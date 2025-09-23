トヨタ最新型「ハイラックス“チャンプ”」登場し話題に！ 約195万円の「超シンプル仕様」に称賛の声！ 超“割り切り”感がイイ泰国の「2人乗りモデル」とは

超割り切りマシン「ハイラックス“チャンプ”」

2025年8月22日（現地時間）、タイ・バンコクで「ビッグ・モーター・セール 2025」が開幕。

会場にはトヨタの新型ピックアップ「ハイラックス チャンプ」が出展され、シンプルな構成と実用性を重視したモデルとして注目を集めています。

約195万円の割り切りモデル！

【画像】超カッコイイ！ トヨタ最新型「ハイラックス“チャンプ”」の画像を見る！（55枚）

ハイラックス チャンプは、2023年にタイで登場したピックアップトラック。基本構成はシングルキャブの2ドア・2人乗り仕様で、装飾を極力排した実用重視の設計が特徴です。

車体サイズは全長4970mmと5300mmの2種類が設定されており、荷台はフラットデッキ型またはドロップサイド型から選択可能。

荷台には多数のボルト穴が設けられており、架装やカスタムを前提とした構造となっています。

用途に応じた改造がしやすく、業務用車両やレジャー仕様など幅広いニーズに対応可能です。

内装は樹脂パネルとアナログメーターを中心に構成され、マルチメディア機能などは非搭載。快適装備よりも耐久性や整備性を優先した設計となっており、コストを抑えつつ必要最低限の機能を備えています。

パワートレインは2リッターガソリン（139PS）、2.7リッターガソリン（166PS）、そして2.4リッターディーゼル（150PS）の3種類。

トランスミッションは5速MTまたは6速ATから選択可能で、駆動方式は後輪駆動（FR）のみ。

車体構造はラダーフレームを採用しており、耐久性を重視した設計により、悪路や過酷な使用環境にも対応できる堅牢性が確保されています。

価格はタイ国内で45万9000バーツ〜57万7000バーツ（約195万円〜245万円）。

新車のピックアップとしては比較的手頃な価格帯であり、中小規模の物流業者、カスタム目的のユーザーなど、幅広い層からの需要が見込まれています。

ユーザーからは「仕事用にちょうどいい」「移動販売車に使えそう」といった業務用途を想定した声のほか、「キャンプ仕様に改造したい」「荷台が自由に使えるのがいい」といった趣味層からの関心も寄せられています。

また、「価格設定が絶妙」「商用車としての完成度が高い」といった評価も見られ、実用性を追求した設計と手頃な価格設定が幅広い支持につながっています。

ハイラックス チャンプは、タイ市場において今後も注目度の高いモデルとして存在感を示していくことになりそうです。

なお、今回のビッグ・モーター・セール 2025では、ハイラックス チャンプをはじめ、「ヤリスATIV HEV」や「カムリ」「カローラ・アルティス」「ヤリスクロス」「アルファード」など、トヨタの多彩な車種が展示されました。