2023年に福岡県篠栗町の下り坂のヘアピンカーブで車の横転事故を起こし、乗っていた高校生など2人を死傷させたとして危険運転致死傷の罪に問われた22歳の男に対し、懲役3年6か月の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、福岡県飯塚市の無職、池田力被告（22）です。



池田被告は2023年11月2日午前1時50分ごろ、福岡県篠栗町若杉で、下り坂の峠道を制御困難な時速45キロで軽乗用車を運転し、カーブを曲がりきれずに横転させ、助手席に乗っていた当時16歳の女子高校生を死亡させ、後部座席の当時16歳の少女にケガをさせたとして、危険運転致死傷罪に問われていました。





判決の認定と判断は

22日に福岡地裁で開かれた裁判員裁判の判決公判で、鈴嶋晋一裁判長は「同乗者に箱乗りのスリルを味わわせるために、意図的に高速度で運転した」として「危険運転」を認定し、懲役6年の求刑に対し懲役3年6か月の判決を言い渡しました。裁判では、制御困難なスピードだったかどうか、被告の運転と2人の死傷の因果関係、故意だったかどうかが争点でしたが、判決ではすべて認められるとしました。

判決で認定された内容は次の通りです。



被告はおよそ1年前から、少年少女のグループと、車の窓枠に腰かけて上半身を出すいわゆる「箱乗り」でスリルを楽しむことを繰り返すようになりました。池田被告はこれまで40回ほど現場を訪れていて、みずから箱乗りすることもあれば自分で運転することも10回ほどあったということです。



このような経験から、判決では被告が現場がカーブが続く山道で、随所に急なヘアピンカーブがあることを把握していたとしました。



被告は当時、友人である被害者の少女2人を含む3人とともに現地に向かい、展望台に向かって上っていく際には「私に命を預けろじゃん」と発言し、下り道ではほかの車より明らかに早いスピードで下り、2台の車を追い越したということです。



下りの間は常にギアをローに入れていたということです。



同乗者3人は展望台から下る途中、箱乗りをしていて、途中で車内に戻ることはあったものの、事故発生時には少なくとも少女2人が箱乗りをしていたとしました。



事故が起きたカーブは、ほぼ180度引き返すような形状をしたいわゆるヘアピンカーブで、およそ4パーセントから7パーセントの下り勾配でした。アスファルト舗装の平坦な道で、路面は乾燥していて周囲に街灯はありませんでした。中央線はなかったものの、左右に車の進行方向を示す矢印の道路標示があり、手前には「カーブ注意」という標示もありました。



このカーブを曲がることができる理論上の限界速度は時速36キロ～38キロでしたが、被告は横転の6秒前に時速41キロでカーブに差しかかり、そこからアクセルを踏み始めました。横転の5秒前からはカーブに沿ってハンドルを右に切り始めましたが、横転の4秒前には時速45キロまで加速しました。



その後、アクセルを離したことによるエンジンブレーキやフットブレーキで減速し、横転の3.2秒前に時速36.5キロになり、ハンドルを右に250度まで切ったところで横滑りを起こしました。被告は横滑りが生じたあと、1秒に満たない間にハンドルを右に501度まで切るとともに、ブレーキを踏みました。その後、車は左に横転し始め、その前後、被告はアクセル、ブレーキ、ハンドルを戻すなどの操作をしましたが、車はそのまま左に横転しました。



弁護側は、横転したのは「箱乗り」が原因でスピードが速かったことが原因ではないと主張していましたが、判決はこれを退け、速度超過や急な運転操作が横転を引き起こしたとしました。



その上で、ハンドルやブレーキ操作のわずかなミスで事故を起こしかねない速度、すなわち制御することが困難な速度で意図的に走行していたとして、危険運転致死傷は認められるとしました。



一方で「箱乗り」が死亡の要因であることは否めず、被告が全責任を負うべきとするのはいささか酷だとして、懲役6年の求刑に対し、懲役3年6か月の判決を言い渡しました。