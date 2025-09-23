子猫が保護されてから3年経ち、すっかり心を開いてリラックスしている姿が反響を呼んでいます。 話題の投稿は記事執筆時点で9.1万回以上再生され、「ジーンとした」「みんな幸せだね」といった温かいコメントが寄せられました。

【動画：おびえていた保護子猫にそっと寄り添ってくれたのは…】

保護当時は怯えていた子猫

Instagramアカウント『emirin1574』に投稿されたのは、保護猫「金太」ちゃんの成長の記録です。保護された当初は怯えていましたが、今ではすっかり家族の一員になりました。

3年前に保護された金太ちゃん。最初の頃は怯えきっていて、部屋の狭い隙間に身を潜め、なかなか出てこようとしませんでした。飼い主さんがおやつを置いて誘っても、それでも姿を見せないほど。

きっと外で過ごしていた頃、怖い思いをたくさんしてきたのでしょう。大きなまん丸の瞳には、「怖いよ、ここはどこなの？」という不安な気持ちがにじんでいました。

兄猫の存在

最初は怯えていた金太ちゃんでしたが、先住猫の「小鉄」ちゃんがそっと寄り添ってくれたことで、少しずつ心を開いていったそうです。

窓辺に並んで外を眺めたり、高い場所で一緒にくつろいだり、ときには一つのお皿から仲良く水を飲んだり…。金太ちゃんと小鉄ちゃんは、どんなときも寄り添い合っているのだとか。

そんな2匹の仲睦まじい姿を見ていると、自然と笑顔になってしまいます。

今ではすっかり家族の一員に

小鉄ちゃんと寄り添ううちに、金太ちゃんはすっかり家族の一員になりました。

今では毎日ご機嫌で、ベランダでのびのびとくつろぐ姿からも、その幸せそうな様子が伝わってきます。

金太ちゃんの成長が投稿されたのは「世界猫の日」。飼い主さんは、「お外では厳しい環境で暮らす猫さんがたくさんいます。世界中の猫さんが安心して穏やかに過ごせる日が来ることを願っています」と思いを寄せていました。

投稿には、「表情も穏やかになってよかった」「保護してくれてありがとうございます」「どの猫ちゃんも幸せに暮らせる世界になれば良いですね」などのコメントが寄せられ、金太ちゃんの成長に心温まる人が続出しています。

Instagramアカウント『emirin1574』では、金太ちゃん、小鉄ちゃんをはじめ、たくさんの同居猫たちの、賑やかな日常を見ることができます。

