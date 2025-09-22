加齢だけじゃない! 「白内障」の原因と検査すべき初期症状とは【医師解説】

白内障は、目の中でレンズの役割を果たす水晶体が濁ることで、視界がかすんだりぼやけたりする病気です。加齢のほか、糖尿病や強度近視、外傷などでも発症することがあります。白内障の症状や治療について、渡辺先生に解説していただきました。

監修医師：

渡辺 貴士（新小岩眼科）

東京医科歯科大学医学部卒業。新渡戸記念中野総合病院、多摩南部地域病院、東京医科歯科大学病院眼科助教を経て、新小岩眼科院長に就任。現在は東京医科歯科大学病院眼科にて非常勤講師を兼任し、同大学病院での手術指導を行う。日本眼科学会認定眼科専門医、身体障害者福祉法第15条指定医、難病指定医、水晶体嚢拡張リング認定医、ボトックス認定医。専門分野は白内障手術、網膜硝子体手術、強度近視（病的近視）。

編集部

白内障について教えてください。

渡辺先生

白内障とは、目の中でレンズの役割をする「水晶体」という部分が濁ってしまう病気です。眼の奥に光が届きにくくなるため、視力が低下して物がかすんだり、ぼやけて見えたりします。

編集部

白内障の原因は何ですか？

渡辺先生

白内障は加齢とともに発症率が高くなり、高齢になると誰にでも起こりうる病気です。また加齢以外にも、糖尿病やステロイド薬の使用、アトピー性皮膚炎、強度近視、外傷、ぶどう膜炎などにより、比較的若い年齢で白内障を発症することもあります。

編集部

どんな症状があれば、眼科を受診した方が良いですか？

渡辺先生

目がかすんだり、まぶしく見えたりするほか、物が二重、三重に見える場合、眼鏡やコンタクトレンズを装着しても見えにくい場合、裸眼での視力が不安定な場合、色が鮮やかに見えない場合、目が疲れやすいなどの症状でお悩みの場合には、眼科で検査を受けることをおすすめします。

編集部

白内障の治療法についても教えてください。

渡辺先生

まず、検査によって白内障の有無や程度を診断します。その結果も踏まえ、日常生活に支障がない場合には、点眼薬で白内障の進行を遅らせる治療を行います。しかし、既に進行してしまった白内障の症状は、点眼薬では改善できません。そのため、白内障によって見え方に支障が生じている場合には、手術を行います。また、視力低下などの症状がない場合にも、「狭隅角」（きょうぐうかく／房水が流出する隅角のスペースが狭い状態）によって急性緑内障発作のリスクがある場合や、硝子体手術を行う場合には、白内障手術が必要なケースもあります。

※この記事はメディカルドックにて【≪白内障手術≫術前から術後までの流れや合併症リスクを解説】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。