ベイカレント・クラシック・レクサスの予選会で勝利

国内で開催される米男子ツアー（PGA）の新規大会「ベイカレント・クラシック・レクサス」（10月9〜12日）の出場権（1人）を懸けたアマチュア予選会が22日、本大会開催コースと同じ神奈川・横浜CCで開催された。同ツアーを主戦場とし、2021年マスターズ優勝者の松山英樹（LEXUS）も同大会に出場することから、「Hideki Matsuyama Amateur Challenge Presented by LEXUS」と題した予選会になり、日本のトップアマ15人が出場。18ホール（パー71）ストロークプレーの勝負で、67の4アンダーで回った小林大河（22＝日大4年）が、単独1位で出場権を手にした。

最終18番パー4。小林は2メートルのパーパットを慎重にストロークして決めた。「結構、切れる下りフックだったので、しっかり読んでそこに打つことだけを考えていました」。スコアボードがない状況で上がってみれば、2位の選手とは1打差。外せばプレーオフだった。だが、小林は「それは何となく分かっていました」と言い、集中力を高めていたことを明かした。

文字通り、大きな一打だった。アマチュアながら手にした世界最高峰ツアー大会出場権。今回の予選会は、松山が「日本のアマチュアに出場枠を設けてほしい」とPGA側に提唱し、実現したものでもある。

「予選会があると聞いて『ありがたい』と思いましたし、絶対に勝ちたいと思いました。狙っていました」

表彰式ではプレゼンターとして松山が登場。小林は憧れの人を前に「忘れられない記憶」を明かした。2021年10月24日、米ツアーとして千葉・習志野CCで開催されたZOZOチャンピオンシップ最終日。小林はボランティアのキャリングボード担当として松山のいる最終組についていたという。

「当時は高校3年でたまたま最終日は最終組につくことになりました。あの時の18番で松山さんが放ったセカンドショットは忘れられません」

再会は「ビックリ」 松山「僕は当然優勝を目指しますが…」

あの日、松山が18番パー5で放った第2打はピン上3メートルに止まった。優勝を大きく手繰り寄せるイーグルチャンスとなり、グリーン付近の観客は大喝采になった。その後、ウイニングパットを決めたシーンも小林は目の当たりにしていた。

「感激でした。その後に松山さんからもらったボールは今でも大事にしています」

4年後、日大主将になってまさかの再会。松山の登場は知らされていなかったようで、「テレビで見てきた人が前にいて、ビックリしました。話をしたのも初めてです」と正直に言った。

一方の松山は「おめでとう」と優しく声をかけ、小林への期待を口にした。

「僕は10年以上PGAツアーで戦っていて、なかなか年下の選手が来られない状況が続いていました。その中でこのような大会ができて、来月に一緒の舞台でプレーできることをうれしく思います。僕は当然優勝を目指しますが、小林選手も上位で戦えるように一緒に頑張っていきましょう」

そして、小林も「しっかりと準備をして良い結果を出せるようにしたいと思います」と宣言した。

3歳でゴルフを始め、小学生から全国大会で上位の成績を収めてきたエリート。現在の身長は184センチで隣に立った松山（180センチ）にも劣らないフィジカルと甘いマスクを持ち合わせている。スター性を感じさせる22歳。想定よりも早くつかんだ夢舞台の出場権を生かし、「ポスト松山」に名乗りを上げる決意だ。



（THE ANSWER編集部）