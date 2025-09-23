今年4月から天皇皇后両陛下が続けられてきた戦後 80年の「慰霊の旅」。その締めくくりにあたる長崎へのご訪問（9月12〜14日）には、愛子さまもご多忙のなか、はじめの2日間同行された。両陛下のお気持ちは、愛子さまにしっかりと引き継がれていく。

【写真】ブルーのセットアップでリンクコーデを披露する雅子さまと愛子さま。他、長崎に到着されたチェック柄のジャケット姿の雅子さまなども

●3人揃って長崎へ（12日）

飛行機で長崎へ到着された両陛下と愛子さま。愛子さまの「慰霊の旅」へのご同行は、6月の沖縄以来、今年2度目となる。

●長崎原爆資料館にて（12日）

熱心に質問しながら展示をご覧になった愛子さま。その後、101才の被爆者と目線を合わせて懇談された。

●原爆落下中心地碑への供花（12日）

長崎市内の平和公園では、3人並んで供花された。両陛下が揃って平和公園を訪問されるのは1996年以来、約30年ぶり。この日の夜、両陛下は「愛子も、（中略）長崎の人々の強い平和希求の思いを深く心に刻んでいます」と感想を公表された。

●恵の丘長崎原爆ホームにて（13日）

2日目には被爆したお年寄り300人余りが暮らす養護ホームを訪れ、入所者と言葉を交わされた。この日の雅子さまと愛子さまは、ともにブルーグレーのお召し物をセレクト。

※女性セブン2025年10月9日号