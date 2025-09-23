10月21日よりテレビ朝日系で放送がスタートする大泉洋主演ドラマ『ちょっとだけエスパー』に高畑淳子と宇野祥平が出演することが決定した。

TVerで『ちょっとだけエスパー』をみる 本作は、会社をクビになり、人生詰んだサラリーマンが“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う、完全オリジナルのSFラブロマンス。テレビ朝日の連続ドラマ初主演となる大泉が、会社をクビになり、家族も、貯金も、何もかもを失った“どん底サラリーマン”の主人公・文太を演じる。また、大泉演じる主人公・文太の謎多き妻・四季役で宮粼あおい、文太のエスパー仲間役でディーン・フジオカ、文太らに接近する謎の大学生・市松役で北村匠海が出演する。

脚本を手がけるのは、『アンナチュラル』（2018年／TBS系）、『MIU404』（2020年／TBS系）、『海に眠るダイヤモンド』（2024年／TBS系）、映画『ラストマイル』（2024年）などの野木亜紀子。テレビ朝日の連続ドラマで脚本を手がけるのは、本作が初となる。

NHK大河ドラマ『真田丸』では大泉演じる真田信幸の母・薫役を務めた高畑が演じるのは、文太同様“ちょっとだけ”能力をもつ円寂。円寂は、念じるとほんのり温めることができるという「念じてチンのレンチン系エスパー」なのだが、200W程度の出力しかないため、お湯を沸かすにもちょっとぬるい。これには高畑本人も「お湯が温まっていいことあります？（笑）」と思わず苦笑。はたして円寂は、この能力でどうやって世界を救うのか。また、野木の脚本作品初参戦となる高畑は、台本を読んで「演じるということを置いておいても、読み物として面白い。早く次が読みたい！」と大絶賛。さらに、「芝居の現場だということをすっかり忘れてしまうくらい楽しい」と、和気あいあいとした撮影現場の様子も語った。

野木が脚本を手がけた映画『ラストマイル』では、無理を強いられる下請け業者の悲哀を表現した宇野が本作で演じるのは、相棒の柴犬・佐助をはじめ、大好きな動物に囲まれて過ごすエスパー・半蔵。半蔵は、ちょっとだけ動物と話せる「アニマルお願い系エスパー」だが、“ちょっとだけ”の能力ではあまり言うことを聞いてもらえない。佐助とのコンビネーションについて宇野は、尋ねると、「賢くて、かわいいんですが、今のところは劇中と同じで…あまり僕の言うことは聞いてくれません（笑）」と明かした。また、出演について「『新しいヒーローものを作る！』という思いが伝わって、僕もヒーローものが好きなのでうれしかった」「再び野木さんの脚本作に参加できることを大変うれしく思いました」と喜びを語っている。

高畑淳子（円寂役）コメント

本作の出演オファーを受けた際の気持ち私、大泉洋さんが大好きなんです。宮粼あおいさんも『篤姫』以来久々ですし、好きな俳優さんばかりが出られるので、お話をいただいて本当にうれしかったです。

脚本を読んだ感想ヒットメーカーでいらっしゃる野木さんの噂もかねがね伺っておりました。さすが台本が面白い！ 演じるということを置いておいても「早く次が読みたい！」となる、読み物としても本当に楽しい脚本です。野木さんとご一緒するのは初めてなんですが、「すごいことに挑戦するんだな」と思いました。

円寂はどんなキャラクターかまだ言えないことも多いのですが、円寂さんにも過去に何かあったんだろうな…という片鱗を感じられると思います。芝居に関してはほぼ自分のまま、ワーキャーしながら楽しんでいる状況です。エスパーに関しては…お湯が温まっていいことあります？（笑） 「ハッ！」と念じるんですが“コンロにかけりゃいいじゃない！”というぐらいのもんです（笑） あまり役に立たない能力ですが、それがミソだと思います。

撮影現場の雰囲気について大泉さんのお人柄もあって、芝居の現場だということをすっかり忘れてしまうくらい（笑）、和気あいあいとしています。たこ焼きを焼いたときには「あとで食べようね」とか、本当に居心地が良くて楽しいです。

自身にとってヒーローといえる存在昔から卓越した運動能力のある人が私にとってもヒーローでした。ジャイアント馬場さん、長嶋茂雄さん、力道山さん、裸足で走ったアベベ・ビキラさん。そして水泳が強かった時の400m個人自由型の古橋廣之進さんとか…古くてあまりわからないかな？（笑） あと、卓越した能力以外に、“誰かを救う”ヒーローという意味では、鉄腕アトムですね！

もしエスパーになれるとしたら、どんな能力がほしいか見たら全部のセリフを瞬時に覚えられて、パッとそのページが出てくる能力がほしいです。私、人の顔もすぐに忘れてしまうんですよ。だから見たものを脳に写真として取り込める力があったらいいですね。

放送を楽しみにしている視聴者へメッセージタイトルもちょっと不思議で、あまり聞いたことのないドラマになるかもしれません。最初はちょっと違和感があるかもしれませんが、絶対やみつきになります。皆さん、10月にお会いしましょう！

宇野祥平（半蔵役）コメント

本作の出演オファーを受けた際の気持ちプロデューサーの貴島さんからいただいた企画書を読んだときに、大泉さん主演の“新しいヒーローものを作る！”という思いがすごく伝わってきたんです。僕もヒーローものが好きなので、うれしかったですし、久しぶりに大泉さんとご一緒出来る事が、とても楽しみでした。

脚本を読んだ感想野木亜紀子さんが、SFヒーロードラマの脚本を書かれると聞いて、“いちファン”として只々観たいと思いましたし、再び野木さんの脚本作に参加できることを大変うれしく思いました。笑いの裏にある表裏一体の、何か、を考え続けてしまう素晴らしい脚本です。

半蔵はどんなキャラクターかまだ言えないことばかりなのですが、僕自身動物と話せたらいいのにと思ったことがあります。岩波少年文庫の『ドリトル先生シリーズ』が好きなので、自分が演じる半蔵がちょっとだけ動物と話せるのがうれしいです。相棒の柴犬・佐助は本当に賢くて、かわいくて、おとなしくて、素晴らしいです！ でも今のところは劇中と同じで…あまり僕の言うことは聞いてくれません（笑）

撮影現場の雰囲気について大泉さんを中心に宮粼さん、ディーンさん、高畑さんはじめ共演者の皆さんや監督、スタッフの皆さんがとても明るく、いいチームなので、楽しい雰囲気の中で撮影が進んでいます。

自身にとってヒーローといえる存在パッと頭に浮かぶのは、勝新太郎さんの『座頭市』です。特に好きなのはテレビ版の勝新太郎さんが監督もされた『二人座頭市』という回です。

もしエスパーになれるとしたら、どんな能力がほしいかやっぱり半蔵と同じように動物と話せたらいいですね。色々聞いてみたいことが沢山あります。

放送を楽しみにしている視聴者へメッセージ話せないことばかりですが、個人的には作品を観る時は予備知識がない状態で観ることが好きなんですが、この『ちょっとだけエスパー』はまさに予備知識なく観てもらうのが理想かもしれません。想像もつかない物語が待っています。ぜひ期待していてください。

ちょっとだけエスパー

野木亜紀子が脚本を手掛けるSFラブロマンス。会社をクビになり、人生詰んだサラリーマンが“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う。

TVerで『ちょっとだけエスパー』をみる（文＝リアルサウンド編集部）