再生医療の実現がもっとも難しいといわれる「腎臓」の超複雑で絶妙な構造。その理由を38億年の生命進化史から読み解く

生命の誕生と人類の出現の38億年

地球が誕生したのは約46億年前だといわれています。最古の地球生命の存在には諸説ありますが、一般的にはおよそ38億年前だとされています。ただ、東京大学の研究グループは、カナダで採取した39・5億年前の堆積岩から生命活動の痕跡を確認したと発表しています。

生命の誕生やその後の進化にはさまざまな説が存在しますので、本書では、もっとも一般的だと思われるものを例に紹介していくことにします。

生命が誕生するために、豊富なミネラルを含む海の存在が不可欠であることは支持されています。太陽から放射される紫外線などの電磁波が届かない深海、さらに熱水噴出孔と呼ばれる海底から熱水が噴き出している場所で単細胞生物があらわれます。

時は流れ24億年ほど前になると、地球では「大酸化イベント」が起きました。藍

藻（らんそう）による光合成がはじまり、地球大気に大量の酸素分子が放出されたのです。これにより、生育のために酸素を必要としない嫌気性生物の多くが絶滅し、一部は地中や海中などで生き延びました。じつは、人の腸内にすんでいるビフィズス菌も嫌気性の細菌です。

このなかで酸素に耐性を持った一部の生物は生き残り、進化していきます。やがてこれらの生物の中から、酸素を利用してエネルギーを作る好気性生物があらわれました。

また、大気中の酸素の割合が増えたことにより、地球にはオゾン層が作られました。オゾン層は、太陽から降り注ぐ有害な紫外線を遮る役目を果たします。これにより生物は浅い海にも進出できるようになりました。

地球生命の3つのドメイン

現在、地球上に存在する生物は大きく3つのドメインに分けることができます。ドメインは、生物分類における最上位の分類名です。

およそ38億年前、最初に登場したのは細菌です。

さらに24億年前になると、細菌のなかから二つめのドメインである古細菌（アーキア）に分岐するものがあらわれます。

この細菌と古細菌は、総称として原核生物とも呼びます。原核生物は細胞核や細胞小器官をもたない単細胞生物です。

三つめのドメインは真核生物です。私たち人間もこの真核生物に分類されます。真核生物の誕生にも諸説ありますが、およそ20億年前、複数の生物が1つの細胞に融合してDNAを保護する核をもつようになり、真核生物が生まれたといわれています。

やがて、大気中に酸素が増えたことにより、嫌気性生物である古細菌が、酸素を使って有機物を分解してエネルギーを獲得する「α-プロテオバクテリア」という細菌を細胞内に取り込み、これが細胞小器官のミトコンドリアになったといわれています。

このように、もとは異なる生物だったものが細胞に取り込まれ、共生するようになったと考えるのが「細胞内共生説」です。

10億年ほど前になると、単細胞の真核生物の中から集団を作って生活するようになるものがあらわれます。それぞれが役割分担を行い、あたかも一つの生物のように振る舞うグループが出てきたのです。

これらのグループはやがて多細胞生物へと進化していきます。さらに、5億4100万年前から4億8800万年前のカンブリア紀には、海の中でさまざまな生物が出現しました。植物では藻類が発達し、三葉虫などの節足動物が繁栄しました。爆発的にさまざまな種が生まれて進化したことから、この時期は「カンブリア紀の生命大爆発」とも呼ばれています。脊椎動物である魚類も、このカンブリア紀に発生しています。

腎臓の複雑化は生物の陸上進出に必要だった！

4億4400万年前から3億5900万年前にかけてのシルル紀・デボン紀には、植物、節足動物、脊椎動物が、海から川、そして陸へと上がり、陸上生活をはじめる生物があらわれたとされています。

こうして脊椎動物の両生類は、爬虫類、鳥類、哺乳類へと進化を遂げ、およそ700万年前に人類が出現しました。ちなみに、最古の人類は、私が子どもだった頃はアウストラロピテクスと教わりましたが、現在はサヘラントロプス・チャデンシス（トゥーマイ猿人）とされています。

