「バス」はなんの略？正式名称があったの...！？【略語クイズ】

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「バス」はなんの略語？ 「バス」はなんの略か知っていますか？ ヒントは、「全、総、あらゆる」の意味を持つラテン語です。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「omnibus（オムニバス）」を略した言葉でした！ 「omnibus（オムニバス）」とは、ラテン語で「全ての人のために」という意味に由来しており、かつては乗合馬車、後に乗合自動車（バス）のことを意味していました。 ちなみに「omnibus（オムニバス）」という言葉は、CDや演劇などでも聞いたことがある人も多いのではないでしょうか？ これは「乗合自動車」の意から、映画・演劇・文学などで、いくつかの独立した短編を集め、全体として1つの作品となるように構成したもののことですよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『weblio辞書』



ライター Ray WEB編集部