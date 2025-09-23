「寝つけない…」その元凶は頭の中のひとりごと。よく寝たはずなのに体が重い人がリラックスして眠れるベストな姿勢

睡眠時間も十分に取れているのに、眠いし疲れが取れない。そう思って早く寝たりしてもなかなか睡眠に手応えがない。



そんな人は、寝ている間も含めて、全身の筋肉が常に緊張状態にあるのかもしれない。



心療内科医・森下克也さんの著書『「月曜の朝がつらい」がなくなる本』（三笠書房）から、よく寝たのに身体も頭も重いという研究職・Eさんのケースと簡単睡眠術を一部抜粋・再編集して紹介する。

研究職Eさんのケース

研究職のEさんは、いつも実験のことばかり考えています。寝床に入っても眉間にしわを寄せ、腕を組みながら考えています。

寝つきが悪いわけではありません。途中で目も覚めませんし、いびきもかきません。

睡眠時間は6時間で、決して短いわけでもありません。それでもなぜか、目の覚めた直後からEさんは疲れているし、身体が重いのです。

そのせいか、1日中だるく、何をするにも億劫（おっくう）で活発に動き回ることができません。やるべきことは頭ではわかっていても、身体がついていきません。

Eさんは近所の内科にかかってみました。すると、「うつ病」と診断されてしまいました。

でも、Eさんは納得がいかないのです。気持ちが落ち込んではいないし、むしろ実験への意欲は旺盛です。もちろん、処方された抗うつ薬を口にすることはありませんでした。

クリニックを訪れたEさんを目の前にして、私は眉間の皺（しわ）がとても気になりました。深々とした縦皺を数本刻み、とても神経質そうです。

こういう方は、つねに全身の筋肉が緊張していてリラックスすることがありません。

聞いてみると案の定、頭痛や肩こりがつねにあり、身体は冷え、手や足に痛みが絶えません。これらは緊張により血液のめぐりが悪くなった結果の症状です。

寝ている間も緊張状態…

Eさんは難しい顔をして私に尋ねました。

「よく寝ているのに、どうして朝から私は疲れているんでしょう」

その原因は、寝ている最中も身体の緊張がとれていないからです。Eさんは腕を組んで考えごとをしながら寝ます。これがよくなかったのです。

普段から緊張の高い人は、睡眠中もリラックスができません。歯の食いしばりがあったり歯ぎしりをしたりします。そういうタイプの方は、寝るにあたって意識的に全身の筋肉がリラックスできるように工夫しなければなりません。その際、大切なのが寝るときの姿勢です。

Eさんのように腕組みして寝ていてはだめなのです。

リラックスして眠るベストの姿勢は仰向けです。まず、足を肩幅程度に開き、腕は軽く身体から離してだらりとします。手のひらは下向きにして、敷き布団の側に向けます。

ややあごを突き出すようにして、喉にかけてまっすぐになるようにします。頭頂部よりやや後ろで布団（枕）と接する形です。

このような姿勢を取る理由は、頭部と手足を含め、身体の背面すべてが布団（マット）に接するようにして、体重を支える力を均等に分散させ、身体のどこか一カ所に負担がかからないようにするためです。これに加えて、あごの力を抜きます。

このやり方を覚えていただくことで、Eさんは朝リラックスして起きることができるようになり、だるさも取れました。薬などまったく必要なかったのです。

「寝つけない」解消！睡眠術

まず、寝つけないとはどういうことかを考えてみましょう。

寝つけないで布団の中で悶々としている状態を想像してみてください。このとき、頭の中では何が起きているでしょうか。

眠れない寝床の中で、ああでもないこうでもないと、あれこれつぶやいています。「早く寝なきゃなあ」「このままだとまた起きられないぞ、困ったなあ」などです。この「頭の中での独り言」が、寝つけないことの元凶なのです。このつぶやきを消していきます。

では、どうするか。声を出してしゃべっているのを止める感覚で、心の中のつぶやきを止めてみます。おそらく、しばらくはできても、その数秒後にはまた何かをつぶやいていることでしょう。でも、あきらめてはいけません。繰り返し、つぶやきを止めます。

そのコツは、心の中で「アー」と発します。そして、15から20秒後にプツッと止めます。しばらく頭の中が無音の状態になります。すると、また何かしら言葉が出てくるので、すかさず「アー」でこれを消去してください。

慣れてきたら、発する時間を延ばしていきます。息継ぎは必要ないので、際限なく延ばすことができます。延ばしていくうちに、自然に眠りに落ちていることでしょう。

全身の筋肉が緊張すると

「寝つけない」の原因としてもう1つあげられるのが、さきほどもお話しした全身の筋肉の緊張です。

なかなか寝つけないとき、人は「また眠れなかったらどうしよう」「朝がつらいなあ」などとつぶやいているものです。そうすると寝苦しく、少しまどろんでもすぐに目が覚めてしまいます。

このとき、全身の筋肉は頭のてっぺんから足の先まで、おしなべて緊張しています。特に緊張しているのは、顔面、首、肩、二の腕から前腕、胸の筋肉にかけてです。下半身よりも上半身です。この筋肉の緊張は交感神経の興奮性を高め、それがさらに筋肉を緊張させます。

こうして悪循環が形成され、不眠はいっそう強化されていくのです。

この筋肉の緊張も、「頭の中のつぶやき」と同様に、なかなか意識されません。力を入れているつもりはないのに、知らず知らずのうちにあごや肩、腕に力が入っています。ふと気がついて緩めても、いつしか自然と力がこもっています。特に、あごに力が入っています。このあごの筋肉（咬こうきん筋）の力を抜くようにします。

具体的には、電車で居眠りしている人を想像して口をぽかんと開けてください。そして、これでもか、というくらい徹底的にあごの力を抜き続けてください。そうすると、自然と首から肩にかけての筋肉群も力が抜けてきます。さらに、上腕から二の腕へと脱力が波及し、やがて全身がリラックスしてきます。

「頭の中での独り言の消去」と「あごの脱力」は同時に行っていきますが、慣れないうちはどちらか1つに集中して、1つずつやっていきましょう。決して難しい方法ではありませんので、要領さえつかめてしまえば必ずできるようになります。

森下克也

心療内科医、医学博士。著書に『決定版「軽症うつ」を治す』（角川SSC新書）、『うつ消し漢方』（方丈社）、『もしかして、適応障害？』（CEメディアハウス）他、多数。