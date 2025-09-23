Ž¢¥×¥ê¥¯¥é30Ç¯Ž£À¹¤ê¤Î¿Ê²½¤ÈÎáÏÂ½÷»Ò¤â¥Ï¥Þ¤ëÌõ
¥Õ¥ê¥å¡¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¶áÇ¯¤Î¥×¥ê¥ó¥È¥·¡¼¥ëµ¡¡£¡È¥Ó¥Ó¤«¤ïÀ¹¤ì¡É¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ø¤ï¤¿¥¦¥µ¡Ù¤¬¿Íµ¤¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ·°æ¥«¥á¥é¤ä¡È¥Ç¥«ÌÜ²Ã¹©¡É¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥â¤¹¤®¤ë¥×¥êÄ¢¤ÎÃæ¿È¤Þ¤Ç¡Ä¡Äµ®½Å¼Ì¿¿¤òÂç¸ø³«¡ª
ÎáÏÂ»þÂå¤â¤¹¤Ç¤Ë6Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¡ÖÊ¿À®¥ì¥È¥í¡×¤¬¥Ö¡¼¥à¤À¡£
¡Ö¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¡×¤¬¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ä1980Ç¯Âå¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÊ¿À®¥ì¥È¥í¡×¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë»þÂåÀ¤ä¥Ý¥Ã¥×¤ÊÊ¸²½¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¡£
¸å¼Ô¤ÎÂåÉ½Îã¤¬¡Ö¥×¥ê¥¯¥é¡×¡Ê¢¨¡Ë¤À¡£¸½ºß¤Ï¡Ö¥×¥ê¥ó¥È¥·¡¼¥ë¡×¤ä¡Ö¥×¥ê¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï¸µÁÄ¥×¥ê¥ó¥È¥·¡¼¥ëµ¡¡Ø¥×¥ê¥ó¥È¶æ³ÚÉô¡Ù¡Ê¥»¥¬¡¿¥¢¥È¥é¥¹¡Ë¤ÎÃÂÀ¸¤«¤éÁá¤¯¤â30Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
Àè·î¤«¤éSNS¤Ç¤Ï¡ÈÊ¿À®°ì·å¥¬¥Á¥Ð¥Ð¥¢¡É¤È¤¤¤¦¥Í¥Ã¥È¥ß¡¼¥à¤¬¥Ð¥º¤ê¡¢Ê¿À®¸µÇ¯¡Á9Ç¯¡Ê1989¡Á1997Ç¯¡Ë¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¤È¤â¤Ë¼«Ê¬¤¬ÀÎÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤äÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¶¦Í¤·¤Æ¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡¢ÀÄ½Õ»þÂå¤Ë¥×¥ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥×¥ê¥ó¥È¥·¡¼¥ë¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢ºÇÀ¹´ü¤ÎÌó1000²¯±ß¤«¤éÌó2³ä¤Þ¤Ç½Ì¾®¤·¤¿¤¬¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢³¹¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼ ¤äÂç·¿¾¦¶È»ÜÀßÆâ¤Ç¤Ï¡¢·ÊÉÊ¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¡×¤È¤È¤â¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯¡¢É®¼Ô¤Ï¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¡£¼èºà¤ÇÃæ³Ø3Ç¯½÷»Ò¡Ê»Å»ö´Ø·¸¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤ÎÌ¼¡Ë¤Ë»£±Æ¥â¥Ç¥ë¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿ºÝ¡¢Ãç´ÖÆâ¤Ç¤ÎÍ·¤Ó¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ö¥×¥ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤À¡£
ºòº£¤Ç¤Ï¸ä³Ú¤âÁý¤¨¡¢¥¹¥Þ¥Û¤â¿Ê²½¤·Â¿ºÌ¤Ê¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¤¤¤Þ¤À¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¥·¥§¥¢¥È¥Ã¥×´ë¶È¤ËºÇ¿·»ö¾ð¤ä¥Ö¡¼¥à¤ÎÊÑÁ«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÇ®Ãæ¤·¤¿30Âå½÷À¤Î»ëÅÀ¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¹Í»¡¤·¤¿¤¤¡£
¡Ê¢¨¡Ë¡Ö¥×¥ê¥¯¥é¡×¤Î¸ÀÍÕ¤òÀ¸¤ó¤À¡Ø¥×¥ê¥ó¥È¶æ³ÚÉô¡Ù¡Ê¥»¥¬¡¿¥¢¥È¥é¥¹¡Ë¤Ï1995Ç¯7·î25Æü¤Ë¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Î¥¢¥È¥é¥¹¤«¤éÈ¯Çä¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±¼Ò¤¬¥»¥¬¤Î»±²¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸½ºß¡Ö¥×¥ê¥ó¥È¶æ³ÚÉô¡×¤È¡Ö¥×¥ê¥¯¥é¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤À¡£
µ¡Ç½¤Î¿Ê²½¤È¤È¤â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÈÀ¹¤êÊý¡É¤¬ÅÐ¾ì
