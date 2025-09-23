お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（49）が22日に放送されたフジテレビ系「クイズ!ドレミファドン!」（後7・00）に出演。番組MCの名作ドラマに対してのコメントに苦言を呈する場面があった。

今回は「新ドラマ人気番組対抗クイズドレミファドン秋の祭典！昭和平成令和ドラマソングSP」と題して放送し、「2010年代MV再生数最強ドラマソングベスト40」のランキングが紹介された。

11位にランクインしたのが女優・川口春奈が主演を務めた同局系の大ヒットドラマ「silent」の主題歌「Subtaitle」（Official髭男dism）。同ドラマのシーンが振り返られると、Snow Manの阿部亮平は「今、本当に切り取られたあの1シーン見るだけでも…ちょっと…涙出そうになるぐらいこみ上げてくるものがありましたね」と感動した。

また、同ドラマには同じグループの目黒蓮が出演しており、番組MCの神田愛花が「感想はお伝えするんですか?メンバーから」と質問。これに阿部は「伝えます」とし「見た直後に、たまたま一緒にいた時もあって、直接伝えました」と振り返った。

この返しに神田は「へぇ〜」とうなずきながら「あんなキレイな方と、カッコいい方が、あんな…イチャコラつくっていうか…」と口にして、スタジオを笑わせた。この表現に田中は「ダメでしょ…イカレてんのかMC!」と思わず声を張り上げ、さらなる笑いを誘った。