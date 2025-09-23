【明治安田J1リーグ】セレッソ大阪 1ー1 柏レイソル（9月20日／ヨドコウ桜スタジアム）

【映像】至近距離からのロングフィードが頭部直撃

超至近距離からロングフィードが頭部直撃。痛々しいシーンにファンからは悲鳴と心配の声が上がった。

J1リーグ第30節でセレッソ大阪と柏レイソルが対戦。その12分のことだ。

柏レイソルのMF中川敦瑛が左サイドから右サイドにロングフィードを蹴った瞬間、目の前にいたC大阪のMF田中駿汰の頭部に直撃した。

ボールとはいえ、頭部への激しい接触が発生したため、御厨貴文主審はすぐに試合を中断。田中はうつ伏せで悶絶し、なかなか立ち上がることができない。医療スタッフがただちに駆け寄り、入念に状態を確認する。

解説・橋本英郎氏は「倒れ方があまり良くなかったように見えました。少し横を向いたことで、当たり方が良くなかった。ただし、レフェリーがすぐに気づいて試合を止めてくれました。（田中は）すぐに起き上がらず、この体勢で確認していますね」とコメントした。

ファンもSNS上で「これは無理しないほうがいい」「衝撃がえぐい」「倒れ方やばすぎるやろ」と不安の声を上げた。

スタジアム全体で心配する中、田中は顔をゆがめながらも上体を起こす。橋本氏が「（身体を）起こした時あまり良くない表情をしていましたけど」と気にかけたが、そのままゆっくりと歩いて一度ピッチの外へ。観客からの拍手やチャントを受けた後、C大阪ベンチでは交代選手が準備を進めていたが、最終的にC大阪の10番はピッチに戻ってプレーを続けた。

なお、試合は1ー1の引き分けで終了。頭部へのダメージが心配された田中は66分に交代してピッチを退いた。

（ABEMA de DAZN／Jリーグ）