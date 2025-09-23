

フクロモモンガのジゲン君（写真提供：ひろさん）

【写真】仲良くおやつをなめるフクロモモンガのチャナちゃんとジゲン君

かつてペットといえば「犬か猫」が当たり前だった。だが近年、都市部を中心に静かに広がっているのが、「小動物」との暮らしである。

ハムスター、文鳥、レオパ（ヒョウモントカゲモドキ）、ハリネズミ、デグー――。

ペット不可あるいは「小動物のみ可」の集合住宅でも受け入れやすく、また、共働き・単身者・子育て家庭など多様なライフスタイルにフィットしやすい。

この連載では、「ワンでもニャンでもない家族」と暮らす人々に話を聞き、制約の多い都市生活のなかで見つけた、“静かで確かなつながり”を探っていく。

第4回となる今回は、フクロモモンガと暮らす夫婦に話を聞いた。

一筋縄ではいかないフクロモモンガの婚活

仕事と家を往復するだけの乾いた生活を抜け出したいと、フクロモモンガ（フクモモ）のジゲン君を飼い始めたひろさんにも、結婚を考えるパートナーができた。

穏やかで内向的な「理系男子」であるひろさんに対し、妻のもえさんは明るく朗らかな女性。インタビューに答えるひろさんの横顔を、嬉しそうにじっと見守る姿が印象的だった。

飼い主とは対照的に、ジゲン君はオス味の強い「オラオラ系男子」。妻として迎えるのなら、優しくおっとりした女子がいいだろうと、ひろさんは穏やかな性格のチャナちゃんを迎えた。神秘的な赤い目に綿毛のような白い被毛を持つ、「クリームアルビノ」のフクロモモンガだ。



ジゲン君のパートナーとして迎えたクリームアルビノのチャナちゃん。おっとりして穏やかな性格。（写真提供：ひろさん）



クリームアルビノは「クリミノ」と呼ばれる。完全なアルビノではなく、目は赤いが黒味もあり、毛もクリーム色を含む（写真提供：ひろさん）

1つのケージで夫婦仲良く暮らしてくれることを期待したが、ジゲン君はチャナちゃんにガンを飛ばし、腕を大きく広げるファイティングスタイルを崩さない。チャナちゃんの安全のためケージを分け、目の届く部屋んぽのときだけ一緒に遊ばせることになった。

「ゆくゆくは家族をもって欲しいと思って、フクモモ専門店に行っていろいろ相談していたんですが、ジゲンの威嚇が一向に収まらなくて。やっぱり無理かなと思っていたんです」

ところが……。



仲良くおやつをなめるチャナちゃんとジゲン君（写真提供：ひろさん）

思いがけない妊娠発覚

「ちょっとチャナ、太ったんじゃない？」

部屋んぽ中、チャナちゃんがおなかを引きずっていることに、もえさんが気づいた。よく調べてみると、チャナちゃんのおなかはまるで2つのピーナッツが入っているように膨らんでいる。なんと、子宝に恵まれたのだ。

「ケージは別々にしていたのですが、部屋んぽのときは一緒に出していました。広い場所ではジゲンの威嚇も少なくなるので。それでもときどきケンカ腰になるので、チャナが嫌がっているときだけ介入していたんです。もしかしたらそのとき……」

フクモモの交尾は、オスがメスを押さえつけて威嚇の声を出すので、ケンカをしているように見える。ケンカのように見えたが、実は交尾をしていたのだろうと、ひろさんは言う。

フクロモモンガは、その名の通りお腹の袋の中で子育てをする。子どもはある程度成長してからようやく母親の袋から出て、外の世界を探検するようになるのだ。これを「脱嚢（だつのう）」という。



お腹の袋に赤ちゃんを抱えるチャナちゃん。よく見ると赤ちゃんは2匹いる（写真提供：ひろさん）

「当時はコロナ禍で、私はリモート勤務で家にいることが多かったんです。チャナのお腹は日に日に大きくなっていて、もうそろそろかな？と思って、仕事の合間に見に行っていました。そしたら、チャナのお腹から、細い尾がニョロっと見えて。慌てて夫に連絡したんです」

ジゲン・チャナ夫婦に、双子の女の子が生まれた。



ジゲン君とチャナちゃんの双子の娘、コフィちゃんとテアちゃん（写真提供：ひろさん）



脱嚢した赤ちゃんを背負うチャナちゃん（写真提供：ひろさん）

フクロモモンガは本来、群れで生活する動物。だからこそ複数飼育が正しいという考え方もあるが、迎える前に余裕をもって飼育できるかを検討すべきだと、ひろさんは言う。

当たり前だが1匹ずつに個性があり、異性を迎えたとしても簡単に夫婦になるわけではない。相性が合わなければ終生別々のケージで飼わなければならない。相性が良かったとしても、異性同士であれば繁殖を続けて飼育崩壊を招く恐れもある。

