HEAVEN Japanのポップアップショップ！広島パルコでフィッティング体験

2025年9月18日（木）から24日（水）まで、広島パルコにてHEAVEN Japanのポップアップショップが開催されます。今回は、プロのアドバイザーによるフィッティング体験ができる貴重な機会！自分にぴったりな下着を選ぶためのアドバイスをもらい、最新商品や人気アイテムを実際に試すことができます。下着のフィッティングで心と体の快適さを見つけ、より自分らしく過ごせる方法を見つけましょう。

下着のプロに無料で相談できるフィッティング体験

HEAVEN Japanのポップアップショップでは、プロのアドバイザーによるカウンセリングを受けながら、自分に最適な下着を提案してもらえます。

広島パルコでのこの体験は、15分～20分で気軽に試すことができるので、買い物の合間に立ち寄って、ぴったりのサイズとスタイルを見つけてください。

フィッティング後は、気に入ったアイテムをその場で購入も可能です。

ポップアップ限定アイテムやプレゼントが盛りだくさん！

Natury

今回のポップアップショップでは、HEAVEN Japanの人気商品「元祖脇肉キャッチャー」や新作「どんとこいブラNatury」などを取り揃えています。

さらに、購入者には限定の「ブラざらしステッカー」をプレゼント！また、不用なブラを持参すると、ガチャでおみくじ＆景品が当たる「ステドキッ！」キャンペーンも実施。

お得な特典が盛りだくさんなので、この機会をお見逃しなく。

女性の体に寄り添った下着で快適なライフスタイルを

HEAVEN Japanは、女性一人ひとりの体型やニーズに合わせた「適正下着®」を提案するブランドです。

ポップアップショップでは、下着本来の機能を最大限に活かすための選び方や、着け心地の良さを実感できます。自分にぴったりの下着を見つけて、日々の生活をもっと快適に過ごしましょう。

サイズ展開が豊富で、どんな体型の方にも対応していますので、安心して参加できます。

HEAVEN Japanで自分にぴったりの下着を見つけよう



HEAVEN Japanのポップアップショップでは、女性一人ひとりにぴったりの下着を見つけるためのフィッティング体験ができます。

自分に合った下着を選ぶことで、毎日をもっと快適に過ごせるようになります！

最新商品や特典が盛りだくさんなので、ぜひ広島パルコのポップアップショップに足を運んでみてくださいね。