¡Ö¥×¥ê¥ó¥È¥·¡¼¥ëµ¡¤Î´ðËÜ¤ÏÀÎ¤âº£¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ½é¤Ë»£¤êÊý¤äÇØ·Ê¤Ê¤É¤òÁªÂò¤·¡¢»£±Æ¥Ö¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿¸å¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç²èÁü¤ò²Ã¹©¤·¥«¥Ã¥È¿ô¤Ê¤É¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢°õºþ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ë¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Îµ¡Ç½À¤ä³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¡¢»þÂå¤´¤È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥×¥ê¥ó¥È¥·¡¼¥ëµ¡¤Ç¥·¥§¥¢Ìó9³ä¡Ê2025Ç¯3·î¸½ºß¡¢¥Õ¥ê¥å¡¼Ä´¤Ù¡Ë¤òÀê¤á¤ë¥Õ¥ê¥å¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÊ¿ÌîÆà±û»á¡Ê´ÉÍýËÜÉô ¹ÊóÉô ¥×¥í¥À¥¯¥È¹Êó²Ý ²ÝÄ¹¡Ë¤Ï¡¢¤½¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ï²£Ä¹¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¡Ê©¥Õ¥ê¥å¡¼¡Ë
Æ±¼Ò¤ÎÁ°¿È¤Ï¥ª¥à¥í¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î°ìÉôÌç¤À¡£1995Ç¯7·î25Æü¤Ë¡Ø¥×¥ê¥ó¥È¶æ³ÚÉô¡Ù¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÌó2Ç¯¸å¡¢´éÇ§¾Úµ»½Ñ¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¥×¥ê¥ó¥È¥·¡¼¥ëµ¡¤Ë»²Æþ¡£1999Ç¯¤Ë½Ð¤·¤¿µ¡¼ï¤«¤é¿Íµ¤¤¬³ÈÂç¤·¡¢Åö»þ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤ËÂçÎ®¹Ô¤·¤¿¡ÖÁ´¿È¥×¥ê¡×¤ä¡ÖÅ·°æ¥«¥á¥é¡×¤Ê¤É¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£
2007Ç¯¡¢MBO¡Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥Ð¥¤¥¢¥¦¥È¡Ë¤Ç¥ª¥à¥í¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÆÈÎ©¡£Æ±¼Ò¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥È¥ì¥ó¥É»ö¶È¡Ê¥×¥ê¥ó¥È¥·¡¼¥ëµ¡´Þ¤à¡Ë¤ÏÌó148²¯±ß¡Ê2025Ç¯3·î´ü¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥ê¥å¡¼¤¬¥×¥ê¥ó¥È¥·¡¼¥ë»ö¶È¤Ë»²Æþ¤·¤¿º¢¡¢1998Ç¯2·î1Æü¹æ¤Î¥Æ¥£¡¼¥ó»¨»ï¡Ø¥×¥Áseven¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û´©¡Ë¡£É½»æ¤Ë¤Ï¡Ö¥×¥ê¥¯¥é¤ËÂ³¤±¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¥×¥ê¥¯¥é¤ËÂ³¤±¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÆÃ½¸¤Ï¡¢Æ±»¨»ï¤Î3¥Ú¡¼¥¸¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¸½ºß¡¢¡ÈÀ¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿²Ã¹©¤Î¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¿»Æ©¤·¤¿¤Î¤¬¥×¥êµ¡¤Ç¤·¤¿¡£
»£±Æ»þ¤Î¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤äÉ½¾ð¡¢²Ã¹©µ»½Ñ¤Ç¼ÂÊª¤è¤ê¤â¤«¤ï¤¤¤¯¸«¤»¤ëÎ®¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï2000Ç¯Âå½éÆ¬ ¤«¤é¡£¤½¤³¤«¤é2010Ç¯º¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡ÈÌÜ¥Â¥«¥é¡É¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÈþÇò¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡ÈÇò¤¯¼Ì¤ë¡É¤³¤È¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤ò·è¤á¤ÆÇØ·Ê¤äÍî½ñ¤¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ»£¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
2001Ç¯¤Ë¡ÖÅ·°æ¥«¥á¥é¡×¤ò»È¤Ã¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¡£¾å¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤¬¿·Á¯¡Ê©¥Õ¥ê¥å¡¼¡Ë
¸½ºß¤Ï¡È¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡É¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â¿¿ô
´é¤äÂÎ·¿¤ò¡ÈÀ¹¤ë¡É¤Î¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤À¤¬¡¢²Ã¹©¤·¤¹¤®¤ë¤È¡ÖÃ¯¤³¤ì¡©¡×¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¤½¤³¤Ç2011Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢¡È¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÀ¹¤ê¡É¤ò°Õ¼±¤·¤¿µ¡´ï¤âÅÐ¾ì¡£ÆÃ¤Ë¡ØLADY BY TOKYO¡Ù¡Ê2011Ç¯¡¿¥Õ¥ê¥å¡¼¡Ë¤Ï¡¢²Ã¹©¤·¤¹¤®¤º¡¢±¢±Æ¤ä¥¹¥È¥í¥Ü¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÎ©ÂÎÅª¤Ç¼«Á³¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡Ö¿·¡¦¶Ë¾å¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤òÄó°Æ¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¡£
¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤ÇÀ¹¤ì¤ë¡ØLADY BY TOKYO¡Ù¤Ç¤Î»£±ÆÎã¡Ê©¥Õ¥ê¥å¡¼¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿°ìÍ÷¡Û¡ÈÅ·°æ¥«¥á¥é¡É¤ä¡È¥Ç¥«ÌÜÉ÷¡É¤Î²Ã¹©¤«¤é¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë»Ö¸þ¤Þ¤Ç¡Ä¡£
¥×¥ê¼Ì¤ê¤ÎÊÑÁ«¤ä¡¢²û¤«¤·¤Î¡Ø¥×¥êÄ¢¡Ù¤ÎÃæ¿È¤ò°ìµ¤¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡Ö¤½¤Î¸å¤ÏÊäÀµµ¡Ç½¤Î½¼¼Â¤Ë¤è¤ê¡¢¡È¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤òëð¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡¼ï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¡ÈÀ¹¤ì¤ë¡ÜÂÎ¸³²ÁÃÍ¡É¤ò½Å»ë¤·¤¿µ¡¼ï¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÚÎ®¥¢¥¤¥É¥ëÉ÷¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼±é½Ð¤Ê¤É¡¢¤è¤êË×Æþ´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ëµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
2025Ç¯7·î17Æü¡¢Æ±¼Ò¤ÏºÇ¿·¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥×¥êµ¡¡ØMeidy¡Ê¥á¥¤¥Ç¥£¡¼¡Ë¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¼«Á³¤Ç²Ä°¦¤¤¼Ì¤ê¤ä¡¢Ê·°Ïµ¤¤Î°Û¤Ê¤ë4¼ïÎà¤Î²è³ÑÁªÂò¡¢SNS±Ç¤¨¤¹¤ëÍî½ñ¤¤Ê¤É¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¥³¥é¡¼¥¸¥å²èÁü¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅê¹Æ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2010Ç¯ÂåÁ°È¾¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÊÑ´é¤ò»£¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡È¥¥á´é¡É¤À¤±¤ò»£¤ëÊý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤è¤ê¤â¡¢¡È¤½¤ÎÆü¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¡É¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ëÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£SNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤¤Î¡È¤¤¤¤¤Í¡É¿ô¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
ÎáÏÂ¤Ç¤â¡Ö¥×¥ê¡×¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¡¢¡ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡É
º£¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç¹â²è¼Á¤Î²èÁü¤¬´ÊÃ±¤Ë»£¤ì¤ë»þÂå¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¼¡Ö¥×¥ê¡×¤Ï»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÂç¤¤¯3¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡À¹¤ì¤ë¡¢¢Í·¤Ó¡¢£µÇ°¤Ç¤¹¡£
¥×¥ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë´é¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢È©¼Á¡¢¥á¥¤¥¯¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Ê¤É¤Þ¤Ç¼«ºß¤Ëºî¤ê¹þ¤á¤ë¤³¤È¡£¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ï¼«»£¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¡ÈÀ¹¤ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡É¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥êµ¡¤Îµ¡Ç½¤ÇÁàºî¤¹¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ç¤¹¤·¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¼«Ê¬¹¥¤ß¤ËÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë ¡¢Í·¤Ó´¶³Ð¤ÇÍ§¿Í¤äÎø¿Í¤È»£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Íî½ñ¤¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë¡É³Ú¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼«¸ÊÉ½¸½Íßµá¤âËþ¤¿¤»¤Þ¤¹¡£½Ð¤Æ¤¤¿¥×¥ê¥ó¥È¥·¡¼¥ë¤ÏµÇ°¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãç´ÖÆâ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤»¤ë¡£¥×¥ê¤Ï ¡È¥¦¥Á¤é´¶¡É¤ò¶¦Í¤·¡¢Í§¾ð¤ò¿¼¤á¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
ÃçÎÉ¤·ÁÈ¤ÇÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¡¢¡È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¡É¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¡Ê©¥Õ¥ê¥å¡¼¡Ë
¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÉ¥ÅÄÍµµ®»á¡ÊÆ±¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥È¹Êó²Ý¡Ë¤À¡£¥ß¥É¥µ¡¼À¤Âå¤ÎÈà½÷¤¬Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é»£¤êÂ³¤±¤¿È¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥×¥ê¤Ï¡¢³Æ»þÂå¤Î»²¹Í»ñÎÁ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤É¡£³«È¯ÉôÌç¤ò´Þ¤á¡¢Æ±¼Ò¤Ë¤Ï¡ÈJK¥Þ¥¤¥ó¥É¡É¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¼Ò°÷¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥ê¥å¡¼ ¥×¥í¥À¥¯¥È¹Êó²Ý¤ÎÊ¿ÌîÆà±û»á¡Êº¸¡Ë¤ÈÉ¥ÅÄÍµµ®»á¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
É®¼Ô¤Ï2019Ç¯¡¢¡È±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Êµó¼°¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¡É¤ÈÉ¾È½¤Î»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¼èºà¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÈóÆü¾ï¤ÎÇØ·Ê¤Ç´ÚÎ®¤Î¤è¤¦¤Ê»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²èÁü²Ã¹©¤¢¤ê¤¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¥ì¥¿¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¦ÅÀ¤âÍøÍÑµÒ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¼èºà»þ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Ë¾¤à¤Î¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¥×¥ê¤ËÄÌ¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£
Ê¿À®°ì·åÀ¸¤Þ¤ì¤¬ºÇ¿·¥×¥êµ¡¤òÂÎ¸³¡ª¡¡Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ï
¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£²ó¤Î¼èºà¤ÏÊ¿À®¥×¥êÀ¤Âå¤Î½÷ÀÊÔ½¸¼Ô¡Ê1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤¡¢¿·µ¡¼ï¡ØHyper shot¡Ù¡Ê2025Ç¯5·îÈ¯Çä¡Ë¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£°Ê²¼¤ÏÅö¿Í¤Î´¶ÁÛ¤À¡£
¡Ö5Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë¥×¥ê¤ò»£¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£»£±Æ¤ÎÁ°¤Ë¡ÈÀ¹¤ì´¶¡É¤ò¡ØÌµ²Ã¹©É÷¡Ù¡Ø¥×¥êÀ¹¤ì¡Ù¡Ø¥Ê¥Á¥åÀ¹¤ì¡Ù¤Î3¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤¿¤ê¡¢²è³Ñ¤ò¥Ï¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¡¿¥¢¥Ã¥×¡¿Î¾Êý¤«¤éÁª¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ï¡¢»ä¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¼èºà¿Ø¤¬»£±ÆÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¿Íµ¤µ¡¼ï¡ØHyper shot¡Ù¡Ê©¥Õ¥ê¥å¡¼¡Ë
¶½Ê³¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤¦ÏÃ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖÍî½ñ¤¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¿¥Ã¥Áµ¡Ç½¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¤ë¤µ¤ä¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òºÙ¤«¤¯Áª¤Ù¤ë¡È¿§Ä´Ä´À°¡É¤ä¡¢¥Î¥¤¥º²Ã¹©¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë¡È¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡É¤âº£²ó¤¬½éÂÎ¸³¡£¸µ¤Î´é¤«¤éÍýÁÛ¤Î´é¤Ë¤âÊÑ¿È¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀÅ»ß²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»£±ÆÃæ¤ÎÆ°²è¤Þ¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤â¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×
ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ë¥×¥ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö´é¤â¥á¥¤¥¯¤â¡¢¡ÊÀßÃÖÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌµÎÁÂß¤·½Ð¤·¤Î¤¢¤ë¡ËÉþÁõ¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¶á¤Î¥×¥ì¥¤ÎÁ¶â¤Ï500¡Á800±ß¡ÊÎÁ¶â¤Ïµ¡´ï¤òÀßÃÖ¤¹¤ë»ÜÀß¤Ë¤è¤ë ¡Ë¤¬Â¿¤¤¡£¡Ö³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ä¤ä¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ãç´Ö4¿Í¤Ç³ä¤ì¤Ð120¡Á200±ß¤Û¤É¡£¥³¥¹¥×¥ìÂå¤ä¥á¥¤¥¯Âå¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¼ê·Ú¤Ë¡È¥á¥¿¥â¥ë¥Õ¥©¡¼¥¼¡É¡ÊÊÑ¿È¡Ë¤Ø´êË¾¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥×¥êÄ¢¤Ë¿Íµ¤µ¡¼ï¤Î¡Ø²ÖÄ»É÷·î¡Ù¡ÄÊ¿À®½÷»Ò¤Î»×¤¤½Ð
