オリオールズは２２日（日本時間２３日）、右脇腹痛で負傷者リスト入りしていたアドリー・ラッチマン捕手が、アクティブロースターに入ったと発表した。

公式戦残り６試合となった最終週、今季、２度の離脱で苦悩した正捕手がようやく戻ってくる。敵地でのヤンキース戦で今季最終登板が予想される菅野智之投手との”スガッチマン・コンビ”の復活が期待される。

３Ａでのリハビリ出場を経て、ラッチマンが２３日（同２４日）本拠地最終カードとなるレイズ戦で戦列復帰する。現在オ軍は先発６人制を採用。菅野は順当なら２７日（同２８日）、敵地でのヤンキース戦で、自己最多となるシーズン３０登板を迎える見込み。ナイター明けのデーゲームのため、控え捕手が先発する可能性もあるが、コンビ再結成となれば、有終の美を飾る追い風になりそうだ。

捕手陣に負傷が相次ぎ、球団記録の７人の捕手が登録された今季。菅野はそのうち６人とバッテリーを組んだが、ラッチマンとは最多の１４試合でコンビを組み、防御率３・３２は、６人中最も良い。

オ軍は菅野が前回登板した２０日（同２１日）のヤンキース戦で、エスパダ投手を起用したことで、シーズン出場選手が７０人となり、昨年のマーリンズに並ぶメジャータイ記録となった。