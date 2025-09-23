風間俊介＆MEGUMIの“性”活ドラマ、民放連テレビドラマ部門で優秀賞 地上波再放送・TVer再配信
俳優・風間俊介とMEGUMIのW主演で、今年1月クールにテレビ大阪で放送されたドラマ『それでも俺は、妻としたい』（制作・テレビ大阪、東映）が、2025年日本民間放送連盟賞のテレビドラマ部門で優秀賞を受賞した。
【第8話カット】『それでも俺は、妻としたい』「妻VS母」…ダメ夫・風間俊介の表情がすごい
NHK連続テレビ小説『ブギウギ』脚本などで知られる足立紳氏の同名小説を実写化。売れない脚本家・柳田豪太（風間）と、そんなダメな夫を罵倒する妻・柳田チカ（MEGUMI）による、夫婦の“性”活エンターテインメントが話題を集めた。
■受賞者コメント：脚本・監督 足立紳
このたびは素晴らしい賞をいただいてありがとうございます。
風間俊介さん、MEGUMIさん、嶋田鉄太君にはよくこの家族を演じることを引き受けてくださったと、現場でお芝居をするお三方を見ていて申し訳ないような気持ちにもなっておりました。
特に風間さんとMEGUMIさんには演技といえども地獄のような夫婦漫才を披露していただいていて、もしかしたら「出るんじゃなかった」と思ってらしてはいないかとビクビクしていましたので、この受賞で少しは申し訳がたったかもしれないとホッとしております。
実際の住まいで撮影することを許してくれた妻と子供たちにも深く感謝しております。
自宅での撮影がなければこのドラマは成り立ちませんでした。本当に迷惑をおかけしました。
そしてこの企画を通してくださった方々、現場でこの家族を再現するのに奮闘して下さったスタッフの方々、皆さんのお力のおかげでこうして賞までいただけて、本当にありがとうございました。
■受賞記念 地上波再放送・TVer再配信
地上波 10月1日スタート、テレビ大阪：毎週水曜深夜0時〜1時
TVer 第1話先行配信：9月19日正午〜／第2話以降は地上波再放送に合わせ10月8日より毎週水曜深夜0時30分〜
