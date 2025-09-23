今田美桜、“母”と“それぞれの形見”を手に2ショット「最高に偉大なお母ちゃん」「素敵な笑顔ですね」
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の公式SNSが22日に更新され、キャストのオフショットが公開された。
【写真】「素敵な笑顔ですね」“母”江口のりこと“それぞれの形見”を手に2ショットの今田美桜
公式SNSは「高知に旅立つ前日、二人で語り合うのぶと羽多子。『お母ちゃんもうちも、のうなった大切な人らあの思いを受けて生きちゅう』 結太郎の帽子、次郎のカメラを持って」とつづり、今田、江口のりこの“親子”2ショットをアップした。
この投稿に視聴者からは「羽多子さん 本当に素敵な女性 そして最高に偉大なお母ちゃん♪」「羽多子さんの結太郎さん愛が、年々増して可愛いです」「4人旅見たかったなぁ 皆それぞれ愛する人を亡くした人達です。分かり合える部分も沢山あったでしょうね」「お二人、素敵な笑顔ですね のぶちゃん、次郎さんのカメラを使い続けていますね」などの反響が寄せられている。
中園ミホ氏が手掛ける第112作目の連続テレビ小説は、アンパンマンを生み出したやなせたかしと妻・暢の夫婦をモデルに描く。生きる意味も失っていた苦悩の日々と、それでも夢を忘れなかったヒロイン・朝田のぶと柳井嵩の人生。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでの道のりを通じて、生きる喜びが全身から湧いてくるような愛と勇気の物語を届ける。
