23Æü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ ²ÚÎï¤Ê¤ë°ì²È¤ò¤Î¤¾¤¸«¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË19:00¡Á)¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀÐ¸¶4·»ÄïÂç½¸¹ç º£ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÀÐ¸¶²È¤Î¿¿¼Â¡¡3»þ´ÖSP¡×¤òÊüÁ÷¡£ÀÐ¸¶4·»Äï¤¬Êì¡¦Åµ»Ò¤µ¤ó¤ÎÁÇ´é¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ø¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ ²ÚÎï¤Ê¤ë°ì²È¤ò¤Î¤¾¤¸«¡Ù¡¡¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
23Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ4¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëÀÐ¸¶4·»Äï¤¬¥²¥¹¥È¡£¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÄ¹ÃË¡¦¿¹¸¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼¡ÃË¡¦ÎÉ½ã¡¢¸½¿¦½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î»°ÃË¡¦¹¨¹â¡¢¤½¤·¤Æ·Ý½Ñ²È¤Î»ÍÃË¡¦±ä·¼¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë4¿Í¤¬¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î²ÈÂ²¤ÎÎò»Ë¡¢Éã¡¦¿µÂÀÏº¤µ¤ó¡¢½ÇÉã¡¦Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÊì¡¦Åµ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
ºÊ¤È¤·¤ÆÉ×¡¦¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤òÄ¹Ç¯»Ù¤¨Â³¤±¤¿Êì¡¦Åµ»Ò¤µ¤ó¡£ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢4·»Äï¤«¤é¸«¤¿Êì¤ÎÁÇ´é¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö´ØÅìÏ»±º»°ÂçÈþ¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤ÎÈþËÆ¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Åµ»Ò¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÎÆü¡¹¤Ï¡¢¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²ÈÂ²¤Ø¤Î¸¥¿È¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿¼Ìë¤Þ¤Ç¼¹É®¤òÂ³¤±¤ëÉ×¤ÎÌ²¤ê¤òË¸¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãë²á¤®¤Þ¤Ç²»°ì¤ÄÎ©¤Æ¤º¡¢É×¤ÎÂÎÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤´ÈÓ¡¢¥Ñ¥ó¡¢¤½¤Ð¤Î3¼ïÎà¤ÎÄ«¿©¤òËèÆüÍÑ°Õ¡£¤Þ¤¿¡¢¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤¬À¯³¦¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¡¢Åµ»Ò¤µ¤ó¤â¤½¤Î³èÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÎÉ½ã¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¹¨¹â¤â¡Ö±¿Æ°²ñ¤¯¤é¤¤¤·¤«¡¢Êì¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Åµ»Ò¤µ¤ó¤¬Ë»¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÅµ»Ò¤µ¤ó¤¬¶»¤ËÈë¤á¤¿»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¼ñÌ£¤ÎÇÐ¶ç¤Ç¡¢20Ç¯´Ö¤Ç1500¶ç¤â¤Î¶ç¤ò±Ó¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¿È¤Î²ó¤ê¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤ò±Ó¤ó¤À¶ç¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ò»×¤Ã¤¿¶ç¤â¡£
ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ»ÜÀß¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿Åµ»Ò¤µ¤ó¤ÏÎÉ½ã¤Ë¡Ö(¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï)·ëº§¤·¤Æ¤«¤éµ¡·ù¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿É×¤Ø¡¢ºÊ¤È¤·¤Æ¶»¤Î±ü¤ËÈë¤áÂ³¤±¤¿»×¤¤¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢É×¡¦¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Î»à¤«¤é¤ï¤º¤«35Æü¸å¡¢ÎÉ½ã¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿Âç¹¥Êª¤Î¥×¥ê¥ó¤òÁ´¤Æ¿©¤Ù¤¿ÍâÆü¡¢¸å¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿Åµ»Ò¤µ¤ó¡£¸ø»ä¤È¤â¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤¿Êì¤ÎºÇ´ü¤Ë¡¢4·»Äï¤¬´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤ë¡£