³ØÀ¸»þÂå¤Î¥×¥êÂÎ¸³¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë20Âå¸åÈ¾¡Á30Âå½÷À¤òÃæ¿´¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÏÃÂê¤À¡£É®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í½÷À¡ÊÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¶ÐÌ³¡¢1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ó¤Ê¡ÈÊ¿À®¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¦¡ÈÍî½ñ¤¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤»Ò¡É¤¬³Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë
¡¦ÀÑ¶ËÅª¤Ë¸«¤»¤ÆOK¤ÎÍ§Ã£¤È¤Î²èÁü¤Ï¥×¥êÄ¢¤Ë¡¢¸«¤»¤¿¤¤¤±¤É¼«Ëý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤Èà»á¤È¤Î²èÁü¤Ï·ÈÂÓ¤ÎÅÅÃÓ¥±¡¼¥¹Î¢³¸¤ËÅ½¤ë
¡¦¥×¥êÄ¢¤ò¸«¤»¹ç¤¦¸òÎ®¤ä¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤âÀ¹¤ó¡£¡Ö¤¢¡¢¤³¤Î»Ò¤È¤³¤Î»Ò¡¢Ãç¤¤¤¤¤ó¤À¡Á¡×¤È¤¤¤¦¸òÍ§´Ø·¸¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¡£
¡¦µ¡¼ï¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¡Ø²ÖÄ»É÷·î¡Ù¡Ê2003Ç¯¡¿¥Ê¥à¥³¡áÅö»þ¡Ë¤¬¿Íµ¤¡£¥¥ì¥¤¤Ë»£¤ì¡¢Íî½ñ¤¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âËÉÙ¤À¤Ã¤¿¡£¡ØÈþ¿Í-¥×¥ì¥ß¥¢¥à-¡Ù¡Ê2007Ç¯¡¿¥Õ¥ê¥å¡¼¡Ë¤â¡¢ÌÜ¥Â¥«¥é¤¬½Ð¤Æ¡¢°õºþ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ë¤â¹âÉÊ¼Á¤À¤Ã¤¿
Æ±À¤Âå¤Ç¤¢¤ëÉ¥ÅÄ»á¤â³ØÀ¸»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥×¥êÄ¢¤¬¤®¤Ã¤·¤êËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¯¥é¥¹¤Ç¿Íµ¤¤Î¡È°ì·³½÷»Ò¡É¤Î¥×¥ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»Ò¤Ï°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤à¡£
Ê¿À®À¤Âå¤Î½÷»Ò¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥×¥êÄ¢¡£¥«¥é¡¼¥Ú¥ó¤Ç²Ä°¦¤¯¡È¥Ç¥³¤ë¡É¿Í¤â¡Ê©¥Õ¥ê¥å¡¼¡Ë
Åö»þ¡¢»Å»ö¤Ç½÷»Ò¹âÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿É®¼Ô¤â¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤È»×¤¤¤Ä¤ÄÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¾¯¤·»ö¾ð¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤À¡£
¡ÖºÇ¶á¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢»£±Æ¸å¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¥·¡¼¥ë²èÁü¤òSNS¾å¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Îµ¡¼ï¤âºÇ¿·¤Î¡ØMeidy¡Ù¡ÊÁ°½Ð¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤·¤¿µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£¤Ç¤ÏÆ©ÌÀ¤Ê¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ë³°¤«¤é¸«¤¨¤ë¤è¤¦Âç¤¤á¤Î¥×¥ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò¤ò¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¤Í¡£
°ì»þ¤ÏÍî½ñ¤¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¥ì¥¿¥Ã¥Áµ¡Ç½¤Î¤ß¤ò¶î»È¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¡ÈÊ¿À®¥®¥ã¥ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡É¤Î²óµ¢¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÇÉ¼ê¤ËÍî½ñ¤¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÉ¥ÅÄ»á¡Ë
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥×¥ê¤ò»£¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¾¯¡¢²óÉü¤Ï¤·¤¤é¤º
