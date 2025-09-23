「このままでは日本バスケのレベルが下がる」Bリーグ新ドラフト制度が抱える”致命的な欠陥”と導入を強行した執行部のズレた思惑

Bリーグのドラフト会議

始まる前から終わっている。そして誰もいなくなった。

Bリーグのドラフト会議に関する、2026年9月時点の簡単な総括だ。

Bリーグは2016年秋に開幕した、男子プロバスケットボールのプロリーグ。2026-27シーズンからは従来のB1を発展的に解消させた「B.PREMIER」（以下Bプレミア）と称する新カテゴリーが、26チームでスタートする。Jリーグの「コピペ」だった現Bリーグの仕組みを、NBAに近づけるトライだ。

エクスパンションという形で昇格制度は残すものの、降格は廃止される。各チームの戦力差を縮めるため、選手人件費には最低5億・最高8億の制限（キャップ）が儲けられる（※スター選手条項や、負傷者が出た場合の代替選手などで超過が認められる場合もあるが、その説明はテーマから逸れるので割愛する）

改革の目玉として導入されるのがドラフト制度だ。リーグ内でも時期尚早との声はあったようだが、「改革を印象づけるなら分かりやすい変化が必要」との意見が通り、Bプレミアの開幕に先んじた26年1月29日にTOKYO DOME CITY HALLで第1回ドラフト会議が開催される。

ドラフトによってバスケの注目度を高めたい思惑

ドラフトと聞いたとき、バスケットボールファンならばNBAを想像するはずだ。ただ大半の日本人にとって馴染みがあるのはプロ野球（NPB）のドラフト（正式には新人選手選択会議）だろう。

まずドラフトは何のためにあるのか？どの競技でも表立った理由として挙がるのは、チームの戦力が均衡し、リーグの魅力を上げるという主張だ。しかしBリーグのドラフトは選手の保有権が2〜3年の契約期間が終わると切れる。そうなれば選手は自分の意志で所属チームに何も残さず移籍できて、NBAのようにトレードを活発させる仕組みではない。つまり戦力均衡にはあまり結びつかない。

NPBが1965年にドラフト制度を導入したそもそもの理由は「高騰する契約金の抑制」だった。それは強く納得のできる動機だ。

Bリーグ関係者から自分が聞いたドラフト導入論で一番説得力があったのは、こういう内容だった。

「今のバスケ界は、いつ誰がどのチームに入って、どういう選手か、まったく分からない。まず入ってくるときに、選手の値札や商品説明書をつけてほしい。そのためにドラフトが必要だし、それはメディアが取材してくれないと成立しない」

全体のなかでその選手がどれくらいのランクなのか、どういう強みやストーリーを持つ選手なのか、知る機会がない――。そんな現状を打破するため、ドラフト会議の活用は確かに真っ当な発想だ。

そして、ドラフト会議はエンターテインメントとして面白い。NPBでは日本シリーズ以上にドラフトの視聴率が高い年もあるほどだ、Bリーグのドラフトなら、バスケットLIVEが抑えた有望株のプレー映像も有効活用できるだろう。このイベントがBリーグの発展に寄与する可能性を否定するつもりはない。

NBAの歴史を振り返れば「スーパールーキーがスモールクラブを一気に引き上げた痛快ストーリー」がいくつもある。例えばマイケル・ジョーダンとシカゴ・ブルズ、ヤニス・アデトクンボとミルウォーキー・バックスはそのような事例だ。

ドラフト制度があれば、貧乏な地方クラブも逸材を獲得できて、優勝の夢を見られるーー。この仕組みの導入を主張した経営者は、おそらくそんなイメージを持っていたはずだ。

ただ実際はそうならない可能性が高い。むしろ今回のドラフト制度はリーグとクラブにとって、成長の足かせになりかねない。さらにいうと有望選手をBプレミアから遠ざけ、日本バスケのレベルを下げる。その理由を簡単にまとめたい。

ドラフト制度とユース組織が混在してしまう矛盾

最初に「小さな矛盾」を指摘したい。Bリーグには「ユース」と称する育成組織がある。U-15（中学生年代）については何チームかが全国大会制覇を争うレベルにあるし、U-18（高校生年代）も年代別代表の主力級が出ている。自前で育てた選手が無償で他チームに持っていかれるとなれば、それは大問題だ。そことの整合性は、一つのポイントだった。