ひろさん自身、これ以上増えれば飼育は難しいと考え、ジゲン君の去勢に踏み切った。

「同じ男として、ジゲンには申し訳ないと思いましたが、飼い主としては必要な決断だと思い、決めました」



去勢手術直前のジゲン君。実はチャナちゃんは2度妊娠しており、1度めに生まれた赤ちゃんはもえさんの妹さんが引き取ったのだという（写真提供：ひろさん）



去勢手術後、エリザベスカラーをつけるジゲン君。ひろさんは「同じ男として申し訳ないと思うが、これ以上繁殖したら責任を持てない」と去勢を決意した（写真提供：ひろさん）

現在は3人と4匹の大家族に

ジゲン君に家族ができたのち、飼い主夫婦にも、女の子が生まれた。3人と4匹。夫婦は手狭になった部屋を引き払い、郊外に一軒家を建てた。



ポーチの中にもぐり、もえさんのお腹の上でくつろぐチャナちゃんとその娘たち（写真提供：ひろさん）

7年前、ひとりでワンルームに住んでいたひろさん。ジゲン君に出会ったことをきっかけに、現在では3人と4匹の大家族となり、マイホームに引っ越した。休みの日には新居のウッドデッキで、フクモモのケージと娘のおもちゃを洗うのが日課になっている。

娘は3歳になり、自分から「もんもんに触りたい」と言うようになった。まだ個体の見分けはつかないので、4匹まとめて「もんもん」だ。



（写真提供：ひろさん）



フクモモと優しく触れ合う3歳の娘さん。教えたわけではないのに、自然と動物との触れ合い方を学んでくれた（写真提供：ひろさん）

娘の成長にもフクモモの影響を感じると、もえさんは言う。

「動物園のおさわりコーナーに連れていくと、同い年の子どもはたいてい怖がって触れないか、逆に強く当たってしまうことがあるんです。でも娘は、加減をよく理解しています。特に教えたわけではないのに、動物とのふれあい方を生まれながらにして理解しているみたい。それって、フクモモのおかげなのかなあって思うんです」

フクモモがつないだ縁

「僕は、フクモモと暮らし始めて、世界が広がったと感じています。フクモモつながりで、世代の違う友だちもできました。フクモモを飼っていなかったら、ブログもYouTubeもインスタもやっていなかったと思います」

2人が運営しているブログとYouTubeでは、理系夫婦として、エビデンスに基づいてフクロモモンガの飼い方や生態について解説している。







ブログ内でメンデルの遺伝の法則によってフクロモモンガのカラーを解説するひろさん。飼育にもエビデンスを重視している（写真提供：ひろさん）

「当初は『フクモモの魅力伝え隊』という名前だったのですが、途中で名前を『もえひろ夫婦のフクモモLAB』に変えました。自分がジゲンを飼い始めたとき、情報があまりに少なくて、しかもエビデンスの怪しいものばかりだったんです。

フクロモモンガは、犬や猫と違い、野生の強い動物です。うまく共生していくために、エビデンスのある確かな情報を届けたいと思っています」

主に運営しているのは夫のひろさんだが、「もえひろ夫婦」と先にもえさんの名前を出すところに、彼の隠れた愛情を感じた。

「フクモモは僕に、家族や新しいつながりを運んできてくれました。僕にとっては『愛玩動物』ではなく、『一緒に生きる存在』なんです」

自分にとって、フクロモモンガがどんな存在なのか。言葉を選びながら、ひろさんが伝えてくれた。妻のもえさんが、「私よりも付き合いが長いもんね」とひろさんの顔を覗き込んで笑った。

小さな動物が、暗かったひろさんの部屋に明かりを灯す。その明かりに導かれるように、無数の縁がつながった。もえさんを結び、遠くの誰かとつながり、もふもふを中心に優しい輪ができる。その輪の中で、子どもたちが育っていく。殺伐とした世の中で育まれる、あたたかく手触りのある関係が、とてもまぶしく見えた。



チャナちゃんは6歳、ジゲン君は7歳になった（写真提供：ひろさん）

【フクロモモンガと暮らすには】

・小動物飼育可の物件に住んでいること

・フクロモモンガ用のケージを用意し、寝床用のポーチ、止まり木、食器や給水ボトルを用意すること

・におい対策のためこまめにケージを掃除し、必要なら脱臭機を購入すること

・エサを食べなくなったら、別の種類のものをローテーションしながら与えること

・毎日必ず部屋んぽさせ、ストレスをためさせないこと

・排泄のしつけはできないことを受け入れること

・複数飼う場合、相性が悪ければケージを分けて飼育すること

・責任が持てなければむやみに繁殖させないこと

・野性に近い動物であることを理解し、心地よい距離を保って接すること

・10年以上、責任をもって飼育できること

（宮粼 まきこ ： フリーライター）