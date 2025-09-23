リサイクルレザーを使用した飽きのこないシンプルなデザイン【エドウィン】のメンズ二つ折り財布がAmazonで販売中！
環境に優しいリサイクルレザー採用！上品さと実用性を兼ね備えた【エドウィン】二つ折り財布がAmazonに登場！
ジーンズなどでお馴染みのブランドEDWIN（エドウイン）によるウォレットシリーズ。リサイクルレザーにメタルプレートがポイントとなったベーシックなデザインでギフトにも最適。2層式の紙幣収納スペースは、お札だけでなくチケットなども整理できる便利な収納スペースとなっている。
リサイクルレザーを使用したシンプルなデザインで、長く愛用できるサステナブルな二つ折り財布になっている。
2層式の札入れを備え、紙幣だけでなくチケットなども整理しやすい便利な収納仕様になっている。
7つのカードポケットと小銭入れを搭載し、日常に必要なアイテムをコンパクトにまとめられる設計になっている。
メタルロゴがアクセントとなり、シンプルながらも上質感を演出。ギフトとしても適した仕上がりになっている。
