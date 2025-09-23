高い知性で導き出した選択は、最高の結果を呼び込んだ。「大和証券Mリーグ2025-26」9月22日の第1試合はU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）が今期初トップ。裏ドラを3つ乗せた跳満で主導権を握ると、接戦のオーラスは鋭い読みでライバルの必要牌を抑え込み、その牌でロンアガリを決めるという妙手も披露した。

【映像】逆転トップを決めた瑞原明奈、完璧な選択

この試合は東家からセガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）、瑞原、渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）の並びで開始した。東1局は佐々木が満貫を茅森から満貫のロンアガリ。同1本場は瑞原が佐々木に4500点の放銃。佐々木が1人抜け出す中で、瑞原は東3局、終盤に3・6筒待ちの先制リーチをかけた。流局かと思われた自身の最終ツモ、瑞原は6筒をツモアガリ。リーチ・ツモ・赤に、暗刻の一万が裏ドラとなって1万2000点が成就し、佐々木の独走に待ったをかけた。瑞原は18日にも裏ドラ3枚のアガリを決めており、2試合連続の僥倖となった。

トップ目の佐々木と2100点差で迎えた南4局。瑞原は發が対子であるものの、ドラの1索や赤がない手。リーチで打点を作るか、赤やドラを引いてからの仕掛けとなる構えだ。5巡目にドラを引き、赤五万を引いて打点が足りると、茅森から打たれた發をポンしてイーシャンテン。佐々木も南の後付けで動き始めた。1索単騎待ちで瑞原が先にテンパイ。山には残り1枚に。

さらに瑞原は場に見えていない南を引いて長考。佐々木の絞りを考え、ドラから南単騎待ちへ待ちを替えた。南を切っていれば佐々木がポンしてテンパイしていたため、これは好判断。最後は茅森がリーチ宣言牌で南を切り、瑞原が發・赤の2600点で佐々木を逆転しトップとなった。

試合後、満面の笑みで勝利者インタビューを受けた瑞原。「シーズンの初トップが来るとホッとする。なかなか来ないと『いつになっちゃうんだろう』という不安もあるので」とコメント。裏ドラ3枚の跳満は「うれしい！」と手を叩き、「7年目ですが裏3は1回しか出ていなくて。長期でやっている選手の裏3レースもしんがりになっていて、私もアガりたいなと思っていたところで効果的な裏3に恵まれて、そしたら今日も！しかもぴったり跳満で、めちゃくちゃうれしかったです」。さらにオーラスの思考を淀みなく語るとファンからは「完璧すぎなんよ理由も」「論理的で素晴らしい」と驚きの声も上がった。

「3度目の優勝をして、連覇への挑戦権を獲得したい」と大目標を語った瑞原に、ファンからは「あっきーなー！あっきーなー！」「かわいいがすぎる」「スクショゲット！」と応援の声が寄せられた。

【第1試合結果】

1着 U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）3万4600点／＋54.6

2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）3万4100点／＋14.1

3着 渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）2万3300点／▲16.7

4着 セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）8000点／▲52.0

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

