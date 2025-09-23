世界陸上で来日、米国の実況アナが驚いた日本のお菓子

陸上の世界選手権東京大会は21日、9日間の日程を終え閉幕した。期間中は世界各国の選手や報道陣が日本の様々な文化に触れた。米国の実況アナウンサーは国際放送センター内に積まれたスナックに感銘を受けたようだ。

日本ではおなじみの商品が目新しく映った。米放送局「NBC」の実況ビル・スポールディング氏は自身のXに「東京の国際放送センター内にあるNBC本部のスナックテーブルの様子」と題して写真を公開した。

放送スタッフをもてなそうと、色とりどりのお菓子が並んでいる。パイの実、かっぱえびせん、ハッピーターン……と、どれも日本ではポピュラーなもので、おもてなしのコーナーのようだ。

海外のファンもこの投稿に反応し「右下のやつが、私の人生で一番お気に入りだ。楽しんで！」と、えびせんをうらやましがるような言葉や「そのパンケーキのようなものが最高」「全部スナック！」「いいな!!!」とのコメントが寄せられた。

スポールディング氏は大会中、天ぷらや寿司、ラーメンにビールなどを楽しむ様子を次々に発信。さらに海鮮丼に「私が東京で最も驚いたことの1つは、食べ物がお手頃の価格だということ。この食事が全部で9ドル（約1300円）で、しかも美味しかった」と驚きをもって伝えている。



（THE ANSWER編集部）