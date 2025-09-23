『オモウマい店』83歳店主の店、ラーメン600円 客はみんな汗だく、厨房まさかの警告音が鳴り響く
きょう23日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』（毎週火曜 後7：00）は、「人情アッツアツ83歳中華コンビ」が登場する。
【オモウマ写真】600円ラーメン＆83歳女性店主コンビ
舞台は、埼玉・朝霞市にあるオモウマい中華屋。25歳のときにお店を開いた店主と、「知り合ったの58年前」という同級生が女性コンビで切り盛りし、家製の鶏ガラと豚骨を使ったスープにちぢれ中細麺、そこに自家製チャーシュー、なると、メンマ、ワカメをトッピングした「ラーメン」（600円）や、豚肉・エビ・白菜など具材が14種類も入った「五目そば」（800円）など麺類が充実している。
ラーメンスープは豚骨・鶏ガラを熱湯で消毒したのち、人参・ピーマン・玉ネギなど10種の野菜を投入して甘みを出したもの。スープ作りの極意は「アクを取るのが仕事」との店主の言葉通り、何度も丹念にアクをすくう。
一番人気は、焼肉屋さんのテグタンを参考にした「テフタンメン」（950円）。玉ねぎ、ニラ、ピーマン、もやしといった野菜と豚肉をラーメンスープで炒め、塩・コショウ、おろしニンニクとコチュジャンで味付け。ちぢれ中細麺の上に炒めた具材をのせたあと、残ったスープに自家製ラー油と溶き卵を加えたものをかけて完成。「辛すぎず野菜の甘みがあって」と客はその味を絶賛する。
また、店のもうひとつの名物が、灼熱の店内。エアコンの設定温度は18度だが焼け石に水で、客はみんな汗だくに。厨房はさらに温度が高く、まさかの警告音が鳴り響くことも…。
MC：ヒロミ
進行：小峠英二
ゲスト：増田貴久（NEWS）、河田陽菜・森本茉莉（日向坂46）
