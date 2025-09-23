定年後の安定を求めて虎の子の資金を投資信託に充て、分配金生活を勝ち取った著者が、そこに至るまでの紆余曲折を明かす。「元本2000万円で手取り月30万円」を実現するため、必要な準備とは？いつから、何から始めたらいいのか、何をやってはいけないのかを伝授しよう。※本稿は、梅森浩一『年金だけでは足りない人のための 分配金生活』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。

分配金生活に向けた投資資金は

「虎の子」の何％が適当なのか？

私が定年直後に、分配金生活を始めるにあたって投資した金額は、その時点で手元にあった現預金のすべてでした。つまり、虎の子の2000万円を、ほぼ100％、投資信託の購入に充てました。

ちなみに、そうした理由はいたってシンプルなもので、「いくら欲しい」が前提の「ターゲット・ベース」による投資資金の決定方法、具体的には「毎月○○万円手にするには『どこに、どれだけ』投資すれば可能なのか」を考えた結果です。

ちなみに、この2000万円というのは、巷間いわれるところの「不足する年金額」である2000万円と同じ金額となりますし、おそらく多くの人が、退職金や、それまでの貯蓄などを合算して作った「虎の子」の老後資金相当額だと考えられます。

当然、それは「なくなっては困る金融資産の総額（100％）」を意味しますから、そのすべてを私のように投資につぎ込むのは、かなり無茶（ハイリスク）といわざるをえません。

それが証拠に、2024年の金融市場の暴落のようなことが一度起きると、一気に余裕がなくなることを意味します。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）