2020Ç¯¤«¤éÂ³¤¤¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î¡Ö³°½ÐÀ©¸Â¡×¤Ç¡¢¥×¥ê¥ó¥È¥·¡¼¥ëµ¡¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ï°ì»þµÙ¶È¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥×¥ê¤ò»£¤ë¡×µ¡²ñ¤â¼º¤ï¤ì¤¿¡£¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥í¥Ê°Ê¹ß¤Ï²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ÊÁ°¤Î¿ô»ú¤Ë¤ÏÌá¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤â2023Ç¯8·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSheepDog¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢¡Ö10Âå½÷À¤Î86¡ó¤¬¡¢Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤Ç¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÂÀ¸30Ç¯¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤À¤¬¡¢¡Ö¸ÜµÒ¤È¤È¤â¤ËÇ¯¤ò¼è¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤È10Âå½÷À¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
°ìÊý¡¢ÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÀßÃÖ¾ì½ê¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼ ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿À®¸µ¡Ê1989¡ËÇ¯¤ËÌó2Ëü2000Å¹¤¢¤Ã¤¿¥²¡¼¥»¥ó¤â¶áÇ¯¤Ï¤½¤Î2³äÌ¤Ëþ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»ö¶È´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÈË²Ú³¹¤Ë¤¢¤ë¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê2025Ç¯5·î¡¢É®¼Ô»£±Æ¡Ë
²Ý¶â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤âÅ¸³«¡£5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤Î¡È¥×¥ê¤ÎÌ¤Íè¡É¤Ï
¥×¥ê¥ó¥È¥·¡¼¥ëµ¡¤Î³«È¯¤Ë¤Ï1Ç¯È¾¤°¤é¤¤¤«¤«¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºÆÍèÇ¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÍ½Â¬¤·¤Ê¤¬¤é³«È¯¤¹¤ë¤Î¤À¡£Á°½Ò¤·¤¿JK¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Âç¿ÍÌÜÀþ¤Ç»ö¶È¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£
Æ±»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥ê¥å¡¼¤Î¼ý±×¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¥×¥ê¥ó¥È¥·¡¼¥ëµ¡ËÜÂÎ¡Ê¿·µ¡¼ï²Á³Ê¤ÏÌó270Ëü±ß¡Ë¤ÎÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»£±Æ¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥ë»æ¤Ê¤É¤Î¾ÃÌ×ÉÊÂå¡£¤½¤·¤Æ»£±Æ¥Ç¡¼¥¿¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¥×¥ê²è¼èÆÀ¡¦±ÜÍ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ø¥Ô¥¯¥È¥ê¥ó¥¯¡Ù¤Î·î³Û²Ý¶â¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¸å¤Ï¡¢¥³¥¢ÁØ¤Ç¤¢¤ë10Âå½÷À¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Â´¶ÈÀ¤Âå¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÅØÎÏ¤â¤µ¤é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ê¤Ë¤ÏÍ·¤Ó¤È¤·¤Æ¤Î³Ú¤·¤µ¤ä»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¤È¤¤¤¦Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¡ÈÀ¹¤ë¡É¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤¹¤®¤¿¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ÎµÇ°¤Ë»£¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦°õ¾ÝÉÕ¤±¤¬¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬º£¤Î²ÝÂê¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¿È¶á¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¶õ´Ö¡É ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÈÀ¹¤ë¡É°Ê³°¤Î²ÁÃÍ¤âÄó¶¡¤·¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤ä½÷»ÒÂçÀ¸¤ÎZÀ¤Âå¤ä¤½¤Î²¼¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¤è¤êÉý¹¤¤ÁØ¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÊ¿Ìî»á¡Ë
¡ÖÀ®½Ï»Ô¾ì¤Ç¤â¤Þ¤À¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¸½¾ì¤Î³Ê¸À¤À¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¼¡¤Î10Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥×¥ê¤ÎÌ¤Íè¤ò¤É¤¦ÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¡Ê¹â°æ ¾°Ç· ¡§ ·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë