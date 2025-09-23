¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥¢¥ì¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤¬ÊÑËÆ¡¡¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó ¸ÉÆÈ¤Î¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡ÙËÜÍ½¹ð
¡¡11·î14Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó ¸ÉÆÈ¤Î¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡Ù¤ÎËÜÍ½¹ð¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó ¸ÉÆÈ¤Î¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¸ø³«¡¡¡ÖÌÀÆü¤Ê¤Ë½Áö¡×¤ÎÇ®¾§¥·ー¥ó¤¬
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¢¥Ö¥ëー¥¹¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿ÅÁµ±Ç²è¡£1973Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè¡¢º£¤â¤Ê¤ª³èÌö¤·Â³¤±¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ¸¤¤ë´î¤Ó¤ä¶ìÇº¡¢³ëÆ£¡¢ÄË¤ß¤äÅÜ¤ê¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤ëÌ·½â¤äÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤ò²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£1984Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBorn In The U.S.A.¡Ù¤Ï84½µÏ¢Â³¤Ç¥Ù¥¹¥È10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Á´À¤³¦¤Ç3000ËüËç°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¦¥©ー¥ì¥ó¡¦¥¼¥¤¥ó¥º¤Î¾®Àâ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤âÍê¤é¤º¡¢¤ï¤º¤«4¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÏ¿²»µ¡¤Ç¿á¤¹þ¤ó¤À6ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Í¥Ö¥é¥¹¥«¡Ù¤òÀ½ºî¤¹¤ë¼ã¤¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Âè82²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Ç¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤È²Î¶Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸ー¡¦¥Ïー¥È¡Ù¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¯ー¥Ñー¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¸¶ºî¼Ô¤Î¥¼¥¤¥ó¥º¤È¤È¤â¤ËµÓËÜ¤â¼¹É®¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø°ìÎ®¥·¥§¥Õ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Î¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥¢¥ì¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡£¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¥ó¥À¥¦Ìò¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥×¥ì¥ó¥Æ¥£¥¹ ¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤ÎÁÏ¤êÊý¡Ù¤Î¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥¹¥È¥í¥ó¥°¤¬Ì³¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¬ー¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¤Î¥Õ¥§¥¤¡¦¥í¥Þー¥ÎÌò¤Ç¡Øµ¢¤é¤Ê¤¤ÆüÍËÆü¡Ù¤Î¥ª¥Ç¥Ã¥µ¡¦¥ä¥ó¥°¡¢Éã¿ÆÌò¤Ç¡Ø¥¢¥É¥ì¥»¥ó¥¹¡Ù¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥°¥ì¥¢¥à¤¬½Ð±é¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¥ê¥Á¥ãー¥É¡¦¥¸¥å¥¨¥ë¡Ù¤Î¥Ýー¥ë¡¦¥¦¥©¥ë¥¿ー¡¦¥Ï¥¦¥¶ー¤¬¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ð¥È¥é¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó ¸ÉÆÈ¤Î¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡ÙËÜÍ½¹ð¡¡ËÜÆü9·î23Æü¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð¤Ï¡¢µðÂç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òËä¤á¤Ä¤¯¤·¤¿´ÑµÒ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó¡Ê¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥¢¥ì¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¤¬¥®¥¿ー¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤¹¾ìÌÌ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¥í¥Ã¥¯¥ó¥íー¥ë¤Î²»¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¡¢¿¹¤ÎÃæ¤Î°ìËÜÆ»¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¿Í¡¹¤¬¸«¤Ä¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤ò±Ç¤·¤¿²¶¤Î»Ñ¡×¤À¤ÈÆÈÇò¤¹¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó¤ÎÇØÃæ¤¬¡£¤½¤·¤Æ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¥ó¥À¥¦¡Ê¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥¹¥È¥í¥ó¥°¡Ë¤È¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó¤¬¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦»Ñ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¥á¥êー¥´ー¥é¥ó¥É¾ì¤Î±ÇÁü¤Ë¡¢¥é¥ó¥À¥¦¤Î¡ÖÈà¤Ï¡¢À®