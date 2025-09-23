お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が23日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、EXILE ATSUSHI似のものまね芸人RYOが9日の橋幸夫さんの通夜に参列したことに対し、言及した。

一連の経緯を説明。「こんな無類のRYO好きの僕からしたら、やっぱこんだけただかれてるのはたまらないですね。だって正直、1人賛否でもほんま珍しいけど、世論の時点で非難する声のみです。擁護のようなコメント一切見当たりません。10対0ですから。これはRYOさん頑張って」と切り出した上で鉄板フレーズ「ただぁ！」を発射。

そして「お前芸人にしては、珍しく素人未満やんけ！」と大声を張り上げた。続けて「お前、芸人にしては珍しく、素人未満やないか。素人やないか〜い！」と語った。

RYOは自身が参列した写真や動画をXにアップした上で「2025.9.9火曜 傳通院にて橋幸夫さんのお通夜 報道陣関係者の皆様に勘違いをさせて しまい大変申し訳ございませんでした」と謝罪。続けて「僕はEXILE ATSUSHIさんではなく EXILE ATSUSHIそっくりのRYOです。失礼致しました。橋幸夫さんのご冥福をお祈り致します」とつづった。その後、有吉弘行が冠ラジオで自身について「何の関係もないのに…どうかしてますよね」と語ったネット記事に対し「有吉さんに関係ありますか？ お会いした事もないのに色んな方が聞いてる放送で批判するのは止めてください」と反論していた。

同企画は「最近のSNSニュース斬った」のタイトルで、粗品自身の意見ではなく、あくまで「コント」と前置きした上で最新の話題にツッコミを入れていく。