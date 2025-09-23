Nothing、CMF初のオーバーイヤーヘッドホン『Headphone Pro』を9月29日に発売へ
Nothingは、同社初のオーバーイヤーヘッドホン「Nothing Headphone (1)」に続き、サブブランドのCMFから新製品「Headphone Pro」を2025年9月29日に発売するとティザー動画で予告しました。
このヘッドホンはCMFブランド初のオーバーイヤー型となり、カラフルなデザインとイヤーカップ外側のメタリック仕上げが特徴です。
Nothing Headphone (1)は耳をすっぽり覆う大型設計でしたが、CMF Headphone Proはよりコンパクトなサイズになると見られます。
さらに複数のボタンやホイール、スライダーのような仕組みも備えている模様。2つ目のティザーではイヤーカップが交換可能であることも示唆されています。
公式ティザー動画では詳細な仕様は明かされていませんが、「Remix everything」というキャッチコピーが用いられ、CMFブランドを象徴する鮮やかなオレンジやライトブルー／ティールカラーの製品イメージが提示されています。
Nothingは9月18日に完全ワイヤレスイヤホン「Ear (3)」を発売したばかり。今後もオーディオ製品のラインアップを拡充していく方針がうかがえます。
Source: Nothing
via: 9to5Google
