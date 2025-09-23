キタ！ キターーーーーッ！！【ミスド】表情可愛いすぎ♡「最新ドーナツ」

【ミスタードーナツ】に、昨年大人気だった「ブラックサンダー」とのコラボドーナツが帰ってきた！ 今回は、パッケージの可愛さにも注目のコラボドーナツと、ハロウィーンドーナツをピックアップ。期間限定で販売中です。食べ比べもおすすめなので、ぜひチェックしてみて。

ザクザク食感が楽しい！ ホイップ入りチョコがけドーナツ

@ftn_picsレポーターHaruさんが「この組み合わせ最高」「満足度200%」と絶賛したのは、ふわふわのドーナツ生地にホイップクリームをIN。さらにチョコフィリング・ビスケットとココアクッキー・チョココーティング・ホワイトチョコをトッピングした「ブラックサンダー & エンゼル」です。どこを食べてもチョコを感じることができそう。ブラックサンダーならではのザクっとした食感がポイントです。

いちごチョコでイナズマを表現したブラックサンダードーナツ

ハロウィーンっぽさ満載のパッケージとピンクのチョココーティングが目を引くこちらは「ブラックサンダーチョコファッション」。「オールドファッション」にチョコフィリング・ビスケットとココアクッキー・チョココーティング・ストロベリーチョコでデコレーションしています。レポーターHaruさんによると「文句なしの美味しさ」なのだとか。

ブラックサンダーっぽさが◎ ゴールデントッピングがアクセントに！

レポーターHaruさんによると「ザクザクのココアクッキーの上からチョココーティングがたっぷり」という、ブラックサンダーらしさ全開の「ブラックサンダーチョコレート」。ゴールデントッピングが食感にも見た目にもアクセントになり「食べ応えも抜群」とのこと。パッケージも可愛いので手土産にもぴったり。

お気に入りを見つけて！ ハロウィーンドーナツ

キラキラの目が可愛いこちらは、ブラックサンダーコラボドーナツと同時に発売された「ポン・デ・チョコデビル」。定番の「ポン・デ・リング」をチョコレートでコーティング。さらにハロウィーンカラーのチョコスプレーでデコレーションされています。目のデザインはなんと11種類あるので、選ぶ楽しみもありそう。ブラックサンダーコラボドーナツと食べ比べしてみて。

