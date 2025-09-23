「バス」はなんの略？正式名称があったの...！？【略語クイズ】
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「バス」はなんの略語？
「バス」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、「全、総、あらゆる」の意味を持つラテン語です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「omnibus（オムニバス）」を略した言葉でした！
「omnibus（オムニバス）」とは、ラテン語で「全ての人のために」という意味に由来しており、かつては乗合馬車、後に乗合自動車（バス）のことを意味していました。
ちなみに「omnibus（オムニバス）」という言葉は、CDや演劇などでも聞いたことがある人も多いのではないでしょうか？
これは「乗合自動車」の意から、映画・演劇・文学などで、いくつかの独立した短編を集め、全体として1つの作品となるように構成したもののことですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『weblio辞書』
ライター Ray WEB編集部