ÍÃËÀ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¸øÌ±ÅÞ¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ð¥¤¥Ã¥¯¼çÀÊ¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö»ä¤ÏÈó¾ï¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´¶Æ°¤ò³Ð¤¨¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤¬¿Ì¤¨¤¿¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¿Í¡¹¤ò´¶Æ°¤µ¤»¡¢Èï³²¼Ô¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÇ¦ÂÑÀº¿À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÎò»Ë¤Î¿¿¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤Ã¤È¸ì¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¤³¤È¤Ï³ä¹ç¾Ü¤·¤¤¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÎò»Ë¤òÈÝÄê¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤Ë¿Í¡¹¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¤ÆÃ½¸¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢CCTV¤¬³Æ¿Í¤Î¥»¥ê¥Õ¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Î¤Ç¤Ï¤È´ª¤°¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥«¥Ê¥À¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬´î¤Ö¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤Ï¹óÉ¾
¤À¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´±À½¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤·¤¤ê¤Ë¡¢¡ÖÁ´¹ñÌ±É¬¸«¤Î±Ç²è¡ª¡×¤Î¤è¤¦¤ËÀú¤êÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë´Ñ¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÉ¾È½¤¬¡¢¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢SNS¾å¤Ç¿Íµ¤¤Î±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¡ÖÅÅ±ÆRomanticist¡×»á¤Ï¡¢9·î18Æü¤Î¸ø³«ÅöÆü¡¢Ìó25Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ë¤³¤Î±Ç²è¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¾ÏÀ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢4Æü´Ö¤Ç300Ëü²ó°Ê¾å¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¡ÖÁ´±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç21°Ì¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£Èà¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¿Éíå¤Ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö731¤È¤¤¤¦½Å¶ì¤·¤¤Âêºà¤ò¼è¤ê¡¢±Ç²è¤ÎÀëÅÁ¤Î²áÄø¤Ç¡¢¡ØÃæ¹ñ¤Î±Ç²è»Ë¾å¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤¬´Ñ¤¿¤¤±Ç²è¤ÎÂè1°Ì¡Ù¤È¤¤¤¦¿¨¤ì¹þ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£½éÆü¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½ÌóËç¿ô¤Ï¡¢1¡¦2²¯Ëç¡£³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°ìÀÆ¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÀëÅÁ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Î¡ÊìäÎÓ»³¡Ë´ÆÆÄ¤â¡¢½éÆü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ²ÚÌ±Â²¤Î½Å¶ì¤·¤¤Æü¤Ë¾å±Ç¤Ç¤¤¿¡Ä¡Ä¡Ù¡£´ÆÆÄ¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¡¢À¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø2021Ç¯¤«¤é»£±Æ¤ò³«»Ï¤·¡¢Â¿Âç¤Ê¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¡Ä¡Ä¡Ù¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»ä¤Î¤³¤Î±Ç²è¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢9·î18Æü¤Î9»þ18Ê¬¾å±Ç³«»Ï¤Î½éÆü½é²ó¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î±Ç²è¤ò¡¢¤É¤¦É¾ÏÀ¤·¤¿¤é¤è¤¤¤À¤í¤¦¡©¡¡¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢±Ç²è´Û¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ´Ñ¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¡©¡¡¡Ê¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡ËÂ¿¤¯¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£
SNS¾å¤ËºÜ¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤·¤¿¤¤¡£
¡Ø¤³¤Î¥Ð¥«Áû¤®¤¿¤ë¤ä¡¢¤Þ¤µ¤Ë»´»à¤·¤¿¿Í¡¹¤ËÂÐ¤¹¤ëËÁÆÂ¤À¡£Îò»Ë¤òÂº½Å¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎò»Ë¤ò¸ì¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£´ñ¤ò¤Æ¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î°¦¹ñ¿´¤ò¾ÃÈñ¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¿Ë¤Î¤à¤·¤í¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¤Î»¦¿Í¤Ê¤Î¤«¡©¡¡Ì±Â²¤Î¶ìÄË¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤ò¼è¤ë¼êË¡¤À¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÌ±Â²¤Îºá¿Í¤À¡Ù