Bリーグの各クラブが、Jリーグと同じような育成組織を設置することは、日本が世界に対して行った公約だった。日本は2014年に国際バスケットボール連盟（FIBA）から国際資格停止処分（＝制裁処分）を受けた。日本バスケの混乱、競技レベルの低さを解消するために、FIBAと川淵三郎氏（Jリーグ初代チェアマン）を中心にした改革が行われた。

FIBAはヨーロッパの組織で、NBAとは違う世界観がある。ヨーロッパはどの競技も学校でなくクラブチームで選手を育てる文化があり、ドラフトという仕組みはない。FIBAとサッカー畑の川淵氏には「Bリーグが主体となって、育成年代から競技レベルを引き上げる」という発想があった。

ただ2015年4月に筆者が川淵氏を取材したとき、少し驚いたことがあった。「ユースチームを設置して、階層性のリーグ構造にするということは、ドラフト制度は採用しないということですか？」と問うた私に、彼はこう返してきたのだ。

「そこまで突っ込んで意見を言う気はない。関係者が考えればいい話ですね」

鈍感な筆者もそのコメント内容、口ぶりから「ドラフト導入はありそうだ」と察した。

後に知ることになるのだが、日本のプロバスケ経営者はドラフト制度が大好きだった。平たく言えば皆がNBAに対する憧れを持ち、お手本にするべきだと思っている。島田慎二チェアマンでなくとも、遅かれ早かれBリーグにドラフト制度が導入されていた可能性は高い。そもそも日本初のプロバスケリーグ・bjリーグも、ドラフト制度を採用していた。

結果として Bプレミアのドラフトは「ユース」と併用して導入される折衷案となった。本人がその条件を受け入れることは前提だが、U-18所属の選手はドラフトの規定より低額で契約することができる。シンプルにプロ入りを目指すなら、各クラブの育成組織は圧倒的な近道になった。

Bクラブ強化担当者「ドラフト全体1位を引き当てるのが怖い」

「大きな問題」にも触れざるを得ない。Bプレミアのドラフトは新人に対して気前がいい。プロ野球の新人最高年俸は1500万円だが、バスケは新人の基準年俸が高い。

Bプレミアは「世界大会A代表経験あり」などの条件を満たしたスペシャル枠だと「年俸1億円×2年契約」「契約金1.5億＆年俸5000万×3年契約」の二択になる。つまり2年総額2億か、3年総額3億だ。

NCAA1部出身でドラフト1巡目だと2年総額6000万円か、3年総額9000万円。日本の大学出身でも1巡目なら2年総額3600万円か、3年総額5400万という好条件だ。しかも契約期間が終わったらFA（チームの保有権が切れ、自由に移籍できる状態）になる。

現状を見ても、大卒1年目2年目からB1の主力級としてプレータイムを得られる選手は1学年に2,3人。しかもBプレミアは外国籍選手の枠が拡大され、アジア枠や帰化選手も含めてコート上の「5分の4」を外国出身選手で埋められる規定だ。八村塁レベルなら話は別だが、U-23世代の新人がそこに入り込むのはかなり難しい。

NCAA1部出身者も、Bプレミア入りは減るだろう。既に日本代表で主力級のジェイコブス晶（フォーダム大）ならば、規定通りの金額を払う価値がある。とはいえNCAA1部だからといって、全員がそのレベルにいるわけではない。

あるBクラブの強化担当者は「ドラフト全体1位を引き当てるのが怖い」と筆者に明かしていた。ファンやメディアの注目が集まる中でいきなり「指名無し」となればファンは興ざめだ。しかし後述するように，数少ない「金額に見合った目玉選手」は揃って先にプロ入りしてしまった。

さらに、どのチームもローテーションプレイヤーとして試合に常時絡むのは8〜9人が平均。ロースターの10枠目以降は「試合には出られないけれど練習の質を上げてくれる」「チームをまとめてくれる」「けが人が出たときに手堅く埋めてくれる」ようないぶし銀枠になる。

サラリーキャップの枠内で、試合に出る選手に報酬を集中させることは鉄則と言っていい。逆に試合に出ない、ベテランほど経験値がない選手に「2年総額3600万」「3年総額5400万円」を払うのは、経営判断として真っ当ではない。

まず「チームにとってメリットが乏しい」ところに、Bリーグドラフトの欠陥がある。選手にとっても、

またこの金額設定では、今までならB1に進んでいたレベルでも指名を回避される可能性が高い。確実にトップリーグに行くため、大学中退を選択した選手もいたはずだ。

