泣いている生後2か月のわが子に→「な～に…」夫がかけた言葉が面白すぎて話題に「旦那さんおもしろい」【ママリ】

生後2か月のわが子大泣き⇒夫「な～にどうしたの」続く言葉に9千いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

蟹エ船🫀🦕2m(@CRAB_BEAM_)さんの投稿です。子どもが生まれると、毎日大忙しですよね。適度な息抜きや楽しみはできていますか？また、パートナーは協力的でしょうか？





冗談を言ったり、わが子に振り回されたりしつつ、一緒に乗り越えていけたらいいですよね。今回は、わが子を必死にあやす夫のおもしろエピソードをご紹介します。

こないだ𝑏𝑎𝑏𝑦大泣きに対応してた夫が「な～にどうしたの💦赤ちゃん返りしちゃったの？」って言ってて面白かった



＿人人人人人人人＿

＞生後2ヶ月＜

￣ＹＹＹＹＹＹY￣

生後2か月の赤ちゃんに、「赤ちゃん返り」という言葉を選んだ夫は、なかなかおもしろい人なのでは？「返るもなにも…」という状態の赤ちゃんへかけた言葉に、蟹エ船🫀🦕2mさんもきっと笑ってしまったはずです。



この投稿に「当分赤ちゃんだ」「旦那さん面白い」などのリプライが寄せられました。育児は1人だと息がつまってしまうときがありますが、こうやって夫婦で協力して乗り越えると、楽しみや喜びの部分が増えそうですよね。夫婦の日常にほっこりする投稿でした。

風呂場にタピオカストロー、小学生男児の使い道に12万いいね

母君(@hahagimigatari)さんのエピソードです。小3と小6の息子さんがいる母君さん。あまりにもお風呂が長い小3を心配して、声をかけて覗きました。すると、そこにはタピオカストローを使い、まさに今修行中の息子さんの姿があったそう。



小6の息子さんも長風呂だったので、まさかと思いきや…。オチまで完璧なその投稿に思わず爆笑してしまうはず。

最近風呂場にタピオカ用の太いストロー置いてあったからやな予感はしてたけど



小3弟が長風呂で声かけても返事なくて心配してドア開けたら

忍者おった（潜水中の）



そのあと小6兄が長風呂してんなと思って覗いたら

やっぱり忍者おった



そんなにかと思って四十路越え母もやってみたら普通に苦しくて草

お風呂場に、タピオカ用のストローが置いてあることに気付いていた母君さん。しかし、まさかそのストローで忍者修行をしているとは、思わなかったことでしょう。



小3の息子さんだけかと思いきや、小6の息子さんも絶賛修行中。さらには、母君さんもチャレンジしてみたそうですが「普通に苦しくて草」とのことで、忍者への道のりは過酷そうです。大人が1人で黙々と挑戦している姿を想像すると、面白いですよね。



この投稿に「自分もやったことある」「かわいい家族」などのリプライが寄せられました。また「どんなに太くしても素材が柔かいと水圧でつぶれる。塩ビパイプを買ってくるしかない」という具体的なアイデアまで！子どもならではの遊びと親のノリの良さに、読む側も元気をもらえるエピソードでした。

重たそうなほっぺがたまらん！赤ちゃんにエール殺到で7000いいね

𝓡🎀2m(@RR_miffy)さんが投稿した写真です。赤ちゃんが日に日に成長する姿をそばで見ることができるのは、親の特権ですよね。赤ちゃんが頑張る愛らしい姿に、ぜひ皆さんも癒やされてください。

ほっぺ重そうなのに頑張って顔上げてる😹🤍

ぷくぷくのほっぺが重たそうでも、頭を一生懸命に持ち上げようとする姿は、何とも言えないかわいらしさ。「がんばれ！」とつい応援したくなります。すこし前までは仰向けで寝ているだけの赤ちゃんが、ぐんぐん成長しているのが分かりますよね。



この投稿に「あっという間だから、見逃さないでね」「かわいい！撃ち抜かれた」「がんばれ！」などのリプライが寄せられました。子どもの愛おしい成長の姿は、親の原動力ですね。いずれはすんなり顔を上げるようになり、はいはいを始めるはず。今だけのかわいい姿を大切に記録し、記憶にも残しておきたいですね。