¸ù¤äÌ¾À¼¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ëºá°´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÀÅ¤Þ¤Ã¤¿Ìë¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤«¤éÈà¤¬¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤ÏÃ¯¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¥Ë¥åー¥¸¥ãー¥¸ー¤Î²È¡£ÍÄ¤Æü¤Î»Ñ¤¬¥â¥Î¥¯¥í¤Î²èÌÌ¤È¡Ö²áµî¤Ï²¶¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢Ì¤Íè¤ÏÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Î¥íー¥°¤Î¸å¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó¤ÎÉã¡Ê¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥°¥ì¥¢¥à¡Ë¤È¤ÎÆü¡¹¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¤òË¬¤ì¤¿¥é¥ó¥À¥¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿½ÅÌò¤Ï¡¢¡Ö¼¡¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÉ¬¤ºÂçÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤òÆ¨¤¬¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È°ìµ¤¤Ë¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤ë¡£¥³¥ó¥µー¥È¤ÎÇ®¶¸¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¤·¡¢Ìë¤Î³¹¤òÊâ¤¯¥é¥ó¥À¥¦¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó¤Ë¡Ö½é¤á¤Æ¥Á¥ãー¥È¤Î¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Ï¢Ãæ¤ÏÎ®¤ì¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¿¶¤êÊ§¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ë¥åー¥¸¥ãー¥¸ー¤Î¼«Âð¤Ë¤ï¤º¤«4¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÏ¿²»µ¡ºà¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó¤Ï¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¥À¥¤¥Êー¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥ó¥À¥¦¤Ë¡Öº£¤Î²¶¤Ë¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤¬°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤ì¤À¤±¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Í¥Ö¥é¥¹¥«¡Ù¤¬¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤«¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥é¥ó¥À¥¦¤Ï¡Ö¤É¤ó¤ÊÂå½þ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡×¤ÈÇ°¤ò²¡¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥í¥Ã¥¯¤Î¿¼Ê¥¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ø¥Í¥Ö¥é¥¹¥«¡Ù¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡ÖAtlantic City¡×¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤ë¤È¡¢²áµî¤È¸½ºß¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¶¶¤¬ÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤ë¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó¤Ï¼«Âð¤Ë¤³¤â¤Ã¤ÆÁÏºî¤òÂ³¤±¡¢¥é¥ó¥À¥¦¤Ï¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï¾ï¼±³°¤ì¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Èà¤ÎÁÀ¤¤¤À¡£Èà¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤Æ¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤³¤È¤À¡×¤È¡¢¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¤Î½ÅÌò¤ËÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡£¥Ðー¤Ç¼ò¤ò°û¤àÉã¤ÎÂç¤¤ÊÇØÃæ¤Ë¶²¤ë¶²¤ë¼ê¤ò¤«¤±¤¿ÍÄ¤Æü¡¢¤½¤·¤ÆÆÍÁ³»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿Éã¤ËºÆ²ñ¤¹¤ëÀ®Ä¹¤·¤¿º£¡£¤Õ¤¿¤Ä¤Î¾ìÌÌ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·è¤·¤Æ¾Ã¤·µî¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤²áµî¤È¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î½Å°µ¤òÊú¤¨¤¿33ºÐ¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó¤Î³ëÆ£¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸ÉÆÈ¤Î¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¤òÁö¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó¡¢¤¤¤Ä¤âÈà¤ò¸«¼é¤ë¥é¥ó¥À¥¦¤ÎÈù¾Ð¤ß¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¸å¡¢¾®¤µ¤Ê¥é¥¤¥ô¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó¤¬¡Ö¶Êºî¤ê¤ÏÅú¤¨¤ò½Ð¤¹Î¹¤À¡£Ã¯¤«¤¬¿ÍÀ¸¤Ë¾®¤µ¤Ê°ÕÌ£¤ò¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£´ÑµÒ¤ÎÇ®¶¸¡¢Îø¿Í¤È¤Î¤Ò¤È¤È¤¡¢º½Çù¤ò¼ÀÁö¤¹¤ë¼Ö¡¢¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¤Êì¤È¤ÎÊúÍÊ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î±ÇÁü¤¬Â³¤¯ËÜÍ½¹ð¤Ï¡¢¡Ö´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¢¿´¤Ë¶Á¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó¤ÎÀÚ¼Â¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë