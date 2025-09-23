タレント・ヒロミ（60）が22日に放送されたTBS系「タミ様のお告げ」（後8・55）に出演。生まれて初めてハマった朝ドラを告白した。

今回は「関東No.1グルメダービーSP」と題して放送された。「北関東No.1行列グルメダービー」では、群馬、栃木、茨城の3県で最も行列ができるお店がどこなのかを調査した。

お笑いコンビ「ラランド」ニシダが訪れたのは栃木。そこで「1日1000個売れるフワフワパン」という「ペニーレイン那須店」のブルーベリーブレッドなどを紹介した。

また、同店の3番人気が「那須あんぱん」と紹介されると、スタジオでVTRを見守っていたヒロミが「あんぱんいいですね〜」とコメント。すると、すぐに「あ、あんぱん!?」と、スペシャルゲストで出演した声優で俳優の津田健次郎に視線を向けた。

津田は現在、女優の今田美桜がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）に出演しており、ヒロミは「俺はもう朝ドラで今…もうあれだからね。生まれて初めてハマって見ました」と明かした。