ミネラルが豊富に含まれている海中を出て陸上で生活するのは、生物にとって過酷なチャレンジでした。脊椎動物が海の環境を体の内部に保ちながら、陸上で生き延びるために高度に発達したのが、じつは腎臓なのです。

以降の節では、脊椎動物の進化をたどりながら、私たち人間の腎臓が精巧でややこしい構造と機能になった理由を探っていきましょう。

生物の陸上進出には腎臓の進化が必要だった！

中学校の理科では、脊椎動物は背骨をもつ動物で、魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類の5つに分類できると説明されています。

私が中学生の頃は、爬虫類から鳥類と哺乳類へと進化したと説明されていましたが、今は、両生類から爬虫類と哺乳類へと進化し、爬虫類から鳥類が進化したと教科書には書かれています。

脊椎動物の細胞外液の塩分（塩化ナトリウム）の濃度は約0・9パーセントです。また、腎臓については、尿を作って体の外へ排泄するというはたらき、そして、腎臓が糸球体と尿細管という部分からできているという構造が脊椎動物では共通しています。

例外が、原始的な魚類とされているヌタウナギです。ヌタウナギは尿細管が短く、糸球体で作られた原尿がそのまま尿管から体外へと出ていきます。また、タツノオトシゴやアンコウなどは、糸球体が退化してなくなっています。こうした腎臓の進化については、生態に適応した結果だと考えられます。

哺乳類特有のメカニズムとしては、尿で体液の塩分濃度をコントロールするしくみが挙げられます。哺乳類では、心臓から血液を強く押し出して糸球体に高い血圧をかけることで体液を濾過するメカニズムになりました。

脊椎動物は海から川へ。貴重な塩分を溜めておくには

4億4400万年前からはじまるシルル紀の海の中では、ウミサソリという節足動物が生態系頂点に立っていたといわれています。また、軟体動物のオウムガイ類も繁栄し、海中の捕食者だったことが知られています。魚類は捕食から逃れるため、川などの淡水域に進出しました。

現在の海水の塩分の濃度は約3・4パーセントです。それに対し淡水は0・05パーセント以下なので、大きく濃度が異なります。ここで、海水魚と淡水魚がどのように細胞外液の塩分濃度を保っているのかを比較しながら見てみましょう。

まず、海水魚は、泳ぎながら口から取り込んだ水を、エラに通過させて体の外に出すさいに酸素を取り入れています。同時に、エラからは二酸化炭素を排泄しています。

また、塩分については、口から海水を取り入れて、大部分をエラから出すほか、尿としても排出します。ただ、この尿はきわめて少量です。このようにして細胞外液の塩分濃度を0・9パーセントに保っています。

一方、淡水魚の場合は、0・9パーセントの細胞外液より塩分濃度が低い淡水が体内に入り込むことになります。そのため、口からではなくエラから水を取り入れて、大量の水を腎臓から体外へ、尿として排出しているのです。

これにより、淡水魚では水をたくさん排出する器官として、腎臓にある糸球体とボウマン嚢が大きくなりました。淡水魚にとって、塩分は貴重なのです。そのため、塩分を体にため込む尿細管のしくみが生まれました。

このように、脊椎動物の進化の過程では淡水魚の段階から腎臓が発達しはじめたことがわかります。

体内で発生する猛毒アンモニアを処理する必要が！

図にあるように、人間の尿細管は曲がりくねって糸球体の近くに戻ってきます。このような構造は、水中で生活する魚類の腎臓では見られません。この構造は、最初に陸上で生活をはじめた脊椎動物の両生類であらわれます。

デボン紀（約4億1900万年前から約3億5900万年前）になると川や沼に生息する淡水魚が両生類となって陸に上がってきました。陸上生活を送るために、骨格はヒレが足へ、呼吸はエラから肺へと発達しました。

