私は、あなたの“感情のゴミ箱”じゃない。愚痴だけ送ってくる友人に、もう限界【ママリ】

労えば既読スルー、アドバイスすればキレ気味？対応に困るママ友の愚痴LINE

ママ友の既読スルーに悩んでいます。愚痴をLINEで送ると既読スルーされ、返信するとキレられる。どうすればいいか迷っています。自分の気持ちが狭いのか不安です。

ママ友の既読スルー



もやもやします。

そのママ友は旦那さんが社畜でほぼ家には寝に帰るだけで、休みの日も家で仕事するか寝てるかで毎日毎日子ども2人（小1、5歳）ワンオペで大変そうです。



家も近いので家族ぐるみで仲良くしてるんですが…ママ友の既読スルーが最近イラッとしてしまいます。

３日に一度くらいのペースで夫や子どもの愚痴などをLINEして来るので、よくやってるねとか労いの言葉など返すのですがそれは既読スルー。



夫や子どもの愚痴に加担？というか、こうして欲しいよねーとか夫にちょっと話してみたら？と理解してるつもりで返信したら、夫は家族のために働いてくれてるから！子どもだって可愛いし！とそこにはちょいキレで返信きます。



どうすりゃいいの？って感じで。

こっちも既読スルーすればいいの？

わたしの性格では既読スルーはしたくないけど、スルーされるのも嫌だし…って感じで💦



何がなんでも既読スルーが嫌なんじゃないんです。

自分から送ったことに相手が返事してきたら何かしら反応ありませんか？返ってきたと思えばキレてるのなんで？…と思うのですが…わたしの心が狭すぎますか？😭 出典：

qa.mamari.jp

気軽にやり取りができるLINEはママ同士のコミュニケーションにも欠かせないアプリですよね。ただ気軽さゆえ遠慮がなくなっていたり、メッセージを受け取る相手側の気持ちに思いやりが欠けていると相手を不愉快にさせてしまいます。今回はママ友とのLINEのやり取りが一方的に相談窓口化し、やり取りが嫌になってしまったというママリ投稿をご紹介します。

きっとママ友は投稿者さんに愚痴を吐き出すことで、心のバランスをとっているのかもしれませんね。心の支えは必要ですが、誰にでもぶつけて自分さえ平穏になればいいというやり方では、友達は離れていってしまうでしょう。



家も近所とのことなので、今後の関係も考えると穏便に済ませたいところ。簡単に「やめて」と突っぱねられないのが難しいですね。

相手の気持ちを考えないLINEには、同情の余地なし！

愚痴LINEを送ってくる友達の行動について、ママリユーザーからはさまざまな意見が寄せられました。

既読スルーしたらまたキレるタイプだと思います！自分の思い通りの返信じゃないと受け入れないタイプですね。

縁が切れてもいいのなら既読スルーします。一応そこまでは…と思っているのなら、可もなく不可もなくな「そうなんだー🥺」みたいな曖昧な返事しといて、スタンプ1個追加で送信して終わらせます。

冷たいかもしれませんが、自分から愚痴LINEしておいて、返信したら既読スルーするような人に共感とか労いの言葉は不要だと私は思います😊 出典：

qa.mamari.jp

旦那さんの協力がほとんどなくて、一人でやってるから余裕がないのかもですね🥲



キレてくるのはちょっと大人気ないというか...こっちは相手のこと思って返信してるのに既読スルーやキレるのはそれはないだろ！て思っちゃいますね😢

そっかー😅とかスタンプで返しておいたらいいんじゃないですかね？

愚痴はただただ聞いて欲しいだけなのかな🥺 出典：

qa.mamari.jp

なんかめんどくさいですね！

そっちが愚痴とかLINEしてきたんじゃん！って感じです😒

こっちも既読スルーでいいと思います！

しょっちゅう愚痴とか聞かされてもうんざりですし😑🌀 出典：

qa.mamari.jp

ママ友のワンオペでつらい心情は誰しも共感できることですが、それとLINEで身勝手にすることは許されることではないようです。



相談することや、愚痴ることはママ友同士でよくあることですし、それで気分も晴れると思いますが、相手の気持ちも考えずに一方的にすると友達を失うことにつながります。親しい仲にも礼儀ありということを、気軽なLINEのやり取りでも忘れてはいけませんね。

記事作成: ume

（配信元: ママリ）