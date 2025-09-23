【スカッと漫画】「モテないでしょ？」「愛嬌がない」と部下にセクハラする課長!?不愉快な言動にブチ切れる女性社員【著者に聞いた】
【漫画】本編を読む→「モテないでしょ？」とセクハラする課長に…！
mamagirlにて長い間人気がある『そんなんじゃモテないでしょ？w』が公開されて、注目を集めている。本作は編集部のスタッフが新入社員の頃、上司の言動などを基に製作されたという。今回はプロット制作のmamagirl編集部・梅田さんと作画担当のいおりそ(@iorinu_nu)さんに、本作を描いた理由などについて伺った。
新島さんは広告代理店に勤務する会社員。後輩の吉野さんは課長のお気に入りで、仕事中はいつも2人で長話をしている。
ある日、吉野さんが情報漏洩に関するミスをしたので、新島さんが「前もあったけど、本当に気を付けてね」などと注意する。するとそこへ課長がやって来て、「誰にでもミスはあるんだし、広い心で見守ってあげてよ！」と言う。そして「よく頑張ってくれてるよ」と言って、吉野さんの肩を叩く。
その後、新島さんが課長に新しい企画書のチェックをお願いすると、課長はなんだか微妙な空気。そして「新島さんってさぁ…仕事はできるけど…モテないでしょ」と言うではないか!?
さらに「愛嬌がないんだよねぇ〜」などと言ってきたので、新島さんは「いくら課長でも不愉快です」ときっぱり言う。けれど課長は「新島さんの昇進も俺の評価次第ってわかるよねぇ？」とパワハラされ、新島さんは理不尽な態度に怒りが込み上げてくる…。
すると同僚の桑田くんがやって来て、課長にある動画を見せる。どうやら今までの一部始終をスマホで撮影していたようで、弱みを握られた課長は「まま待ってくれ！さっきのは軽い冗談だよ！」などと言い始める。
そして課長はその場で新島さんに謝罪をするも、その後ハラスメントが問題で、課長は別部署へ左遷されるのであった。
――本作はどのように誕生しましたか？
梅田さん：本作は、私が新卒で入社した会社でのエピソードを基に制作しました。私に対しての言葉ではなかったのですが、社会人になって間もない頃に上司がほかの社員のことを裏で「女はバカな方がかわいいのにな〜」と言っているのを聞いて、驚愕したのを覚えています。
――上司が「仕事はできるけど…モテないでしょ」と新島さんに言うシーンは、どんな気持ちで描きましたか？
いおりそさん：どんなに優秀で能力があっても自分に好意的か否か、都合がいい相手かどうかで態度を変える人っていますよね。その不愉快さがこの1コマで伝わればいいなと思いながら描きました。
今回は職場でのハラスメントについての作品を紹介した。mamagirlでは女性が共感できるような作品がいくつも投稿されているので、興味があればぜひ一度読んでほしい！
取材協力：mamagirl編集部・梅田/いおりそ(@iorinu_nu)
