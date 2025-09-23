シルヴェスター・スタローンがAI技術で18歳になる『ランボー』前日譚を提案
「ランボー」や「ロッキー」など、アイコニックな役どころを演じてきたシルヴェスター・スタローンが、自身をAI技術で18歳に若返らせて作る『ランボー』の前日譚を売り込んでいたことが分かった。
【写真】ランボーの罠で大爆発！ 『ランボー ラスト・ブラッド』場面写真
「ランボー」シリーズは、ディヴィッド・マレルの小説『一人だけの軍隊』を基に、ベトナム帰還兵ランボーの闘いを描いた作品。1982年に第一弾が公開され、2019年の第5弾『ランボー ラスト・ブラッド』で幕を閉じた。前日譚に関しては、すでに『ブラックアダム』やドラマ『ザ・リクルート』のノア・センティネオ主演で映画化が決定したが、スタローン自身も、以前からアイディアを温めていたそうだ。
この度、The Playlistのポッドキャスト『Bingeworthy（原題）』にゲスト出演したスタローンは、AI技術を使って、自ら十代のランボーを演じるアイディアを売り込んだことを告白。「皆に、頭がおかしいと思われた。サイゴンにいる18歳の彼を作ることが出来るくらい、AIは洗練されている。だからそんなに無理な話じゃないんだ」と語った。
また彼は、若き日のランボーを演じるノアに触れ、「本当に大変だ。彼は素晴らしい仕事をするかもしれないが、オリジナルを越えるのは大変なんだ」とコメント。そして、1971年公開の『追撃者』をリメイクした経験を振り返り、「俺も『追撃者』（2000）で経験したから分かる。皆、オリジナルを愛しているんだ。その上で、その先入観と闘わなちゃいけない」と語った。
なおスタローンは、来年5月5日に回顧録『The Steps（原題）』を発売する予定。1969年にニューヨークで俳優業をスタートさせてから、1977年にアカデミー賞を獲得するまでの奮闘や生活苦、そして成功が鮮やかに力強く綴られるそうだ。
