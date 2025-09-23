お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が23日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、ユーチューバー、ヒカルが宣言した双方の浮気を容認する「オープンマリッジ」について言及した。

14日更新の動画でヒカルと、妻の進撃のノアは「オープンマリッジ」宣言をし、ネット上で大きな反響があった。動画投稿から24時間が経過した15日午後、チャンネル登録者数は動画投稿時の507万人から500万人を割り込む495万人まで減少。1日で約12万人の登録者が減少した。当該動画のコメント欄には4万件超の書き込みがあった。発言の余波は止まることを知らず、17日午後にはチャンネル登録者が487万となり、約20万人減となった。21日正午では485万人で約22万人減となっている。

粗品は一連の経緯について「外野がやいやい言うことじゃない」と説明。その上で鉄板フレーズ「ただぁ！」を発射し「俺、お前と1ミリも関わらん人生で本当によかった〜！」と大声を張り上げた。

続けて「なんやねん、こいつ。よかった〜！ 俺ほんまに1ミリも関わらん人生で。最高や。それだけで幸せや。めっちゃおもろもん。こいつのこれ。キショすぎるもんな？ だって。ヒカルがちゃんとヒカルしてくれてうれしい」とコメント。

さらに「ただ俺が進撃のノアのオトンやったら、げんこつやで？ げんこつやで？ ほんま」と拳を振りかざすそぶりを披露した。

ヒカルは5月31日に自身のチャンネルで進撃のノアと「交際0日婚」を発表。ノアは元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサー。大阪ミナミでキャバ嬢デビュー後、北新地に移り、5年で年収2億円を達成。バラエティー番組などにも多数出演し、著書も出版している。

同企画は「最近のSNSニュース斬った」のタイトルで、粗品自身の意見ではなく、あくまで「コント」と前置きした上で最新の話題にツッコミを入れていく。