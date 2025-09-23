「選手の年俸を高く設定しすぎ」「時期が遅すぎる」大学バスケ界やクラブから非難殺到のBリーグ新ドラフトが日本バスケの”生態系”を壊す理由

大学バスケ界の混乱

Bリーグのドラフト精度導入に対する抵抗感は、クラブ以上に大学バスケ界のほうが大きい。「有望株の中退」「ドラフト回避」は大学バスケ界を混乱させ、さらにイベントの魅力を大きく下げる。

2024年7月に開催されたウィリアム・ジョーンズカップに参加したU-22日本代表は14名で、ドラフトの対象となる世代は10名だった。そのうち6名が、昨年から今年にかけて大学を中退し、先にプロ入りを決めている。

第1回ドラフトの目玉だった白鴎大4年のPG佐藤涼成は9月17日に中退と広島ドラゴンフライズ入りを発表した。27年の目玉で、今春の関東大学バスケットボール選手権でMVPに輝いたSF小澤飛悠は7月に日本体育大中退と名古屋ダイヤモンドドルフィンズ入りを発表している。

28年の目玉だったSF/PF長谷川比源は、この冬に神奈川大を1年で中退して滋賀レイクスに入った。29年の目玉・PF渡邉伶音は東海大に入学して間もない25年7月に中退を発表し、アルティーリ千葉に加わった。現大学1年から4年まで、各学年の「ドラフト全体1位候補」が大学バスケから去っている。

今回のドラフト制度も中退プロ入りを織り込んだ、アメリカ的な制度だ。日本の大学バスケは、「学業との両立」「卒業」を前提に学校の協力を得ている。それなのに一方的に「アメリカ型」を押し付けられているのが現状だ。

ドラフト制度導入を巡り、大学バスケ界が軽んじられたという関係者の発信が9月に入って相次いでいた。島田慎二・BリーグチェアマンもXのアカウントで「まず大前提として我々が学生や、大学関係者を無視して（制度設計を）進めているということはまったくない」と反論している。もっとも現役時代は元日本代表の主将で、人格者としても知られる白鴎大・網野友雄監督の問題提起が衝撃的だったことは間違いない。

新ドラフト制度の３つの課題

今回のドラフト制度の課題を大きく3つにまとめるとこうなる。

(1)新人選手の条件が良すぎる

(2)時期が遅すぎる

(3)「滑り止め」がなく、選手の進路が不安定化する

1月末というドラフトの時期は、かなり大きな問題だ。Bリーグ側の都合を言えば、そこに設定する理由も分かる。12月に大学バスケ、高校バスケの全国大会があり、そこで能力を見極めてから指名できるからだ。また全国大会で知名度の上がった選手がドラフトに参加すれば、イベントとしての盛り上がりにも寄与するだろう。

ただ、選手の立場から見たらどうだろう？1月末は大学3年生が就職活動を始めている時期だ。Jリーグや社会人野球も、この時期には3年生以下へのオファーを始めている。4年生の進路を決めるには遅すぎる。

NPBのドラフトは「卒業見込み」を指名の条件にして高校、大学側に配慮している。会議の時期は10月末でBリーグよりも早い。ただ、それでも大学野球の有力校は、ドラフトより先に推薦の枠を埋めている。社会人野球も多くが4年春には内々定を出している。それがアマチュアスポーツの時間軸だ。

バスケの生態系を脅かす可能性

アマチュア野球には「プロ待ち内定」と言われる滑り止めの仕組みがある。「支配下ならばプロ入りOK」「3位以上ならばプロ入りOK」といった条件つきの内定で、もし期待した指名がなければ社会人（大学）に入る。

就職浪人を覚悟してドラフトにエントリーするのは自由だし、野球界でも清原和博氏の長男・正吾選手（慶應義塾大）が昨秋のドラフトでそのような立場だった。しかし収入を考えても、アスリートや企業人としてのキャリアを考えても、浪人だけは避けたいというのが一般的な感覚だろう。

進路決定の遅さもあり、NPBは大学や社会人のかなりの才能を「譲って」いる。一方でアマチュアの取り分を残すことが、大学や社会人の隆盛につながってもいる。アマ球界の「土壌」が豊かになれば、プロ野球にも収穫として返ってくる。それがNPBの背景にある共存共栄の原則だ。

話をバスケットボールに戻すと、こちらは「生態系」への配慮が皆無だ。大学バスケから才能を搾取しつつ、何も還元しない傲慢さが透けて見える。中退プロ入りはNBAでなら当たり前の選択で、日本でもそれが選手のより良い人生につながるなら構わない。とはいえ大学のバスケ部にダメージが出ない配慮はあるべきだった。

例えば唐突な退部でチームや学校がダメージを負わぬよう、中退宣言からプロ入りまでの猶予期間を設定するのはどうだろうか？クラブから所属する部、学校への育成貢献金的な補償があってもいい。

チェアマンは少し楽観的

このままだとバスケ界も野球のように、B_ONE（2部）、B_NEXT（3部）の内定を先に取りに行く選択が一般的になるだろう。またプロバスケの夢を諦めて、一般就職を選択する例も増えるはずだ。

なおサッカーでも野球でも「プロが決まった場合は辞退する」と伝えた上で、一般企業対象の就職活動をする選手はいる。しかし10月末ならともかく、1月末の内定辞退はタイミングとして遅すぎる。

島田チェアマンは今年3月の記者発表で、この問題について多少楽観的なコメントしている。

「B_ONEでプレーをしてから、その後に上を目指すう選択をする選手もいると思うし、そこは妨げてはいません。ただ（BプレミアとB_ONEは）報酬が違いすぎるし、育成制度みたいな形で、2WAYのような（Bプレミアが給与を負担しつつ、下のカテゴリーでプレーする）仕組みも持っています」

しかし他競技を見ると「早めに進路を決めたい」「浪人は避けたい」という選手と親、指導者のマインドは強い。そもそもプレータイムが得やすいB_ONE、B_NEXTで下積みすることで、選手としての価値が上がるという考えもある。目先の報酬は低くても、生涯年収で取り戻せる可能性が高い。

また下のカテゴリーで3年プレーすれば、ドラフトという「高いハードル」を超えなくてもBプレミアに行ける。となればBプレミアを回避して、下のカテゴリーからキャリアを始める選手が増えるーー。それが私の見立てだ。

結果としてBプレミアのドラフトが骨抜きになり、「いつ誰がどのチームに入って、どういう選手か、まったく分からない」状況が今後も続きかねない。

進路の「滑り止め」が弱すぎる

関東大学1部のあるヘッドコーチに話を聞くと、彼は「不透明感」を危惧していた。強豪校の主力選手ならばほぼ全員がプロ志望だ。しかし今回のドラフト制度で合計何人が指名されるかまったく読めないし、どのチームが誰を狙っているかも伝えてもらえないのだという。

だから関東1部のトップレベルでも、ドラフトを待っていいのか、それとも別の進路を模索したほうがいいのか決められない。今年の大学4年生はそのような「進路の不安定化」が起こっていた。

ドラフトをどうしても続けたいなら「時期を早くする」ことが必須条件だ。進路の「滑り止め」が弱すぎるところも問題だろう。Bプレミアの26チームという規模感に比べて、下部リーグは小さい。いわゆる実業団もあるが、野球ほど充実しているわけではない。

NBAドラフトにエントリーしても指名を得られなかった選手たちはドラフト外、下部リーグ（Gリーグ）、全世界のプロリーグが受け皿になる。滑り止めはドラフトが終わってから考えればいい。ここは日本とアメリカの大きな違いだ。

またBプレミアもNBAや過去のNPBを見習って「ドラフト外」を認めるべきだ。今の大学バスケ界に年俸1800万円に見合う選手は皆無に近いが、年俸400万円でロースターの10番目以降に収まる人材はそれなりにいる。「年俸は安くてもチャンスが欲しい」というマインドの持ち主も相当数いるはずだ。

チームにメリットがない仕組み

NPBのドラフトは言葉を選ばず言うと「選手の権利を縛り、安く買い叩く」ための仕組みだ。Bリーグは「選手の値段を高くしすぎて、チームにメリットがない」仕組みを作ってしまった。選手は選手で、プロ入りの門戸が狭まり、やはり不利益が生じている。

報酬については「普通のドラフト候補」を想定して金額を設定するべきだったし、幅も持たせてもよかった。Bリーグは現状への解像度が低いにもかかわらず、NPBのような先行事例から学ぶことをせず、甘い見込みで使い勝手の悪い制度を作ってしまった。

既に関係者が制度の存在を前提に動き始めている以上、安易な中止もマイナスが大きい。とはいえ「今のまま」ではバスケ界全体が損をする。1年、2年できっちり修正・中止ができるかどうかに、Bリーグの未来がかかっている。

