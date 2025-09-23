¡Ô²¿ÅÙ¿¶¤Ã¤Æ¤â¹ðÇò¤·¤Æ¤¯¤ëÇ´¤ê¶¯¤µ¤ËÉé¤±¡Õ¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¡¦º´Æ£²Â»Ò Îø°¦´¶¾ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿É×¤Ë¡Ö¿´ÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿½Ö´Ö¡×
2025Ç¯6·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¥¢¥¹¥êー¥ÈÉ×ºÊ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥óÁª¼ê¤Îº´Æ£²Â»Ò¤µ¤ó¡£É×¤ÇË¤´ÝÅê¤²Áª¼ê¤ÎÀ¬Ê¿¤µ¤ó¤È¤ÎÎø¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢Èà¤Î¤Ò¤ÈÌÜ¹û¤ì¤Ç¤·¤¿¨¡¨¡ ¡£¡ÊÁ´2²óÃæ¤Î1²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×¡¦À¬Ê¿¤µ¤ó¤¬10²ó°Ê¾å¹ðÇò¤·¤¿¤Î¤âÇ¼ÆÀ¡ªÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÉ×ÉØ¤Î»Ñ¡Ê5ËçÌÜ¤«¤é/Á´10Ëç¡Ë
½Ð²ñ¤¤¤Ï13Ç¯Á°¤ÎÂç³Ø»þÂå¡Ö¼ø¶È¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤±¤ì¤É
¨¡¨¡ 2025Ç¯6·î¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤´É×ÉØ¤ÎÆë¤ì½é¤á¤Ê¤É¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¸å¤ÎÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡§ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤ÏÎ¦¾å¤ÎË¤´ÝÅê¤²Áª¼ê¡¢»ä¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥óÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤â±Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¶¥µ»¤ÎÉáµÚ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¥¢¥Ôー¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎµÇ°¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ É×¤ÎÀ¬Ê¿¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï13Ç¯Á°¡£Åö»þ¤ÏÆ±¤¸¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡§»ä¤¬Âç³Ø1Ç¯¡¢É×¤¬2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¼ø¶È¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¤ÈÉ×¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¼ø¶È¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¼õ¹ÖÀ¸¤Ï200¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÉ×¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Ï¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤â1Ç¯¤âÏ¢Íí¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿Ìõ
¨¡¨¡ Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÈÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¤µ¤ì¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡§»ä¤ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¶µÌ³½õ¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤â»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÂç³Ø¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎý½¬¤·¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÂç³Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÈòÆñ·±Îý¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿É×¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¡¢Èà¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¿Í¤¬Íè¤¿¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡ÖÈòÆñ·±Îý¤Ê¤Î¤ÇÆ¨¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö²¶¤ÏÎ¦¾å¤ÎOB¤À¤«¤é¡×¤ÈÄÌ¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¡¢»ä¤Ï¤½¤³¤ÇÀ©»ß¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¿´»Ä¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡ ¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤ÇÀ¬Ê¿¤µ¤ó¤ÈºÆ¤ÓÁø¶ø¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡§»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÁ°¤«¤éÈà¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Õ¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢»ä¤Ï¤Ê¤¼¤«¡ÖÀè¤Û¤É¤Ï¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Õ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÆÍÁ³¡¢Ï¢ÍíÀè¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤È¤¤Ï³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬Îý½¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÊ¹¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤âÂÎ°é²ñ·Ï¤Ç°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤¬¸À¤¦¤È¤³¤í¤ÏÀäÂÐ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤ÆÏ¢ÍíÀè¤ò¶µ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤«¤é1Ç¯¤Û¤É¤ÏÉ×¤«¤éÏ¢Íí¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤Ê¤¼Ï¢Íí¤¬¤³¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¶¥µ»¾ì¤Ç²ñ¤¨¤Ð°§»¢¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï¢Íí¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ ²Â»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ò¤ÈÌÜ¤Ü¤ì¤ò¤·¤Æ¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤ÇÏ¢ÍíÀè¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ë¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡§¤½¤Î¸å¡¢Î¦¾åÉô¤ÎÀèÀ¸¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ËÈà¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ï¢ÍíÀè¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦1ÅÙ¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ï¢Íí¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤³¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£
Èà¤Ï¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤¬ËÉÙ¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤À¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¶¥µ»¼ÔÆ±»Î¤Ê¤Î¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï16Ç¯Â³¤±¤¿¶¥±Ë¤ò°úÂà¤·¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¶¥µ»¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¶¥µ»¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Åö»þ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤Æ¤·¤«É×¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Îø°¦´¶¾ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ºÊ¤Î»ä¤¬¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä
¨¡¨¡ ¶¥µ»¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤âÃ¶Æá¤µ¤ó¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡§É×¤ÏÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ë¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë´Ä¶¤¬»ä¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£É×¤ÏÂç³Ø¤ËÎý½¬¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¹â¹»À¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ä¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÎµÏ¿¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÉ×¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤í¤ÏµÏ¿²ñ¤ÇÀßÄê¥¿¥¤¥à¤¬ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¼¤á¤è¤¦¤ÈÇº¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬É×¤Ç¤·¤¿¡£¤¤Ã¤ÈÈà¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÊÉ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤Ä¤¹ç¤¤»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤«¤é²¿ÅÙ¤â¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡§°ì½ï¤Ë¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Ëè²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜµ¤¤«±³¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤½¤ì¡¢¤³¤ÎÁ°¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ä¤¹ç¤¦¤Þ¤Ç¤ËºÇÄã¤Ç¤â10²ó°Ê¾å¤Ï¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¿¶¤é¤ì¤Æ¤â¹ðÇò¤·¤Æ¤¯¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡§ºÊ¤Î»ä¤¬¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ø¤³¤¿¤ì¤Ê¤¤¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤»ÑÀª¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡ ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎÇ®°Õ¤Ë²¡¤·¤¤é¤ì¤Æ¸òºÝ¤ò¡©
º´Æ£¤µ¤ó¡§¤¤¤¨¡£¼Â¤Ï2019Ç¯¤Î»Ï¤á¤´¤í¤ËÈèÏ«¹üÀÞ¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÈèÏ«¹üÀÞ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îø°¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢É×¤Ë¤Ï¤â¤¦Ï¢Íí¤·¤Ê¤¤¤Ç¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¿ÅÙ¤â¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤«¤éÏ¢Íí¤·¤Ê¤¤¤Ç¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ë¤´ÝÅê¤²¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤ëÉ×¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà¤Î»Ñ¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤È¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç»ä¤«¤é¿©»ö¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç»ä¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤ËÉ×¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤é¤ª¤Ä¤¹ç¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ä
É×¡¦À¬Ê¿¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ÎËö¡¢¸òºÝ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿º´Æ£¤µ¤ó¡£6Ç¯¤Î¸òºÝ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¤á¤Ç¤¿¤¯¥´ー¥ë¥¤¥ó¡£À¬Ê¿¤µ¤ó¤¬¤ªÉã¤µ¤ó¤òÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇË´¤¯¤·¡¢¿´¤òÄË¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢É×¤ÎÃÏ¸µ¡¦´ä¼ê¸©Î¦Á°¹âÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ëµ¤ÀçÂç¹©ÅÁ¾µ´Û¤Ç¤Î·ëº§¼°¤òÄó°Æ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼°¤Ïº£Ç¯¤Î11·î¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÀÐ°æ¹¨Èþ¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿º´Æ£²Â»Ò