¤³¤ì¤¬¤Þ¤µ¤Ë¡¢»ä¤¬¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£9·î18Æü¤È¤¤¤¦Ãæ²ÚÌ±Â²¤Î¹ñÃÑÆü¤Ë¾å±Ç¤ò³«»Ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î°¦¹ñ¿´¤ò¾ÃÈñ¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤½¤ì¤â¤Þ¤¢¡¢¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÊ§¤Ã¤¿³Û¤òÄ¶¤¨¤ë²ÁÃÍ¤òÆÀ¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤³¤¦¤·¤¿±Ç²è¤ò´Ñ¤ÆPTSD¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤Ë¤«¤«¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ê°¦¹ñ¼çµÁ¡Ë¶µ°é¤¬¹Ô¤²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç²è´Û¤ÎÃæ¤Ç¿Ë¤Î¤à¤·¤í¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡¢´ò¤·¤¤¿Í¤Ê¤É¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â2»þ´Ö¤â¡¢¥«¥Í¤òÊ§¤Ã¤Æ¡£¤À¤¬Á´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÎÌµÎÁ¾å±Ç¡Ê³Ø¹»¤ä¿¦¾ì¤Ê¤É¤ÎÂß¤·ÀÚ¤ê¾å±Ç¡Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
»ä¤Ï¡¢¤â¤¦¸ÀÍÕ¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÎò»Ë¤ò»È¤Ã¤¿ÀëÅÁ¹Ô°Ù¤À¡£
¤·¤«¤â¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤¡£±Ç²è¤ò½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¸å¤í¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÎð¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ø¼Â¤Ë¤Ò¤É¤¤±Ç²è¤À¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£¡Ø´ÆÆÄ¤Î¼«¸ÊËþÂ¤Î¤¿¤á¤ÎºîÉÊ¤À¡Ù
¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è¤Î½ª¤ï¤ê¤ËÎò»Ë¤ÎÀâÌÀ¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤È¡¢Á´°÷¤¬¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤ÏÊ¹¤«¤º¤Ë±Ç²è´Û¤«¤é¡¢¤µ¤Ã¤µ¤È½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤Ï´Ñ¾Þ¸å¤ÎÍ¾±¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
»ä¤Ï´Ñ½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢Ç¾Î¢¤Ë²¿¤«¶ËÃ¼¤Êµ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¸«¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ»£¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤³¤ó¤Ê¾Ð¤¤ÏÃ¤ò¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¾Ð¤¤ÏÃ¤ò¡¢À¤³¦¤Î¿Í¤Ë¸«¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤À¡£
´ÆÆÄ¤ÎÌÌÌÜ¤Ï´Ý¤Ä¤Ö¤ì¤À¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡»ä¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×
Àï¡¹¶²¡¹¤È¤¹¤ëºßÎ±Ë®¿Í
¤È¤â¤¢¤ì¡¢¤³¤Î¶¯Îõ¤Ê±Ç²è¤Î¸ø³«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÎºßÎ±Ë®¿Í¤¿¤Á¤ÏÀï¡¹¶²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌµþ¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤â¡¢9·î11Æü¡¢12Æü¡¢14Æü¤È¡¢3ÅÙ¤â¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÃí°Õ´µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢11Æü¤ÎÊ¸ÌÌ¤Ï¡¢¡ÖÆÃ¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤ËÎ±°Õ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢5ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¦¸½ÃÏ¤Î½¬´·¤òÂº½Å¤·¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊý¤ÈÀÜ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¸ÀÆ°¤äÂÖÅÙ¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¡£
¡¦³°¤Ç¼þ°Ï¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼ÎÌ¤ÇÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤¹¤³¤ÈÅù¤Ï¶ËÎÏ¹µ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Ç¡¢½¸ÃÄ¤ÇÁû¤°Åù¤ÎÌÜÎ©¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤ÏÈò¤±¤ë¡£
¡¦°ì¸«¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ëÉþÁõ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿Êª¤ò·ÈÂÓ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¡£
¡¦¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¤¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¹¾ì¤äÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÈò¤±¤ë¡£
¡¦¾¯¤·¤Ç¤âÉÔ¿³¤Ë´¶¤¸¤ë¿ÍÊª¤ä½¸ÃÄÅù¤ò¸«¤«¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¶áÉÕ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤ë¡£
»×¤¨¤ÐºòÇ¯¤â¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤À¤Ã¤¿9·î18Æü¤Ë¡¢¿¼圳¡Ê¤·¤ó¤»¤ó¡Ë¤ÎÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦10ºÐ¤ÎÃË»ù¤¬¡¢¹»Ìç¶á¤¯¤Ç»É»¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»´»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤â¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎºÇÃæ¡Ê¤µ¤Ê¤«¡Ë¤À¤¬¡¢5¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¿á¤¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂæÉ÷¡×¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£