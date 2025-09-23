俳優の中尾明慶（37）が22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、愛車のランドローバー「ディフェンダー」を手放すことを報告した。

中尾は「実はですね、ディフェンダー、今日でお別れです」と語り「もちろん、愛着もあるし、色んなところに行ったから、思い出もたくさんあるんですけど。ずっと乗るわけにもいかないので、お別れということで…最後に洗車してドライブしてこの車に別れを告げようかなと」と語った。

中尾の「ディフェンダー」は22年6月に購入した限定200台のランドローバーの特別仕様車「ディフェンダー アーバナイト ’22」で、抽選に当たって購入したもの。

一番遠くは愛知まで行ったとし「木村拓哉さんに釣り道具を買いに連れて行ってもらった時に、木村さんバイクでいらっしゃって、俺はこの車で後ろついて行きますって言って、ずっと木村さんの背中を見た車でもあります。貴重な。緊張した〜木村さんの後ろ走るの」親交のある俳優の木村拓哉との思い出も披露。

「気に入っていたんだよ。安定感半端なくて、包み込まれている感あって。ディーゼルだったから、燃費もめちゃくちゃ良くて。ダークグレーも気に入っていたし。いい時間を過ごせたな」と愛着を語った。

だが、今後は「まあまあ考えてますから」とし、「皆さんに近々、ご報告はあるんじゃないかなと思ってますけどね」と新たな車の購入も匂わせていた。