そして、たんぱく質の最終代謝産物については、アンモニアから尿素に切り替わりました。たんぱく質を構成するアミノ酸が分解されるとアンモニアが発生します。

このアンモニアは人体にも有害な物質で、血中のアンモニア濃度が高まると意識障害を引き起こしたり、粘膜や皮膚につくとやけどを起こしたりします。

魚類は、体内で発生したアンモニアをそのまま水中に排出します。水溶性のアンモニアは水中ですぐに薄められるからです。しかし、陸上では、アンモニアのまま排泄するわけにはいきません。

そこで、陸上生物ではアンモニアは肝臓で毒性の低い尿素に変換され、腎臓から尿として排出するしくみをもつことになったのです。

さらに、体液を一定に保つために、腎臓はこれまで見てきたような複雑な構造やメカニズムをもつようになり、高い血圧を維持する機能や水分や塩分を回収する機能などができたと考えられています。

両生類から爬虫類・鳥類・哺乳類へ

両生類の幼生（カエルの場合はオタマジャクシ）は水中で生活をします。このときの腎臓は前腎と呼ばれ、ネフロン（糸球体・ボウマン嚢・尿細管をセットにした部分の総称）が1つだけの単純な構造をしています。後期になると、この前腎は退化して、中腎の発達が進みます。

中腎には数十個から数百個のネフロンがあります。両生類の成体には中腎があり、背中側の左右に1つずつ存在します。

爬虫類・鳥類・哺乳類では、前腎と中腎は痕跡的に形成されるだけですぐに退化し、数千個から数百万個のネフロンがある後腎になります。

また、鳥類と哺乳類では、尿細管に、ヘンレループとよばれる尿細管の複雑化が起こり、下行脚（かこうきゃく）と上行脚（じょうこうきゃく）のあいだに起こる対向流増幅系というはたらきで尿を濃縮するようなります。これによって、水場から離れて生活できるように進化しました。

このように進化の過程では、両生類から爬虫類・鳥類のグループと哺乳類に枝分かれをしたわけですが、鳥類にも哺乳類にも、尿細管にヘンレループができるという似たような変化が起こっています。

腎臓から見る、母胎の中で経験する38億年の進化

こうした進化の過程を、妊娠中の母親のおなかにいる胎児もたどっています。

スタートは、精子が子宮内で卵子と受精して受精卵を作ることで、受精卵は単細胞で

す。受精卵は細胞分裂を繰り返し、2細胞、4細胞、8細胞を経て、桑実胚（そうじつはい）になります。この桑実胚が細胞分裂を続ける過程で、内部には母親の体液で満たされた空洞ができはじめます。

この空洞を作っている外側の細胞は栄養芽細胞（えいようがさいぼう）で、空洞の内側の細胞は内部細胞塊（ないぶさいぼうかい）です。栄養芽細胞は子宮内膜に付着して胎盤となり、内部細胞塊は胎児となります。また、胎盤は受精してから16週間後に完成します。

内部細胞塊については、受精から2〜3週間経過すると、将来背中側になる細胞のグループの外胚葉（がいはいよう）と、腹側になる細胞のグループの内胚葉（ないはいよう）が決まります。

次に、外胚葉から細胞のグループが分かれて、外胚葉と内胚葉との中間に中胚葉（ちゅうはいよう）が形成されます。

腎臓はこの中胚葉から発生し、前腎・中腎・後腎の3段階を経ます。前腎は魚類と幼生期の両生類の腎臓で、中腎は成体になった両生類の腎臓です。胎児においては、前腎と中腎のほとんどの機能と構造が消えていき（退行変性といいます）、後腎が腎臓となります。

子宮の中の羊水（ようすい）は、妊娠の初期には主に胎盤の分泌物などで構成されますが、妊娠が進んで5ヵ月目以降になると胎児の尿が構成成分の主体となります。

人間の胎児も、母親のおなかの中であたかも生命の38億年の進化を経験するように変化しているのです。

