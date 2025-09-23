いつも頑張りすぎていませんか？ まずは自分に優しさを【内田恭子さんとはじめる「マインドフルネス」】

内田恭子さんの「ここからはじめるマインドフルネス」

NHK『すてきにハンドメイド』テキストでは、フリーアナウンサーとして活躍を続ける内田恭子さんによる心ゆるむ「マインドフルネス」エッセイを好評連載中。



コロナ禍でマインドフルネスに出会い、その魅力を伝えたいと、マインドフルネストレーナーとしての活動をスタート。暮らしにマインドフルネスを取り入れて、いつも頑張る頭や心、そして体を少し休めたい。そんな方たちに、連載を通じて役立つ気軽なスキルをお届けします。





#6 まずは、自分に優しさを

連載第6回をWEB特別版として公開します。

小さい子どもが友達のおもちゃを取ってしまいました。取られた子が泣き出します。まだ、人の気持ちを考えることのできない年齢の子どもには、よくあるシーンですよね。それでも、「ほら、友達には優しくしないとだめでしょう」と、思わずお母さんは言います。小学校で忘れ物をした子がいると「友達に貸してあげましょう。友達には親切にしましょう」、先生が子どもたちに伝えます。



こんなふうに私たちは、当たり前のように、「人には親切にしましょう」、「優しくしましょう」と言われて育ってきました。では、「どうして優しくしないといけないの？」と子どもに聞かれたら、みなさんは何と答えるでしょうか。子どもが納得するような答えはすぐに出てくるでしょうか。





マインドフルネスでは、この“優しさ”についても学びます。けれどもとても興味深いのは、優しさを向ける相手が他人ではなく、自分に向けることからスタートするというところ。これ、簡単に聞こえますが、難しいと思う方も実はたくさんいるんです。



考えてみると、私たちは人に優しくすることはずっと学んできたのに、自分に優しくすることについては、誰にも教えてもらっていません。だから、自分に優しくと聞くと、戸惑ったり甘えだと思ったりするかもしれません。そんなときは、まず自分自身にきちんと目を向けてあげることからスタートしましょう。



例えば、ずっと忙しくしていたとします。十分な睡眠も取れず、頭の中はやるべきことでいっぱいで、心にも余裕がない……。そうなると、家族についイライラをぶつけることも。そして、そのイライラが原因で、けんかがスパーク。結果「なによ、私だって忙しいのに。誰もわかってくれない。もうすべてが嫌！」。そんなふうになっちゃうとき、誰だってありますよね（笑）。



私たちはいつも、もっともっとと頑張り過ぎているので、ちょっと疲れのサインが出てもスルーしたり、「まだまだいける」と自分を叱咤(しった)したりしがちです。その結果、思いが一気に爆発して、たまたま近くにいた哀れな家族が犠牲になるという事態に……。 感情を爆発させる自分も情けないし、嫌ですよね。そして、そのあとにやってくる「またやってしまった」という後悔と自己嫌悪。





けれどもそんなときこそ、自分を責めるのではなく、優しさを向けましょう。「そうだよね、私、疲れていたよね」、「頑張っていたよね」って。そのままの自分をまずは受け入れましょう。私たちは完璧である必要も、いつもいつも頑張る必要もないのです。自分の好きではないところもあるでしょう。でも、自分の好きなところも、そうでないところも全部が自分。人に対して優しくするように、完璧ではない自分を「それでいいじゃない」と優しい気持ちで受け入れていきます。





最初はなかなか難しいかもしれません。そんなときは小さいことから始めてみます。例えば、どんなことをしている自分が好きかを書き出してみましょう。ささいなことで大丈夫。海で過ごす私が好き、子どもの笑顔を見ている自分が好き、映画を見るのが好きな自分が好き……。



周りの人の評価ではなく、ただ自分が好きな、何気ないことから書き始めていくと、たくさんの好きな自分に出会えます。それが、自分に優しい目を向けていくということ。自分への優しさって、実は強さだと私は感じています。好き・嫌いではなく、そのままの自分を受け入れてあげる強さ。そしてさらに、この自分への優しさが人への優しさにつながっていきます。



その話はまた、次回たっぷり！



◆トップ写真・プロフィール写真提供／内田恭子

◆バナーイラスト／山本祐布子

プロフィール

内田恭子（うちだ・きょうこ）

フリーアナウンサー、マインドフルネストレーナー。慶應義塾大学を卒業後、フジテレビアナウンス室に入社。退職後、フリーアナウンサーとして活躍するかたわら、マインドフルネスに出会う。ヨーロッパ最古のマインドフルネスセンターであり国際基準となっているIMA（Institute for Mindfulness-Based Approaches）認定MBSR・MBCT-L（Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Life）講師。日本マインドフルネス学会正会員。



