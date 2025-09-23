変わらない想いと新たな可能性の表現

スズキは、製品などに使用するエンブレムのデザインを22年ぶりに刷新した。

新エンブレムは、新たに掲げたコーポレートスローガン『By Your Side』を反映し、スズキの創業以来変わらぬ『お客様の立場になって』という想いと、未来に向けた新たな可能性をエンブレムデザインに込めた。



変わらない想いの表現として、スズキCIの象徴である『S』のアウトラインを継承しつつ、新たな可能性の表現として、デジタル時代に適応したフラットデザインを採用している。

また、従来のクロームメッキを高輝度シルバー塗装にあらため、環境負荷の低減を目指すとともに、新しい時代への変化を表現しているという。

スズキは今後も、『お客様の立場になって時代の変化に柔軟に対応しながら、生活に密着したインフラモビリティを目指す』としている。

代表取締役社長の鈴木俊宏氏は以下のようにコメントした。

「新しいエンブレムには、スズキがこれまで大切にしてきた『お客様の立場になって価値ある製品を作ろう』という姿勢と、これからの時代に向けた挑戦の意志を込めました。

『By Your Side』というコーポレートスローガンのもと、私たちはこれからも、生活に密着したインフラモビリティを提供し続けることで、お客様とともに歩み、持続可能な未来の実現に貢献してまいります」

なお、新エンブレムはジャパンモビリティショー2025のコンセプトモデルより順次お披露目予定だ。