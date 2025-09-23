ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Í¡×¥É·³»Ø´ø´±¡¢¡È¥Î¡¼¥Î¡¼¹ßÈÄ¡É¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò·ãÇò PS¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¡ÖWS¤ÇÀèÈ¯Í½Äê¡×¡Ö·èÄêÅª¤Ê»î¹ç¡×¤Ê¤é¥ê¥ê¡¼¥Õ¤â
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²óÅÐÈÄ¤Ç¤Ï¡È¥Î¡¼¥Î¡¼¡É·ÑÂ³Ãæ¤Î¹ßÈÄ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò»Ø´ø´±¤¬ABEMA¤Î¼èºà¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀèÈ¯¤òÌÀ¸À¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õµ¯ÍÑ¤Ë¤â´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¤¬¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¹ßÈÄÄ¾Á°¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö17Æü¤ÎÁ°²óÅÐÈÄ¤Ç¤ÏÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¡È¥Î¡¼¥Î¡¼¡É¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤Ê¤«5²ó68µå¤Ç¹ßÈÄ¡£¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖæÆÊ¿¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë»þ¤ÏËè²ó¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤ò¸·¤·¤¯ÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ï¼¡¤Î²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Ë5²ó¤Þ¤Ç¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·×²è¤òµÞ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤ÏæÆÊ¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤Ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤È²ñÏÃ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖæÆÊ¿¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Í¡£»ä¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶³Ð¤«Ê¹¤¤¤¿¡£Èà¤¬²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«ÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¼¡²ó¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö5²ó¤òÅê¤²¤Æ¡È¡ÊæÆÊ¿¤Ï¡ËÎÉ¤¤µ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¡É¡£¼¡¤Ï6²ó¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë¡×¡ÖÈà¤Ë6²ó¤òÅê¤²¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î½àÈ÷¤¬À°¤¦¡×¤È¡¢ÆüËÜ»þ´Ö24Æü¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤Ï6²ó¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï13Ç¯Ï¢Â³¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂçÃ«¤Î¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤òÂ÷¤·¤¿¤¤¡£æÆÊ¿¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¤Î»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÂÔË¾ÏÀ¤¬¤¢¤ëÂçÃ«¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡¦¥ê¥ê¡¼¥Õµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡ÊWS¤ÇÀèÈ¯¤µ¤»¤ë¤È¡ËÈà¤Ë¤Ï3¡¢4¡¢5Æü¤Î¥ª¥Õ¤¬É¬Í×¡£¤Ê¤Î¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÂÔµ¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óCEO¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥´¥á¥¹GM¡¢æÆÊ¿¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢°å¼Ô¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÄÁ´°÷¤¬¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ËÆ±°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ÖÈà¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¸þ¤¡£Èà¤ÏÁê¼ê¤òÂÇ¤ÁÉé¤«¤½¤¦¤È¤¤¤¦¶¯¤¤Àº¿À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Â®µå¤ÈÊÑ²½µå¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»°¿¶¤â¼è¤ì¤ë¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê»Íµå¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤â¶²¤ì¤Ê¤¤¡£¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¡È¼é¸î¿À¡¦ÂçÃ«¡É¤Î»ñ¼Á¤Ë¤ÏÂÀ¸ÝÈ½¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈà¤¬¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÅê¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é·èÄêÅª¤Ê»î¹ç¤Ç¤À¤È¡¢»ä¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤é¡¢ÂçÃ«¤¬¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Èµ¯ÍÑ¤Ë´Þ¤ß¤â»ý¤¿¤»¤¿¡£¤¿¤À¸½¾õ¡¢µß±çÅê¼ê¤ÏDH¤È¤·¤Æ»Ä¤ì¤Ê¤¤µ¬Äê¤Ç¡¢½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤ë¾ì¹ç¡¢³°Ìî¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¯¤Ê¤É¤ÎÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë